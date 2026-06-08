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ரேஷன் கார்டு முக்கிய அப்டேட் : AAY மற்றும் PHH கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு எச்சரிக்கை

Ration Card : ரேஷன் கார்டு முக்கிய அப்டேட் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஜூன் 15 ஆம் தேதிக்குள் இதுவரை கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்யாதவர்கள், உடனே பதிவு செய்ய வேண்டும் என கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 08, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 04:51 PM IST
ரேஷன் கார்டு முக்கிய அப்டேட் : AAY மற்றும் PHH கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு எச்சரிக்கை
Image Credit: Ration Card e KYC Biometric Verification

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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ரேஷன் கார்டு முக்கிய அப்டேட் : AAY மற்றும் PHH கார்டு உள்ளவர்களுக்கு எச்சரிக்கை
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