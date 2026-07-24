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ரேஷன் கார்டுதாரர்களே உஷார்... ஜூலை 31 கடைசி நாள்: உடனே இப்படி e kyc செஞ்சி முடிங்க

Ration Card News: ரேஷன் கார்டு e-KYC சரிபார்ப்பு குறித்து தமிழக அரசும் தினம் தினம் மக்களுக்கு அறிவுறுத்தல்களை அளித்து வருகின்றது. போலி ரேஷன் கார்டுகளை ஒழிக்கும் நோக்கிலும், தகுதியுள்ள அனைத்து பயனாளிகளுக்கும் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் (இலவச அரிசி, மானிய விலையில் எண்ணெய், சர்க்கரை போன்றவை) தடங்கலின்றி கிடைப்பதை உறுதி செய்யவும் தமிழ்நாடு அரசு e-KYC பதிவைக் கட்டாயமாக்கியுள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 24, 2026, 12:48 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 12:54 PM IST
ரேஷன் கார்டுதாரர்களே உஷார்... ஜூலை 31 கடைசி நாள்: உடனே இப்படி e kyc செஞ்சி முடிங்க
Image Credit: Ration Card e-KYC Deadline (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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