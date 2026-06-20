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ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி: ஜூன் 26-க்குள் இதை முடிக்கணும், மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவிப்பு

Ration Card Update: புதுக்கோட்டை குடும்ப அட்டை உறுப்பினர்களுக்கு மிக முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியானதை அடுத்து இன்னும் கைரேகை பதிவை முடிக்காத உறுப்பினர்கள் குறிப்பிட்ட தேதிக்கு முன்னர் இந்த முக்கிய பணியை செய்துமுடிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 20, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 12:06 PM IST
ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி: ஜூன் 26-க்குள் இதை முடிக்கணும், மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவிப்பு
Image Credit: Ration Card Update (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி: ஜூன் 26-க்குள் இதை முடிக்கணும்,
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