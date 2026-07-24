/ரேஷன் கார்டுதாரர்களே உஷார்... ஜூலை 31 கடைசி நாள்: உடனே இப்படி e kyc செஞ்சி முடிங்க

Ration Card News: தமிழகத்தில் உள்ள ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு முக்கிய தகவல் உள்ளது. ரேஷன் பொருட்களை எந்த வித சிக்கலும் இல்லாமல் தொடர்ந்து பெற ஜூலை 31 ஆம் தேதிக்குள் ரேஷன் கார்டு e-KYC சரிபார்ப்பு செய்து முடிக்க வேண்டியது மிக அவசியமாகும். இது தொடர்பாக தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களை சேர்ந்த வட்ட வழங்கல் அதிகாரிகள் பொதுமக்களுக்கு முக்கியமான ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளனர்.
ரேஷன் கார்டு e-KYC சரிபார்ப்பு குறித்து தமிழக அரசும் தினம் தினம் மக்களுக்கு அறிவுறுத்தல்களை அளித்து வருகின்றது. போலி ரேஷன் கார்டுகளை ஒழிக்கும் நோக்கிலும், தகுதியுள்ள அனைத்து பயனாளிகளுக்கும் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் (இலவச அரிசி, மானிய விலையில் எண்ணெய், சர்க்கரை போன்றவை) தடங்கலின்றி கிடைப்பதை உறுதி செய்யவும் தமிழ்நாடு அரசு e-KYC பதிவைக் கட்டாயமாக்கியுள்ளது.
|அம்சம்
|விவரம்
|காலக்கெடு
|தமிழக ரேஷன் அட்டைதாரர்களும் ஜூலை 31 ஆம் தேதிக்குள் e-KYC சரிபார்ப்பு செய்துமுடிப்பது கட்டாயமாகும்.
|யார் செய்ய வேண்டும்?
|ரேஷன் கார்டில் இடம்பெற்றுள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களும் கட்டாயம் கைவிரல் ரேகையைப் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
|செய்யத் தவறினால் என்ன ஆகும்?
|ஆகஸ்ட் மாதம் முதல் இலவச அரிசி மற்றும் பிற பொருட்கள் நிறுத்தப்படலாம். ரேஷன் கார்டு ரத்து செய்யப்படவும் வாய்ப்புள்ளது.
தமிழகத்தில் உள்ள ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் பல வழிகளில் e-KYC சரிபார்ப்பை செய்து முடிக்கலாம்:
பணி நிமித்தமாக வேறு இடங்களில் வசிப்பவர்கள், தங்கள் தற்போதைய இருப்பிடத்திற்கு அருகில் உள்ள எந்தவொரு நியாயவிலைக் கடைக்கும் சென்று விரல்ரேகையைப் பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
மூத்த குடிமக்கள், உடன் நலக்குறைவால் நியாயவிலைக் கடைகளுக்கு நேரடியாக செல்ல இயலாதவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட விற்பனையாளர்களை அணுகி சிறப்பு வசதிகளை பெற முடியும்.
இப்படிப்பட்டவர்களுக்காக இல்லம் தேடி வரும் வசதி அளிக்கப்படுகின்றது. இதன் கீழ் ரேஷன் கடை விற்பனையாளர்களே இவர்களது வீடுகளுக்கு சென்று சம்பந்தப்பட்ட பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்புப் பணிகளை நிறைவு செய்து தருவார்கள்.
கைவிரல் ரேகை பதிவாகாத குழந்தைகள் மற்றும் முதியவர்கள், முதலில் அரசு சேவை மையங்கள் மூலம் ஆதார் அட்டையில் கைரேகை மற்றும் கண் பதிவை செய்துகொண்ட பின்னரே e-KYC செய்ய முடியும்.
இறந்தவர்களின் பெயர்களை நீக்க, உரிய ஆவணங்களுடன் வட்ட வழங்கல் அலுவலகத்தை அணுகலாம் அல்லது அருகிலுள்ள ரேஷன் கடை விற்பனையாளரிடம் குடும்ப அட்டை மற்றும் ஆவணங்களின் நகல்களை வழங்கலாம்.
TNPDS இணையதளம் வாயிலாகவும் விண்ணப்பித்து பெயரை நீக்கலாம்
முக்கிய குறிப்பு: AAY மற்றும் PHH பிரிவுகளை சேர்ந்த ரேஷன் அட்டை பயனாளிகள், எந்த வித பிரச்சனையும் இல்லாமல் தோடர்ந்து பலன்களை பெற ஜூலை 31 ஆம் தேதிக்குள் இந்த பணியை செய்து முடிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
உங்கள் ரேஷன் கார்டில் e-KYC நிலுவையில் உள்ளதா என்பதை உடனடியாக உங்கள் பகுதிக்கான நியாயவிலைக் கடையில் கேட்டு அறிந்து, அப்படி நிலுவையில் இருந்தால், ஜூலை 31-க்குள் பதிவை நிறைவு செய்யுங்கள். திருவள்ளூர், ஈரோடு, திருப்பூர் உள்பட பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் அதிகாரப்பூர்வமாகவே இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.