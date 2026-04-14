ரேஷன் கார்டு : புதிய விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டதா? பொதுமக்களுக்கான முக்கிய தகவல்

Ration Card : புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பித்து அது நிராகரிக்கப்பட்டிருந்தால், அதற்கான காரணத்தைச் சரிசெய்து மீண்டும் விண்ணப்பிக்க அல்லது மறுபரிசீலனை செய்ய அரசு வழிவகை செய்துள்ளது. இதன் மூலம் நீங்கள் புதிய ரேஷன் கார்டு கேட்டு மீண்டும் விண்ணப்பிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
தமிழகத்தில் பொது விநியோகத் திட்டத்தின் கீழ் அத்தியாவசியப் பொருட்களைப் பெறவும், அரசின் பல்வேறு நலத்திட்டங்களைப் பெறவும் ரேஷன் கார்டு ஒரு மிக முக்கியமான ஆவணமாகும். பல நேரங்களில், போதிய ஆவணங்கள் இல்லாமலோ அல்லது தொழில்நுட்பக் காரணங்களாலோ புதிய ரேஷன் கார்டு கோரி விண்ணப்பிக்கும் பொதுமக்களின் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படுகின்றன. இவ்வாறு நிராகரிக்கப்பட்டால் அது இறுதியான முடிவு அல்ல. அரசு வழங்கியுள்ள 'மறுபரிசீலனை வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி, தகுதியுள்ளவர்கள் தங்களின் புதிய ஸ்மார்ட் கார்டைப் பெற முடியும். அதாவது, இது ஒரு வகையான மேல்முறையீடு ஆகும்.
விண்ணப்பம் ஏன் நிராகரிக்கப்படுகிறது?
மறுபரிசீலனைக்கு விண்ணப்பிக்கும் முன், உங்கள் விண்ணப்பம் ஏன் நிராகரிக்கப்பட்டது என்பதைக் கண்டறிவது அவசியம். பொதுவாகக் கீழ்க்கண்ட காரணங்களுக்காக விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படுகின்றன:
ஆவணக் குறைபாடு: சமர்ப்பிக்கப்பட்ட முகவரிச் சான்று அல்லது அடையாளச் சான்று தெளிவாக இல்லாமல் இருப்பது.
பெயர் நீக்கம் செய்யாமை: குடும்ப உறுப்பினர்களில் யாராவது ஒருவர் ஏற்கனவே வேறொரு ரேஷன் கார்டில் பெயரில் இருப்பது.
கள ஆய்வு: வருவாய் ஆய்வாளர் அல்லது வட்ட வழங்கல் அலுவலர் வீட்டிற்கு ஆய்வுக்கு வரும்போது விண்ணப்பதாரர் அங்கு வசிக்காமல் இருப்பது.
தவறான தகவல்கள்: எரிவாயு இணைப்பு அல்லது குடும்ப உறுப்பினர்களின் விவரங்களில் பிழைகள் இருப்பது.
மறுபரிசீலனை விண்ணப்பம் என்றால் என்ன?
நிராகரிக்கப்பட்ட ஒரு விண்ணப்பத்தை, திருத்தப்பட்ட ஆவணங்களுடன் மீண்டும் ஆய்வு செய்யக் கோருவதே மறுபரிசீலனை ஆகும். இதற்காக நீங்கள் புதிதாக முதலில் இருந்து விண்ணப்பிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பழைய விண்ணப்ப எண்ணைக் கொண்டே உங்கள் பிழைகளைச் சரிசெய்து அதிகாரிகளிடம் முறையிடலாம்.
மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டிய வழிமுறைகள்
உங்கள் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்ட செய்தி குறுஞ்செய்தியாக வந்தாலோ அல்லது ஆன்லைனில் தெரிந்தாலோ, நீங்கள் செய்ய வேண்டியவை:
ஆன்லைன் ஸ்டேட்டஸ் சரிபார்த்தல்: TNPDS இணையதளத்தில் உங்கள் விண்ணப்ப எண்ணைச் சமர்ப்பித்து, நிராகரிப்புக்கான காரணத்தை முதலில் குறித்துக் கொள்ளுங்கள்.
ஆவணங்களைச் சரிசெய்தல்: என்ன காரணத்திற்காக நிராகரிக்கப்பட்டதோ, அதற்கான சரியான ஆவணத்தைத் தயார் செய்யுங்கள் (உதாரணமாக, முகவரிச் சான்று தவறெனில் தற்போதைய மின்சார ரசீது அல்லது வீட்டு வரி ரசீதை எடுக்கவும்).
வட்ட வழங்கல் அலுவலரை அணுகுதல்: உங்கள் பகுதிக்குட்பட்ட வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ள வட்ட வழங்கல் அலுவலரை நேரில் சந்திக்க வேண்டும். அங்கு ஒரு முறையீட்டுக் கடிதத்துடன், சரியான ஆவணங்களை இணைத்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
ஆன்லைன் மறுபதிவேற்றம்: சில நேரங்களில் தாலுகா அலுவலகத்தில் உள்ள இ-சேவை மையங்கள் மூலமாகவே விடுபட்ட ஆவணங்களை மீண்டும் பதிவேற்றம் செய்து மறுபரிசீலனைக்கு அனுப்ப முடியும்.
இ-கேஒய்சி மற்றும் நேரடி ஆய்வு
மறுபரிசீலனை விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பித்த பிறகு, அதிகாரிகள் மீண்டும் உங்கள் இருப்பிடத்திற்கு வந்து நேரடி ஆய்வு செய்வார்கள். அப்போது குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆதார் விவரங்கள் மற்றும் வசிப்பிடச் சான்றுகள் சரியாக இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தங்களின் கைரேகையை பதிவு செய்திருப்பது விண்ணப்பம் விரைவாக அங்கீகரிக்கப்பட உதவும்.
பொதுமக்களுக்கான முக்கிய ஆலோசனைகள்
விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டவுடன் பதற்றமடையாமல், குறைந்தது 15 நாட்களுக்குள் முறையீடு செய்வது சிறந்தது. போலித் தகவல்களைத் தவிர்த்து, உண்மையான ஆவணங்களை மட்டுமே சமர்ப்பிக்க வேண்டும். உங்கள் விண்ணப்பத்தின் நிலை குறித்து அவ்வப்போது 1967 என்ற இலவச உதவி எண்ணைத் தொடர்பு கொண்டு கேட்கலாம்.
அரசின் நோக்கம் தகுதியுள்ள ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் ரேஷன் கார்டு கிடைக்கச் செய்வதே ஆகும். எனவே, உங்கள் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டால் தாலுகா அலுவலகத்தில் உள்ள வழங்கல் பிரிவு அதிகாரிகளை அணுகி, முறையான ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் மிக எளிதாக உங்கள் ஸ்மார்ட் கார்டைப் பெற முடியும்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ