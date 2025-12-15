ரேஷன் கார்டு இருக்கா? 20 லட்சம் தொழில் கடன், 5% வட்டி - தமிழ்நாடு அரசின் குட் நியூஸ்

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
Ration Card Loan : ரேஷன் கார்டு வைத்திருக்கும் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் 5% வட்டியில் அதிகபட்சம் 20 லட்சம் வரை தொழில் கடன்பெற விண்ணப்பிக்கலாம். எப்படி என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 15, 2025, 06:46 AM IST
  • ரேஷன் கார்டு வைத்திருக்கிறீர்களா?
  • உங்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு
  • 20 லட்சம் ரூபாய் வரை தொழில் கடன் பெறலாம்

Ration Card Loan, Tamil Nadu : தமிழ்நாடு அரசு ரேஷன் கார்டு வைத்துள்ள பெண்கள், ஆண்கள் என இருபாலரும் சுய தொழில் தொடங்க கடனுதவி வழங்குகிறது. இதற்காக பல திட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. அந்தவகையில், ரூ.20 லட்சம் தொழில் கடன், 5% வட்டியில் பெறுவதற்கான அறிவிப்பு இப்போது வெளியாகியுள்ளது. விருப்பம் உள்ளவர்கள், தொழில் தொடங்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தில் இருப்பவர்கள், தொழில் தொடங்க கடனுதவிக்காக காத்துக்  கொண்டிருப்பவர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். முழு விவரத்தையும் இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம்.

கைவினை கலைஞர்களுக்கான கடன் திட்டம்

தமிழ்நாடு சிறுபான்மையினர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் மூலம் சிறுபான்மையினர்களுக்கு சுய வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வருமானம் ஈட்டுதலுக்கான சுய உதவி  செயல்பாடுகளுக்கு குறைந்த வட்டி விகிதத்தில் தனிநபர்கடன், குழுக்களுக்கான சிறுதொழில்கடன், விராசாத்(கைவினை கலைஞர்களுக்கான கடன் திட்டம்) மற்றும் கல்விக்கடன் ஆகிய கடன் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகிறது.

இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற வெவ்வேறு வருமானம் சார்ந்த பயனாளிகளுக்கு கடன் (ம) வட்டி விகிதங்களின் மாறுபட்ட அளவுடன் கூடிய திட்டம் 1-ல் பயன்பெற குடும்ப ஆண்டு வருமானம் கிராம / நகர்ப்புறங்களில் ரூ.3,00,000/-க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும் மற்றும் திட்டம் 2-ல் பயன்பெற குடும்ப ஆண்டு வருமானம் கிராம / நகர்ப்புறங்களில் ரூ.8,00,000/- வரை ஆண்டு வருமானம் இருக்க வேண்டும். திட்டம் 1-ன் கீழ் நன்மைகளை பெற முடியாத நபர்கள் இந்த திட்டத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

திட்டம் மற்றும் கடன் விவரம்

திட்டம் 1-ன் கீழ் தனிநபர் கடன் ஆண்டிற்கு 6% வட்டி விகிதத்திலும், அதிகபட்ச கடனாக ரூ.20,00,000/-மும், திட்டம் 2-ன் கீழ் ஆண்களுக்கு 8% பெண்களுக்கு 6% வட்டி விகிதத்திலும், அதிகபட்ச கடனாக ரூ.30,00,000/- கடன் வழங்கப்படுகிறது. கைவினை கலைஞர்களுக்கு ஆண்களுக்கு 5%, பெண்களுக்கு 4% வட்டி விகிதத்தில் அதிகபட்ச கடனாக ரூ. 10,00,000/- கடன் வழங்கப்படுகிறது. சுய உதவிக் குழுக் கடன் நபர் ஒருவருக்கு ரூ.1,00,000/- ஆண்டிற்கு 7% வட்டி விகிதத்தில் கடன் வழங்கப்படுகிறது. திட்டம் 2-ன் கீழ் ஆண்களுக்கு 10% பெண்களுக்கு 8% வட்டி விகிதத்திலும் நபர் ஒருவருக்கு ரூ.1,50,000/- கடன் வழங்கப்படுகிறது. 

கடன் பெற தகுதிகள் என்ன?

மேலும், சிறுபான்மையின மாணவ, மாணவியர் அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிலையங்களில் இளங்கலை / முதுகலை தொழிற்கல்வி / தொழில்நுட்பக் கல்வி பயில்பவர்களுக்கு அதிகபட்சமாக திட்டம் 1-ன் கீழ் ரூ.20,00,000/- வரையில் 3% வட்டி விகிதத்திலும், திட்டம் 2-ன் கீழ் மாணவர்களுக்கு 8% மாணவிகளுக்கு 5% வட்டி விகிதத்திலும் ரூ.30,00,000/- வரையிலும் கல்வி கடனுதவி வழங்கப்படுகிறது.

மேலும், பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியுள்ள சிறுபான்மையின கைவினை கலைஞர்களுக்கு தங்களின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தும் பொருட்டு விராசாத் கடன் (கைவினை கலைஞர் கடன் திட்டம்) கைவினை கலைஞர்களுக்கு குறைந்த வட்டி விகிதத்தில் மூலப்பொருட்களான உபகரணங்கள் / கருவிகள் / இயந்திரங்கள் வாங்குவதற்கு இக்கடன் வழங்கப்படுகிறது. எனவே, சிறுபான்மையின மக்கள் இத்திட்டத்தை அதிக அளவில் பயன்படுத்தி கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் வசிக்கும் கிறித்தவர்கள், இஸ்லாமியர்கள், புத்த மதத்தினர், சீக்கியர்கள், பார்சியர்கள் மற்றும் ஜெயின் ஆகிய சிறுபான்மையின மக்கள் கடன் விண்ணப்பங்களை இம்மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்திலுள்ள மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகம், மண்டல கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் இணைப்பதிவாளர் அலுவலகம், மாவட்ட / மத்திய கூட்டுறவு வங்கி அல்லது அதன் கிளைகள் அல்லது நகர கூட்டுறவு வங்கி அல்லது தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கி ஆகிய அலுவலகங்களில் பெற்று அதனை பூர்த்தி செய்து வங்கி கோரும்உரிய ஆவணங்களுடன் சமர்ப்பிக்குமாறு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கேட்டுக்கொள்கிறார்கள். மற்ற மாவட்டத்தினர் அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்புக்கு ஏற்ப விண்ணப்பிக்கவும்

கடன் விண்ணப்பங்க ன் இணைத்து சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய போதிய ஆவணங்கள்:

தனிநபர் கடன் திட்டம், சுய உதவி குழுக் கடன், விராசாத் (கைவினை கலைஞர் கடன் திட்டம்).
1. சிறுபான்மையினர் மதச்சான்றிதழ்.
2. சாதி சான்றிதழ்.
3. வருமான சான்றிதழ்.
4. உணவு பங்கீடு அட்டை அல்லது இருப்பிடச் சான்றிதழ்.
5. ஆதார் அட்டை.
6. திட்ட அறிக்கை.
7. வங்கிகள் கோரும் தேவையான ஆவணங்கள்.

கல்விக் கடன்

1. சிறுபான்மையினர் மதச்சான்றிதழ் / சாதி சான்றிதழ் / வருமான சான்றிதழ் நகல் / இருப்பிடச் சான்றிதழ் நகல்.
2. குடும்ப அட்டை, அதாவது ரேஷன் கார்டு / வாழ்விட சான்று (Smart card)
3. ஆதார் நகல்.
4. பள்ளி மாற்றுச் சான்றிதழ் நகல்.
5. உண்மைச் சான்றிதழ் (Bonafide Certificate) அசல்.
6. கல்விக் கட்டணங்கள் செலுத்திய இரசீது - அசல் (Original).
7. மதிப்பெண் சான்றிதழ் நகல்.
8. வங்கி கோரும் இதர ஆவணங்கள் ஆகிய ஆவணங்களின் ஒளிப்பட நகல்களையும் சமர்ப்பிக்க கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

