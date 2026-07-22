/ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு ஜூலை 31 காலக்கெடு: இதை செஞ்சிடுங்க.. ஈரோடு கலெக்டர் உத்தரவு

Ration Card News: ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு வந்துள்ளது. அந்த்யோதயா அன்ன யோஜனா (AAY) மற்றும் முன்னுரிமை பெற்ற குடும்பங்கள் (PHH) ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் பயன்பெறும் பயனாளிகள், தங்கள் குடும்ப அட்டையில் இடம்பெற்றுள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களின் பயோமெட்ரிக் (biometric) சரிபார்ப்பையும் ஜூலை 31-ஆம் தேதிக்குள் நிறைவு செய்ய வேண்டும்.
AAY மற்றும் PHH பிரிவுகளை சேர்ந்த ரேஷன் அட்டை பயனாளிகள், எந்த வித பிரச்சனையும் இல்லாமல் தோடர்ந்து பலன்களை பெற ஜூலை 31 ஆம் தேதிக்குள் இந்த பணியை செய்து முடிக்குமாறு ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர் எஸ். கந்தசாமி கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். இது குறித்து அவர் ஒரு செய்திக்குறிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். அதில் அவர் பின்வரும் முக்கிய விஷயங்களை தெரிவித்துள்ளார்:
மாநிலம் முழுவதும் சரிபார்ப்புப் பணி: பொது விநியோகத் திட்டம் மூலம் அத்தியாவசியப் பொருட்களைப் பெறும் பயனாளிகளின் பயோமெட்ரிக் விவரங்களைப் புதுப்பிப்பதற்கான இந்தச் சரிபார்ப்புப் பணி மாநிலம் முழுவதும் நடைபெற்று வருகிறது.
வெளி ஊர்களில் இருக்கும் பயனாளிகள்: வேலைவாய்ப்பு அல்லது பிற காரணங்களுக்காகத் தங்கள் சொந்த ஊரை விட்டு வெளியே தற்காலிகமாக வசிக்கும் குடும்ப அட்டைதாரர்கள், தாங்கள் தற்போது வசிக்கும் பகுதிக்கு அருகிலுள்ள நியாயவிலைக் கடையில் இந்தச் சரிபார்ப்புப் பணியை மேற்கொள்ளலாம்.
மூத்த குடிமக்கள்: மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் உடல்நலக் குறைவு அல்லது இயலாமை காரணமாக நியாயவிலைக் கடைகளுக்கு நேரில் செல்ல முடியாதவர்கள், சம்பந்தப்பட்ட விற்பனையாளரைத் தொடர்புகொள்ளலாம்.
இல்லம் தேடி வரும் வசதி: ரேஷன் கடைகளுக்கு செல்ல முடியாத பயனாளிகளுக்கு, விற்பனையாளர்கள் அவர்களது இல்லங்களுக்கே நேரில் வந்து பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்புப் பணியை நிறைவு செய்து தருவார்கள்.
மேலும், குடும்பத்தில் இறந்துபோன உறுப்பினர்களின் பெயர்களைக் குடும்ப அட்டையிலிருந்து நீக்குவதற்கு, அதற்கான ஆவணங்களைச் சமர்ப்பித்து ஜூலை 31-ஆம் தேதிக்குள் சம்பந்தப்பட்ட வட்ட வழங்கல் அலுவலகத்தில் விண்ணப்பிக்குமாறும் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ஈரோடு ஆட்சியர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
|e-KYC சரிபார்ப்பின் அவசியம்
|விளக்கம்
|தகுதியான பயனாளிகளை உறுதி செய்தல்
|போலி மற்றும் தகுதியற்ற ரேஷன் அட்டைகளைக் கண்டறிந்து நீக்கி, உண்மையான தகுதியுள்ள பயனாளிகளுக்கு மட்டும் உணவு தானியங்கள் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய உதவுகிறது.
|மத்திய அரசு விதிகளுக்கு உட்படுதல்
|தேசிய உணவுப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தில் (NFSA) மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள திருத்தப்பட்ட விதிகளைச் சிறப்பாகச் செயல்படுத்த இப்பணி அவசியமாகிறது.
|வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் சீரான நிர்வாகம்
|PHH மற்றும் AAY திட்டங்களின் கீழ் பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்படுவதில் முறைகேடுகளைத் தடுத்து, வெளிப்படையான மற்றும் சீரான செயல்பாட்டை உறுதி செய்கிறது.
|உணவு தானியங்கள் தவறாமல் சென்றடைதல்
|அரசின் உணவுப் பாதுகாப்புச் சலுகைகளும், இலவச/மானிய விலையிலான உணவு தானியங்களும் இலக்கு வைக்கப்பட்ட ஏழை மக்களுக்குச் சரியாகச் சென்றடைவதை உறுதிப்படுத்துகிறது.