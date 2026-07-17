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ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி: இதை உடனே முடிங்க.. தமிழக அரசின் அவசர ஆர்டர்

Ration Card News: e-KYC சரிபார்ப்பு நடவடிக்கையானது, உணவுப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் திருத்தப்பட்ட விதிகளைச் சிறப்பாகச் செயல்படுத்தவும், தகுதியான பயனாளிகளுக்கு உணவு தானியங்கள் சரியாகச் சென்றடைவதை உறுதி செய்யவும் உதவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 17, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 03:25 PM IST
ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி: இதை உடனே முடிங்க.. தமிழக அரசின் அவசர ஆர்டர்
Image Credit: TN Ration Card News (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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