English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • ரேஷன் கார்டில் திருத்தம் செய்ய வேண்டுமா? மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு

ரேஷன் கார்டில் திருத்தம் செய்ய வேண்டுமா? மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு

Thayumanavar scheme : தாயுமானவர் திட்டத்தில் பயனாளிகளாக உள்ள மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் கொடுத்துள்ள முக்கிய அறிவிப்பு

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 1, 2026, 09:58 PM IST
  • மார்ச் மாதம் தாயுமானவர் திட்டம்
  • சேலம் மாவட்ட மக்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
  • ரேஷன் கார்டில் திருத்தம் செய்வது குறித்த அறிவுறுத்தல்

Trending Photos

மாசி 16 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
மாசி 16 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
102 வருடங்களுக்குப் பின் சந்திர கிரகணம்: இந்த ராசிகளுக்கு கவனம், இதோ பரிகாரம்
camera icon6
lunar eclipse
102 வருடங்களுக்குப் பின் சந்திர கிரகணம்: இந்த ராசிகளுக்கு கவனம், இதோ பரிகாரம்
மாசி 17 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
மாசி 17 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
8வது ஊதியக்குழு: 50% டிஏ இணைப்பு, இடைக்கால நிவாரணம்... குஷியில் அரசு ஊழியர்கள்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: 50% டிஏ இணைப்பு, இடைக்கால நிவாரணம்... குஷியில் அரசு ஊழியர்கள்
ரேஷன் கார்டில் திருத்தம் செய்ய வேண்டுமா? மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு

Thayumanavar scheme : தமிழ்நாட்டில் தாயுமானவர் திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெறும் மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகம் மற்றும் கார்டில் திருத்தம் செய்வது குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். தமிழக முதலமைச்சரின் தாயுமானவர் திட்டத்தின் கீழ், ரேஷன் கடைக்கு வர இயலாத முதியவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளின் இல்லத்திற்கே சென்று அரிசி, சர்க்கரை உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. சேலம் மாவட்டத்தில் மட்டும் 1,766 நியாய விலைக் கடைகள் மூலம் 1.11 லட்சம் பயனாளிகள் இத்திட்டத்தால் பயன்பெற்று வருகின்றனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

மார்ச் மாத விநியோகத் தேதிகள்:

வருகிற மார்ச் 2 மற்றும் மார்ச் 3 ஆகிய தேதிகளில், தகுதியுள்ள பயனாளிகளின் வீடுகளுக்கே சென்று ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட உள்ளது. இந்த இரண்டு நாட்களில் பயனாளிகள் தங்கள் இல்லங்களிலேயே இருந்து பொருட்களைப் பெற்றுக்கொள்ளுமாறு சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் பிருந்தாதேவி ஐஏஎஸ் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். சென்னை உள்ளிட்ட பிற மாவட்டங்களிலும் மார்ச் 2, 3 மற்றும் 4 ஆகிய தேதிகளில் தாயுமானவர் திட்டத்தின் கீழ் ரேஷன் பொருட்கள் பயனாளிகளின் வீடுகளுக்கே சென்று விநியோகம் செய்யப்பட உள்ளது.

ரேஷன் கார்டில் திருத்தம் செய்வது எப்படி?

தாயுமானவர் திட்டப் பயனாளிகள் தங்கள் ரேஷன் கார்டில் (Ration Card) ஏதேனும் மாற்றங்கள் செய்வது குறித்தும் முக்கிய அறிவுறுத்தலை சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் கொடுத்துள்ளார். அதன்படி, ரேஷன் கார்டில் இதுவரை தொலைபேசி எண் அல்லது மாற்றுத்திறனாளி குறித்த விவரங்களைப் பதிவு செய்யாதவர்கள் உடனே பதிவு செய்ய அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. 

முகவரி மாற்றம் ஏதும் இருப்பின் அதைச் சரிசெய்து கொள்ள சம்பந்தப்பட்ட வட்ட வழங்கல் அலுவலரைத் தொடர்பு கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதுதவிர வேறு ஏதேனும் சிக்கல்கள் இருந்தாலும் குடிமைப் பொருள் வட்டாட்சியர் அல்லது வட்ட வழங்கல் அலுவலரை (TSO) அணுகித் தீர்வுகளைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் கூறியுள்ளார். 

தாயுமானவர் திட்டம் அறிவுறுத்தல்

மேலும், ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகத்தின் போது ஏதேனும் குறைகள் இருந்தால் அல்லது பொருட்கள் வீடு தேடி வரவில்லை என்றால், உடனடியாக வட்ட வழங்கல் அலுவலகத்தைத் தொடர்பு கொள்ளுமாறும் சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

தாயுமானவர் திட்டத்தில் புதிதாக சேர முடியுமா?

தாயுமானவர் திட்டத்தில் 65 வயதுக்கும் மேற்பட்டவர்களாக இருந்தால் சேர்ந்து கொள்ள முடியும். 65 வயதுக்கும் மேற்பட்டவர்களாக இருப்பின் சம்பந்தப்பட்ட வட்ட வழங்கல் அலுவலர் அலுவலகத்துக்கு சென்று, இத்திட்டத்தில் சேர்த்துக் கொள்ள விண்ணப்பிக்க வேண்டும். தகுதியானவர்களாக இருப்பின் இத்திட்டத்தில் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுவார்கள். மாற்றுத் திறனாளிகளும் இதே நடைமுறையை பின்பற்ற வேண்டும்.  இதுதவிர இன்னொரு வாய்ப்பும் இருக்கிறது. 

மாதந்தோறும் பொதுவிநியோக திட்ட குறைத்தீர்ப்பு முகாம்கள் ஒவ்வொரு மாவட்டங்களிலும் நடக்கும். இதில் கலந்து கொண்டும் தாயுமானவர் திட்டத்தில் தங்களை இணைத்துக் கொள்ள மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் மாற்றுத் திறனாளிகள் மனு கொடுக்கலாம். தேவைப்படுபவர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்.

மேலும் படிக்க | புதிய ரேஷன் கார்டு, மார்ச் மாத தாயுமானவர் திட்டம் - 2 முக்கிய அப்டேட்டுகள்

மேலும் படிக்க | ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்! தேதியை நோட் பண்ணுங்க.. முக்கிய அறிவிப்பு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Ration CardRation card correctionSenior CitizenThayumanavar SchemeTamil Nadu government

Trending News