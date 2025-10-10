English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ரேஷன் கார்டு முக்கிய அறிவிப்பு! எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரே நாளில் தீர்வு

Ration Card : அக்டோபர் மாத த்துக்கான ரேஷன் கார்டு குறைதீர்ப்பு முகாம்களுக்கான தேதி வெளியானது. சென்னை, திருப்பூர் மாவட்ட மக்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.  

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Oct 10, 2025, 06:41 AM IST
  • ரேஷன் கார்டு முக்கிய அப்டேட்
  • அக்டோபர் மாதத்துக்கான அறிவிப்பு
  • புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்

ரேஷன் கார்டு முக்கிய அறிவிப்பு! எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரே நாளில் தீர்வு

Ration Card : தமிழ்நாட்டில் மாதந்தோறும் பொதுவிநியோக திட்டத்தின் கீழ் மக்கள் குறைதீர்வு முகாம்கள் நடத்தப்படுகின்றன. அந்தவகையில் அக்டோபர் மாதத்துக்கான குறைதீர்வு முகாம்கள் தேதி சென்னை, திருப்பூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் வெளியிட்டுள்ளனர். அதன்படி, சென்னையிலுள்ள 19 மண்டலங்களில் வருகின்ற 11.10.2025 அன்று பொது விநியோகத் திட்ட மக்கள் குறைதீர் முகாம் நடக்க உள்ளது.

சென்னை குறைதீர்வு முகாம்

பொது விநியோகத் திட்டத்தின் பயன்களை குடிமக்கள் எளிதில் பெறும் வகையில் தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒவ்வொரு வட்டத்திலும் மக்கள் குறைதீர் முகாம் ஒவ்வொரு மாதமும் நடத்தப்படும் என அரசு அறிவித்துள்ளது. அதன்படி அக்டேபார் 2025 மாதத்திற்கான மாதாந்திர பொது விநியோகத் திட்ட மக்கள் குறைதீர் முகாம் சென்னையில் உள்ள உணவுப் பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறையின் 19 மண்டல உதவி ஆணையாளர் அலுவலகங்களில் 11.10.2025 அன்று காலை 10.00 மணி முதல் பிற்பகல் 1.00 மணி வரை நடைபெறவுள்ளது.

ரேஷன் கார்டு சேவைகள்

குடும்ப அட்டைகளில் பெயர் சேர்த்தல், பெயர் நீக்கம், முகவரி மாற்றம், கைபேசி எண் பதிவு, மாற்றம் செய்தல் உள்ளிட்ட பொது விநியோகத் திட்டம் தொடர்பான சேவைகள் மேற்கொள்ளப்படும். மேலும், நியாய விலைக் கடைகளில் பொருள் பெற நேரில் வருகை தர இயலாத மூத்த குடிமக்கள் உள்ளிட்டோருக்கு அங்கீகாரச் சான்று வழங்கப்படும். பொது விநியோகக் கடைகளின் செயல்பாடுகள், தனியார் சந்தையில் விற்கப்படும் பொருட்கள் அல்லது சேவைகளில் குறைபாடுகள் குறித்த புகார்கள் ஏதேனும் இருப்பின் அவற்றை பொதுமக்கள் இம்முகாமில் தெரிவித்தால் குறைகளை விரைந்து தீர்வு செய்ய உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். சென்னையிலுள்ள 19 மண்டல அலுவலகப் பகுதிகளில் உள்ள குடும்ப அட்டைதாரர்கள் இச்சேவையினை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

திருப்பூர்

திருப்பூர் மாவட்ட ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கான குறைதீர்ப்பு முகாம், அக்டோபர் 11, ஆம் தேதி நடக்க உள்ளது. பொதுமக்கள் அன்றைய தினம் காலை 10:00 மணி முதல் மதியம் 01:00 மணி வரை இந்த முகாமில் பங்கேற்கலாம். திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து வட்டங்களிலும் கீழ்க்கண்ட இடங்களில் இந்த குறைதீர்ப்பு முகாம் நடைபெற உள்ளது. வட்ட வழங்கல் அலுவலர்கள், தனி வருவாய் ஆய்வாளர்கள் மற்றும் தனி வருவாய் உதவியாளர்கள் என அரசுத் தரப்பில் தேவையான அனைத்து அதிகாரிகளும் இந்த முகாமில் கலந்துகொண்டு, பொதுமக்களின் கோரிக்கைகளை உடனடியாகத் தீர்க்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

முகாம் நடைபெறும் முக்கிய இடங்கள்

மாவட்டத்தின் முக்கிய வட்டங்களில் முகாம் நடைபெறும் இடங்களின் விவரம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:

அவிநாசி: தெக்கலூர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கம்

தாராபுரம்: கெத்தரேவு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கம்

காங்கயம்: காடையூர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கம்

மடத்துக்குளம்: பாப்பன்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கம்

பல்லடம்: கோடாங்கிபாளையம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கம்

திருப்பூர் வடக்கு: செட்டியகாளையம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கம்

திருப்பூர் தெற்கு: கஸ்பா வெள்ளியங்காடு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கம்

உடுமலைப்பேட்டை: வடுகபாளையம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கம்

மூலனூர்க்குளம்: மொரட்டுப்பாளையம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கம்

பொதுமக்கள் தெரிவிக்க வேண்டிய கோரிக்கைகள்

குடும்ப அட்டை வைத்திருக்கும் பொதுமக்கள் இந்தக் குறைதீர்ப்பு முகாமைப் பயன்படுத்தி, தங்கள் ரேஷன் அட்டையில் உள்ள பல்வேறு வகையான குறைகளைத் நேரடியாகத் தெரிவிக்கலாம். குறிப்பாக, கீழ்க்கண்ட கோரிக்கைகளை முன்வைக்கலாம்:

குடும்ப அட்டையில் பெயர் திருத்தம் அல்லது பெயர் நீக்கம் செய்தல்.

முகவரி மாற்றம் குறித்த மனுக்கள் அளித்தல்.

புதிய குடும்ப அட்டை அல்லது பழைய குடும்ப அட்டை தொடர்பான கோரிக்கைகளை பதிவு செய்தல்.

தேவைப்படும் மக்கள் அனைவரும் இந்த குறைதீர்வு முகாம்களில் கலந்துகொண்டு தங்கள் குறைகளைக் களைந்து கொள்ளுமாறு பொதுமக்களை திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

மேலும் படிக்க | ரேஷன் கார்டு இல்லாதவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! நீங்களும் பொங்கல் பரிசு வாங்கலாம் - எப்படி தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | புதிய ரேஷன் கார்டு, நகல் குடும்ப அட்டை விண்ணப்பிக்க நல்ல வாய்ப்பு!

Ration CardGrievance Redressal CampsChennaiTirupurRation Card Update

