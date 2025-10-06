ரேஷன் கார்டு இருக்கிறதா? அக்டோபர் மாதம் புதிய சலுகைகள்! முக்கிய அறிவிப்பு!

இந்தியாவில் கோடிக்கணக்கான மக்களின் உணவு பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் பொது விநியோக திட்டத்தில் (PDS) ஒரு புதிய சகாப்தத்தை உருவாக்கும் வகையில், மத்திய அரசு 8 முக்கிய சீர்திருத்தங்களை அறிவித்துள்ளது. இந்த மாற்றங்கள் அக்டோபர் 15 முதல் இந்தியா முழுவதும் நடைமுறைக்கு வரவுள்ளன. வெளிப்படைத்தன்மையை அதிகரிப்பது, அணுகுதலை எளிதாக்குவது மற்றும் உண்மையான பயனாளிகளுக்கு பலன்கள் சென்றடைவதை உறுதி செய்வதே இந்த திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
உணவு பொருட்கள் ஒதுக்கீடு அதிகரிப்பு
வறுமை கோட்டிற்குக் கீழ் உள்ள குடும்பங்களுக்கு வழங்கப்படும் மானிய விலை உணவு பொருட்களின் மாதாந்திர ஒதுக்கீட்டை அதிகரிக்க அரசு முடிவு செய்துள்ளது. இதன்படி அரிசி, கோதுமை மற்றும் பருப்பு வகைகள் இனி கூடுதல் அளவில் விநியோகிக்கப்படும். இது ஏழை குடும்பங்களின் உணவு தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதில் ஒரு முக்கிய பங்காற்றும்.
நேரடி மானிய பரிமாற்றம்
பொதுமக்கள் தங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால், நியாய விலை கடைகளில் உணவு பொருட்களை பெறுவதற்கு பதிலாக அதற்கான மானிய தொகையை நேரடியாக தங்களது வங்கி கணக்கில் பெறும் புதிய வசதி அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. இதன் மூலம், பயனாளிகள் தங்களுக்கு தேவையான உணவு பொருட்களை வெளிச்சந்தைகளிலோ அல்லது அரசு அங்கீகரித்த பிற கடைகளிலோ வாங்கிக்கொள்ள முடியும். இது உணவு வீணாவதை குறைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நகர்ப்புற ஏழைகளுக்கும் விரிவாக்கம்
பொது விநியோகத் திட்டம் பெரும்பாலும் கிராமப்புறங்களையே மையமாக கொண்டிருந்த நிலையில், இனி நகர்ப்புறங்களில் உள்ள சேரி பகுதிகள் மற்றும் முறைசாரா தொழில்களில் ஈடுபட்டுள்ள ஏழை குடும்பங்களுக்கும் இந்த திட்டம் விரிவுபடுத்தப்படும். இதன் மூலம், நகர்ப்புறங்களில் வசிக்கும் தகுதியுள்ள குடும்பங்களும் ரேஷன் பலன்களை பெற முடியும்.
"ஒரே நாடு, ஒரே ரேஷன்" முழுமையடைகிறது
புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் எதிர்கொள்ளும் முக்கியபிரச்சனைக்குத் தீர்வு காணும் வகையில், "போர்ட்டபிள் ரேஷன் கார்டு" வசதி முழுமையாக செயல்படுத்தப்படுகிறது. இதன் மூலம், தொழிலாளர்கள் தாங்கள் பணிபுரியும் எந்த மாநிலத்திலும், புவியியல் எல்லைகளை கடந்து, தங்களுக்குரிய ரேஷன் பொருட்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
டிஜிட்டல் மயமாக்கல்
இனி ஸ்மார்ட்போன்களிலேயே பயன்படுத்தக்கூடிய "டிஜிட்டல் ரேஷன் கார்டுகள்" அறிமுகப்படுத்தப்படும். இதன் மூலம், பயனாளிகள் தங்கள் ஒதுக்கீடு, முந்தைய பரிவர்த்தனைகள் போன்ற விவரங்களை மொபைல் செயலி வழியாகவே தெரிந்து கொள்ளலாம். உணவு தானியங்கள் கொள்முதல் செய்யப்படும் இடத்திலிருந்து, நியாய விலை கடைகளுக்கு விநியோகிக்கப்படுவது வரை ஒவ்வொரு கட்டமும் நிகழ்நேரத்தில் கண்காணிக்கப்படும். இந்த தகவல்களை பொதுமக்களும் பார்க்க முடியும் என்பதால், முறைகேடுகள் தடுக்கப்படும்.
எளிதாக்கப்பட்ட ஆன்லைன் விண்ணப்பம்
புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிப்பது, பெயர் சேர்த்தல், நீக்குதல் மற்றும் முகவரி மாற்றம் போன்ற சேவைகளை பெறுவதற்காக, மக்கள் அரசு அலுவலகங்களுக்கு அலைய வேண்டிய தேவையை நீக்கும் வகையில், ஒரு புதிய ஆன்லைன் போர்டல் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. இதன் மூலம், அனைத்து சேவைகளையும் வீட்டிலிருந்தபடியே பெறலாம்.
சிறப்பு பிரிவினருக்கு கூடுதல் ஊட்டச்சத்து
கர்ப்பிணி பெண்கள், பாலூட்டும் தாய்மார்கள், குழந்தைகள் மற்றும் முதியவர்கள் போன்ற எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடிய பிரிவினருக்கு, வழக்கமான உணவு பொருட்களுடன், செறிவூட்டப்பட்ட தானியங்கள் மற்றும் கூடுதல் ஊட்டச்சத்து சப்ளிமெண்ட்களும் வழங்கப்படும். இது, ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டை நீக்கும் ஒரு முக்கிய நடவடிக்கையாக பார்க்கப்படுகிறது.
