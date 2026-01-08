English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • ரேஷன் கார்டு கைரேகை பதிவு, பொங்கல் பரிசு, சிறப்பு விடுமுறை - 6 முக்கிய அப்டேட்டுகள்

ரேஷன் கார்டு கைரேகை பதிவு, பொங்கல் பரிசு, சிறப்பு விடுமுறை - 6 முக்கிய அப்டேட்டுகள்

Ration Card : ரேஷன் கார்டு கைரேகை பதிவு, பொங்கல் பரிசு விநியோகம், ரேஷன் கடை ஊழியர்களுக்கு சிறப்பு விடுமுறை உள்ளிட்ட 6 முக்கிய அப்டேட்டுகள் இங்கே பார்க்கலாம்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 8, 2026, 04:14 PM IST
  • ரேஷன் கார்டு முக்கிய அப்டேட்
  • கைவிரல் ரேகை பதிவு குறித்து விளக்கம்
  • பொங்கல் பரிசு விதிமுறைகள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Trending Photos

யூடியூப்பில் அதிக வியூஸ் போன டாப் 7 ட்ரைலர்கள்.. லிஸ்ட்டில் பாதிக்கு மேல் விஜய் படம்தான்!
camera icon7
யூடியூப்பில் அதிக வியூஸ் போன டாப் 7 ட்ரைலர்கள்.. லிஸ்ட்டில் பாதிக்கு மேல் விஜய் படம்தான்!
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
ரேஷன் கார்டு 2026 : தமிழ்நாட்டில் புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
camera icon10
Ration Card
ரேஷன் கார்டு 2026 : தமிழ்நாட்டில் புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வெள்ளிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வெள்ளிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
ரேஷன் கார்டு கைரேகை பதிவு, பொங்கல் பரிசு, சிறப்பு விடுமுறை - 6 முக்கிய அப்டேட்டுகள்

Ration Card : தமிழ்நாட்டில் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு விநியோக்கிக்கும் பணி இன்று தொடங்கியுள்ளது. தொடர்ச்சியாக பொங்கல் பரிசு கொடுக்க வேண்டும் என்பதால், ரேஷன் கடைகள் அனைத்தும் 9 ஆம் தேதி, வெள்ளிக்கிழமை, அதாவது நாளை செயல்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்களுக்கு பொங்கல் பரிசுகள் தவறாமல் சென்றடைவதை உறுதிசெய்யும் வகையில் அரசு இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது. இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், "அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு மற்றும் ரொக்கத் தொகை விநியோகம் செய்திட ஏதுவாக  09.01.2026 (வெள்ளிக் கிழமை) நியாய விலைக் கடைகள் செயல்படும். இதற்கு ஈடுசெய்யும் விதமாக 07.02.2026 அன்று விடுப்பு வழங்கி ஆணை தனியே வெளியிடப்படும்." என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

ரேஷன் கடைகளுக்கு பாதுகாப்பு

சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை எழக்கூடிய நியாய விலைக் கடைகள், அதிக கூட்ட நெரிசல் நேரக் கூடிய நியாய விலைக் கடைகளுக்கு காவல்துறை பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. மேலும், அனைத்து ரேஷன் கடைகளுக்கும் உரிய பாதுகாப்பு வழங்கும் வகையிலும், மாவட்ட காவல் துறை கண்காணிப்பாளர் அல்லது காவல் துறை ஆணையாளருக்கு முன்கூட்டியே கடை வாரியான பட்டில் அனுப்பப்பட்டு, காவல்துறை பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

பொங்கல் பரிசு யார் பெற்றுக் கொள்ளலாம்?

அரிசி குடும்ப அட்டைத்தாரர்களின் குழந்தைகள் தவிர மற்றவர்கள் பரிசுத்தொகுப்பினை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என அரசு தெரிவித்துள்ளது. பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு மற்றும் ரொக்கத் தொகை நியாய விலைக் கடைகளின் விற்பனை முனைய இயந்திரத்தில் விரல் ரேகை சரிபார்ப்பு வாயிலாகவே மேற்கொள்ளப்படுகிறது. ரேஷன் கார்டில் பெயர் இல்லாதவர்கள், அங்கீகரிக்கப்படாத நபர்கள் பொங்கல் பரிசு பெற முடியாது. அதாவது, மூத்த குடிமக்கள் பொங்கல் பரிசு பெற அரசு அனுமதியுடன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர் ஒருவரை நியமித்துக் கொள்ளலாம். அவர்கள் பொங்கல் பரிசு பெற எந்ததடையும் இல்லை. 

பொங்கல் பரிசு ரொக்கப் பணம் எப்படி வழங்க வேண்டும்?

பொங்கல் பரிசு ரொக்கப் பணம் கவர்களுக்குள் வைத்துக் கொடுக்கக்கூடாது. நேரடியாகவே ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும்.

கைரேகை பதிவு குறித்த விளக்கம்

பொங்கல் பரிசு வழங்கும்போது தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக கைரேகை சரிபார்ப்பு செய்ய முடியாமல் போனால், பொங்கல் பரிசு வழங்கக்கூடிய பதிவேட்டில் கையொப்பம் பெற்று பொங்கல் பரிசு வழங்கலாம். எக்காரணத்தைக் கொண்டும் பொங்கல் பரிசு வழங்கப்படாமல் இருக்கக்கூடாது என அரசு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. 

பொதுமக்களை திருப்பி அனுப்பக்கூடாது

பொங்கல் பரிசு பெற ரேஷன் கடைகளுக்கு வந்திருக்கும் பொதுமக்களை திருப்பி அனுப்பக்கூடாது என தமிழ்நாடு அரசு கூறியுள்ளது. மாற்றுத்திறனாளிகளை வரிசையில் காக்க வைக்காமல் முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டும் என தெரிவித்துள்ள தமிழ்நாடு அரசு, ஆண்கள் பெண்களுக்கு தனித்தனியே வரிசை கடைபிடிக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.

பொங்கல் பரிசுத்தொகுப்பு புகார்

பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு தொடர்பாக ஏதேனும் புகார்கள் இருந்தால் கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்கள் 1967 மற்றும் 1800-425-5901 ஆகிய எண்களில் தெரிவிக்கலாம். கட்டுப்பாட்டு அறை தொலைபேசி எண் 1077 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொள்ளலாம். 

மேலும் படிக்க | பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு விநியோகம் : ரேஷன் கடை ஊழியர்களுக்கு அரசின் கடைசி நேர அறிவுறுத்தல்

மேலும் படிக்க | வேஷ்டி, சேலைக்கு பதிலாக ரூபாய் 1000 பெற்றுக்கொள்ளலாம் - அரசு அறிவிப்பு!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Ration CardSpecial holidayPongal GiftTamil Nadu governmentRation Card latest Update

Trending News