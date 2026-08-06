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ரேஷன் கார்டு முக்கிய அப்டேட்! புதிய விண்ணப்பம், பெயர் திருத்தம் செய்ய சூப்பர் சான்ஸ்

Ration Card New Update: ரேஷன் கார்டு குறைத்தீர்ப்பு முகாம் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை, திருவள்ளூர், தஞ்சாவூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் நடக்கும் இந்த முகாமில் ரேஷன் கார்டு புதிய விண்ணப்பம், பெயர் சேர்த்தல் நீக்கல் உள்ளிட்ட சேவைகளை பெற முடியும். இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 06, 2026, 08:13 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 08:13 AM IST
ரேஷன் கார்டு முக்கிய அப்டேட்! புதிய விண்ணப்பம், பெயர் திருத்தம் செய்ய சூப்பர் சான்ஸ்
Image Credit: Ration Card new Update August

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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ரேஷன் கார்டு முக்கிய அப்டேட்! புதிய விண்ணப்பம், பெயர் திருத்தம் செய்ய சூப்பர் சான்ஸ்
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