/ரேஷன் கார்டு முக்கிய அப்டேட் : AAY மற்றும் PHH கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு எச்சரிக்கை

Ration Card : தமிழ்நாட்டில் உள்ள அந்தியோதயா அன்ன யோஜனா (AAY) மற்றும் முன்னுரிமை பெற்ற குடும்ப அட்டை (PHH) ஆகிய பிரிவுகளைச் சேர்ந்த அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு நியாய விலைக் கடை விற்பனையாளர் தரப்பில் இருந்து மிக முக்கிய அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பின்படி, தங்களது குடும்ப அட்டையில் பெயர் உள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களும் வரும் 15.06.2026 ஆம் தேதிக்குள் தங்களது கைவிரல் ரேகையைப் பதிவு செய்து, பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பை கட்டாயமாக நிறைவு செய்ய வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதுவரை தங்களது கைரேகையைப் பதிவு செய்யாத பொதுமக்கள் தங்களுக்கு வழக்கமாகப் பொருட்கள் வழங்கப்படும் சொந்த ரேஷன் கடைக்கு சென்று கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்து கொள்ளலாம். அப்படி செல்ல முடியாதவர்கள் தற்போது தாங்கள் வசித்து வரும் பகுதிக்கு மிக அருகாமையில் உள்ள கடையிலோ அல்லது தமிழ்நாட்டின் எந்தப் பகுதியில் உள்ள ஒரு நியாய விலைக் கடையிலும் தங்களது கைவிரல் ரேகையைப் பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
குடும்ப அட்டையில் இடம்பெற்றுள்ள குழந்தைகள், பெரியவர்கள் என அனைத்து உறுப்பினர்களும் நேரடியாக நியாய விலைக் கடைக்குச் சென்று இந்தத் தரவு சரிபார்ப்பை மேற்கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகும். குடும்ப அட்டைகளில் உள்ள விவரங்களை முறைப்படுத்தவும், தகுதியான பயனாளிகளுக்கு மட்டுமே அரசின் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் தங்கு தடையின்றிச் சென்றடைவதை உறுதி செய்யவும் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, பொதுமக்கள் அனைவரும் இறுதி நாளான ஜூன் 15, 2026-க்குள் இந்த கைரேகை பதிவை முடித்து, ரேஷன் பொருட்கள் பெறுவதில் எவ்விதத் தடங்கலும் ஏற்படாமல் பார்த்துக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
இந்த e-KYC சரிபார்ப்பு என்பது தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி, இந்திய அரசின் உணவு மற்றும் பொது விநியோகத் துறையின் வழிகாட்டுதலின்படி நாடு முழுவதும் தீவிரமாகச் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் ஒரு திட்டமாகும். மத்திய அரசின் ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு திட்டத்தின் கீழ், தகுதியற்ற மற்றும் போலியான பயனாளிகளைப் பட்டியலிலிருந்து நீக்குவதற்காக இந்த பயோமெட்ரிக் முறை கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காகவே, தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து ரேஷன் கடைகளிலும் பயோமெட்ரிக் இயந்திரங்கள் மற்றும் கண்கருவிழி சரிபார்ப்பு சாதனங்கள் பயன்பாட்டில் உள்ளன.
பொதுவாக ஒரு குடும்பத்தில் யாராவது ஒருவர் மட்டும் ரேஷன் கடைக்குச் சென்று பொருட்களை வாங்கி வருவது வழக்கம். ஆனால், இந்த e-KYC சரிபார்ப்பிற்கு, அந்த ஸ்மார்ட் கார்டில் பெயர் இடம்பெற்றுள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களும் தங்களது கைரேகையை ஒருமுறை பதிவு செய்ய வேண்டும். பல குடும்பங்களில் திருமணமாகிச் சென்றவர்கள், வெளிநாடுகளில் வசிப்பவர்கள் அல்லது உயிரிழந்தவர்களின் பெயர்கள் இன்னும் ரேஷன் கார்டில் நீக்கப்படாமல் நீடித்து வருகின்றன. இத்தகைய முறைகேடுகளைக் கண்டறிந்து, ரேஷன் கார்டில் உள்ள தரவுகளைப் புதுப்பிக்கவே அரசாங்கம் இந்த கடுமையான விதியை அமல்படுத்தியுள்ளது.
வேலை, படிப்பு அல்லது இதர காரணங்களுக்காகத் தங்கள் சொந்த ஊரை விட்டு வெளி மாவட்டங்களிலோ அல்லது தமிழ்நாட்டின் வேறு பகுதிகளிலோ தங்கியிருப்பவர்கள், இந்த சரிபார்ப்பிற்காகச் சொந்த ஊருக்குப் பயணம் செய்யத் தேவையில்லை. அவர்கள் தாங்கள் தற்போது தங்கியிருக்கும் பகுதிக்கு அருகிலுள்ள எந்தவொரு அரசு நியாய விலைக் கடைக்கும் சென்று தங்களது ஆதார் எண் மற்றும் கைரேகையைச் சமர்ப்பித்து இந்த e-KYC-ஐ எளிதாக முடித்துக் கொள்ள வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
முதியவர்கள், கடுமையான உடல் உழைப்பில் ஈடுபடுபவர்கள் அல்லது குழந்தைகளுக்கு சில நேரங்களில் பயோமெட்ரிக் இயந்திரத்தில் கைரேகை சரியாகப் பதியாமல் போக வாய்ப்புள்ளது. இத்தகைய சூழலில் பொதுமக்கள் பதற்றமடையத் தேவையில்லை. கைரேகை வேலை செய்யாத பட்சத்தில், ரேஷன் கடைகளில் உள்ள கண்கருவிழி சரிபார்ப்பு சாதனம் மூலம் சரிபார்ப்பை மேற்கொள்ளலாம். அதுவும் இயலாத பட்சத்தில், ஆதார் அட்டையுடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணிற்கு வரும் OTP (ரகசிய குறியீடு) மூலமாகவும் சரிபார்ப்பை நிறைவு செய்யத் துறை ரீதியான மாற்று ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
அரசாங்கம் அறிவித்துள்ள இறுதி நாளான ஜூன் 15, 2026-க்குள் இந்த e-KYC சரிபார்ப்பை முடிக்காத கார்டுதாரர்களின் பெயர்கள் தற்காலிகமாகப் பட்டியலிலிருந்து நிறுத்தப்படலாம் அல்லது அந்த குறிப்பிட்ட நபருக்கான ரேஷன் பொருட்கள் அரிசி, பருப்பு, சர்க்கரை போன்றவை வழங்குவது நிறுத்தப்படலாம். மிக முக்கியமாக, வறுமைக் கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளவர்களுக்கான AAY மற்றும் PHH இதர அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் மற்றும் மானியங்கள் நேரடியாகப் பாதிக்கப்படக்கூடும் என்பதால், இந்த அறிவிப்பைக் குடும்பத் தலைவர்கள் அலட்சியப்படுத்தாமல் உடனே நிறைவேற்றுவது அவசியமாகும்.