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ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு ஜூலை 31 காலக்கெடு: இதை செஞ்சிடுங்க.. ஈரோடு கலெக்டர் உத்தரவு

Ration Card News: AAY மற்றும் PHH பிரிவுகளை சேர்ந்த ரேஷன் அட்டை பயனாளிகள், எந்த வித பிரச்சனையும் இல்லாமல் தோடர்ந்து பலன்களை பெற ஜூலை 31 ஆம் தேதிக்குள் இந்த பணியை செய்து முடிக்குமாறு ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர் எஸ். கந்தசாமி கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். 

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 22, 2026, 10:03 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 10:03 AM IST
ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு ஜூலை 31 காலக்கெடு: இதை செஞ்சிடுங்க.. ஈரோடு கலெக்டர் உத்தரவு
Image Credit: Ration Card Biometric Verification (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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