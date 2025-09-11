ரேஷன் கார்டு பெயர் சேர்த்தல், நீக்கம் செய்ய வேண்டுமா? முக்கிய அப்டேட்

Ration Card : ரேஷன் கார்டு தொடர்பான அனைத்து புகார்களையும் எளிமையாக தீர்த்துக் கொள்ள ஏதுவாக மாதந்தோறும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத்துறையால் குறைதீர்வு முகாம்கள் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் நடக்கும். இப்போது இம்மாதம் நடக்கும் குறைதீர்வு முகாம்கள் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. சென்னையைச் சேர்ந்த 14 மண்டலங்களுக்கும் ரேஷன் கார்டு குறைதீர்வு முகாம்கள் 13 ஆம் தேதி நடக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் பெயர் சேர்த்தல், நீக்கல், முகவரி மாற்றம், ரேஷன் கார்டு வகை மாற்றம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை பொதுமக்கள் மனுவாக கொடுத்து விண்ணப்பிக்கலாம். எளிதில் தீர்க்கக்கூடியதாக இருப்பின் ஒரே நாளில் அப்பொழுதே பிரச்சனைகளுக்கு அதிகாரிகள் திர்வு கொடுப்பார்கள்.
இந்த சூழலில், திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் நடக்கும் பொதுவிநியோக திட்டம் மற்றும் ரேஷன் கார்டு குறைதீர்வு முகாம்கள் குறித்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த முகாமும் வரும் 13 ஆம் தேதி நடக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுதொடர்பாக திருப்பத்தூர் மாவட்ட நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், பொது விநியோகத் திட்டத்தின் சேவைகளை அனைத்துத் தரப்பு மக்களுக்கும் வழங்குவதன் பொருட்டு, செப்டம்பர் 2025 மாதத்திற்குரிய வட்ட அளவிலான குறைதீர்வு முகாம் 13.09.2025 அன்று நடத்துமாறு அரசு அறிவுறுத்தலைத் தொடர்ந்து திருப்பத்தூர் மாவட்ட வட்டார வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறையினரால் மேற்கொள்ளும் சேதியில் கீழ்க்கண்ட கிராமங்களில் பொது விநியோகத்திட்ட மக்கள் குறைதீர்வு முகாம் நடத்தப்பட உள்ளது.
திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் பொதுவிநியோகத்திட்ட பொதுமக்கள் குறைதீர்வு முகாம் திருப்பத்தூர் - ஜம்மணபுதூர் நியாயவிலைக்கடை, நாட்றாம்பள்ளி - ஆத்தூர் குப்பம் நியாயவிலைக்கடை, வாணியம்பாடி - திருவாபாளையம் நியாயவிலைக்கடை, ஆம்பூர் - விண்ணமங்கலம் நியாயவிலைக்கடை ஆகிய இடங்களில் 13.09.2025 ஆம் தேதி காலை 10.00 மணி முதல் மதியம் 01.00 மணி வரை வட்ட வழங்கல் அலுவலர்கள் தலைமையில் நடைபெறவுள்ளது.
மேற்கண்ட குறைதீர்வு முகாம் நடைபெறும் கிராமங்களில் உள்ள பொதுமக்கள் தங்களது குடும்ப அட்டைகளில் பெயர் சேர்த்தல், பெயர் நீக்கம், முகவரி மாற்றம், கைபேசி எண் பதிவு மற்றும் மாற்றம், புதிய / நகல் குடும்ப அட்டை கோரும் மனுக்களைப் பதிவு செய்தல், நியாயவிலை கடைகளின் செயல்பாடுகள் மற்றும் அத்தியாவசியப் பொருட்களின் தரம் குறித்த புகார்கள், தனியார் சந்தையில் விற்கப்படும் பொருட்கள் மற்றும் சேவை குறைபாடுகள் குறித்த புகார்கள் போன்ற கோரிக்கைகளை நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ள அலுவலர்களிடம் மனுக்கள் மூலமாக தெரிவித்து குறைதீர்வு செய்து பயன் பெறுமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
ரேஷன் கடை ஊழியர்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனை
பொதுமக்களுக்கான பிரச்சனை இருப்பது போலவே ரேஷன் கடை ஊழியர்களுக்கும் சில பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன. ரேஷன் கடைகளில் அரிசி, கோதுமை, சர்க்கரை உள்ளிட்ட பொருட்கள் எடை குறையாமல் வழங்க, கடந்த சில மாதங்களாக புதிய திட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி ரேஷன் கடையில் எடைபோடும் எலக்ட்ரானிக் தராசை, பில் போடும் பிஓஎஸ் மெஷினுடன் 'புளூடூத்' மூலம் இணைத்து, பில் போடும் நடைமுறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு ரேஷனில் சரியான எடையில் பொருட்கள் கிடைப்பதை உறுதி செய்யும் நோக்கில் தமிழ்நாடு அரசு இத்திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது.
இப்படி செய்வதால், ஒரு கிராம் எடை குறைவாக இருந்தாலும், பில் போட முடியாது. அதேநேரத்தில், இந்த திட்டத்தின் மூலம் பல நடைமுறை சிக்கல்களை சந்தித்து வருவதாக, ரேஷன் கடை ஊழியர்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர். புதிய முறைப்படி ஒரு கார்டுதாரருக்கு ஒரே பில்லில் எல்லா பொருட்களும் வழங்க முடியாது. ஒவ்வொரு எடைக்கும் ஒரு பில் போட வேண்டும். கார்டுதாரர்கள் ஒவ்வொரு பில்லுக்கும், தனித்தனியாக கைரேகை வைக்க வேண்டும். இதனால் கார்டுதாரர்கள் அதிக நேரம் வரிசையில் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது.
ஒரு நாளைக்கு 50 ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு மேல் பொருட்கள் வழங்க முடியாது நிலை இருப்பதாகவும்,, இதனால் பொதுமக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு இருந்தது. முன்பு ஒரு நாளைக்கு 100 முதல் 150 ரேஷன் கார்டுதர்களுக்கு பொருட்கள் வழங்கிய நிலையில் தற்போது 50 பேருக்கு மட்டுமே வழங்கக்கூடிய நிலை இருப்பதால், ஓரிரு நாள் அலைந்து தான் பொருட்கள் வாங்க வேண்டிய நிலை இருப்பதாக பொதுமக்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இதற்கும் அரசு ஒரு தீர்வை விரைவில் எட்ட வேண்டும் என ரேஷன் கடை ஊழியர்கள் அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
