/ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி: இதை உடனே முடிங்க.. தமிழக அரசின் அவசர ஆர்டர்

Ration Card News: தமிழக ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. தேசிய உணவுப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் (NFSA) கீழ் பயன்பெறும் பயனாளிகளின் e-KYC (மின்னணு முறையில் வாடிக்கையாளர் விவரங்களைச் சரிபார்த்தல்) விவரங்களைச் சேகரிக்கும் பணியை விரைவுபடுத்தவும், இதற்காக மாநிலம் முழுவதும் சிறப்புப் பதிவு முகாம்களை நடத்தவும் அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கும் தமிழ்நாடு கூட்டுறவுத் துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.
இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு கூட்டுறவுத் துறை அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கும் கடிதம் ஒன்றை அனுப்பியுள்ளது. இதில், முன்னுரிமை பெற்ற குடும்பங்கள் (PHH) மற்றும் அந்த்யோதயா அன்ன யோஜனா (AAY) ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் ரேஷன் கார்டுகளை வைத்திருக்கும் பயனாளிகள், ரேஷன் கடைகள் மூலம் தங்கள் e-KYC சரிபார்ப்புப் பணியை நிறைவு செய்ய வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த பணியை நிறைவு செய்ய மத்திய அரசு ஏற்கனவே ஜூன் 2026-ஐ காலக்கெடுவாக நிர்ணயித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. தற்போது தமிழக மாவட்ட ஆட்சியர்கள் இந்த விஷயத்திற்கு முன்னுரிமை அளித்து, ரேஷன் அட்டைதாரர்க்ளின் e-KYC செயல்முறையை விரைவுபடுத்துமாறு வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
e-KYC பதிவுக்கான பயோமெட்ரிக் (கைரேகை மற்றும் கண் கருவிழிப் பதிவு) சரிபார்ப்பில் ஏற்படும் சில முக்கிய சிக்கல்கள் பற்றி கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அடிக்கடி ஏற்படும் இந்த பிரச்சனைகளில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துமாறு தமிழ்நாடு கூட்டுறவுத் துறை மாவட்ட ஆட்சியர்களை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. e-KYC பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப் பணியை விரிவுபடுத்தும் வகையில், PHH மற்றும் AAY பயனாளிகள் e-KYC-ஐப் பதிவு செய்வதற்கான சிறப்பு முகாம்களை ஏற்பாடு செய்யுமாறு மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்குப் பதிவாளர் அறிவுறுத்தினார்.
e-KYC சரிபார்ப்பு நடவடிக்கைக்கான பணியின் முன்னேற்றத்தைக் கூர்ந்து கவனிக்குமாறும், தகுதியுள்ள அனைத்துப் பயனாளிகளும் e-KYC செயல்முறையை விரைவில் நிறைவு செய்வதை உறுதி செய்யுமாறும் மாவட்ட நிர்வாகங்களை தமிழ்நாடு கூட்டுறவுத் துறை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
100 சதவீத e-KYC சரிபார்ப்பை நிறைவு செய்யத் தவறினால், மத்திய அரசின் மானியங்கள் பாதிக்கப்படலாம் என்றும், தேசிய உணவுப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ் அரிசி மற்றும் கோதுமை ஒதுக்கீட்டில் சிக்கல்கள் ஏற்படலாம் என்றும் மத்திய அரசு மாநிலங்களை எச்சரித்துள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசு அக்டோபர் 2023 முதல் நியாயவிலைக் கடைகள் வாயிலாக e-KYC சரிபார்ப்புப் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இப்போது மீதமுள்ள சரிபார்ப்புப் பணிகளை விரைவுபடுத்தும் வகையில் சிறப்பு முகாம்களை நடத்துமாறு மாவட்ட நிர்வாகங்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. தமிழக PHH மற்றும் AAY திட்ட பயனாளிகளுக்கு எந்த வித தடையும் இல்லாமல் மானிய விலையில் ரேஷன் பொருட்கள் கிடைப்பதை இந்த நடவடிக்கை உறுதி செய்யும்.