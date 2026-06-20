/ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி: ஜூன் 26-க்குள் இதை முடிக்கணும், மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவிப்பு

Pudokkottai Ration Card Update: குடும்ப அட்டையில் பெயர் உள்ள உறுப்பினர்களில் இதுவரை கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்துகொள்ளாதவர்கள், வரும் 26 ஆம் தேதிக்குள் (26.6.26), அருகிலுள்ள நியாய விலைக் கடைகளுக்கு சென்று இந்த பணியை செய்துமுடிக்க வெண்டும் என கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள குடும்ப அட்டை உறுப்பினர்களின் கைவிரல் ரேகை பதிவு தொடர்பாக புதுக்கோட்டை மாவட்ட நிர்வாகம் இந்த முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
குடும்ப அட்டைதாரர்கள் அட்டையில் உள்ள இறந்த உறுப்பினர்களின் பெயர்கள நீக்குவதற்கான பணிகளையும் இந்த கால்க்கெடுவிற்குள் செய்து முடிக்குமாறு மாவட்ட நிர்வாகம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. குடம்ப அட்டையில் உள்ள இறந்த உறுப்பினர்களின் பெயரை நீக்க, சம்பந்தப்பட்ட வட்ட வழங்கல் அலுவலகத்தை அணுகி உரிய ஆவணங்களை வழங்கி பெயர் நீக்கும் நடவடிக்கைகளை 20.6.26 -க்குள் செய்து முடிக்குமாறு நிர்வாகம் சார்பில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
ரெஷன் அட்டை தொடர்பான சிக்கல்களை தவிர்க்கவும், பொது விநியோக முறையின் கீழ் மக்களுக்கு கிடைக்கும் அனைத்து உரிமைகளையும் தொடர்ந்து பெறவும், அவ்வப்போது மாநில மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் வெளியிடும் புதுப்பித்தல்களை கவனித்து நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டியது மிக அவசியமாகும். அந்த வகையில், புதுக்கோட்டை மாவட்ட மக்கள், மாவட்ட நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள இந்த பணிகளை, ஜூன் 26ஆம் தேதிக்குள் செய்து முடிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
இதற்கான முழுமையான செயல்முறையை இங்கே காணலாம்:
ரேஷன் அட்டை ஆதார் அட்டையுடன் இணைக்கப்பட்டிருந்தால் மட்டுமே கைரேகை பதிவு செய்ய முடியும். ஆகையால். உங்கள் ரேஷன் கார்டும் ஆதார் கார்டும் இணைக்கப்பட்டிருப்பதை உறுதி செய்துகொள்ள வேண்டியது மிக கட்டாயமாகும். இன்னும் இவ்விரண்டும் இணைக்கப்படவில்லை என்றால், தேவையான ஆவணங்களுடன் ரேஷன் கடை ஊழியர்களை அணுகி முதலில் அந்த பணிகளை செய்துமுடிக்க வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.