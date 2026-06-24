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ரேஷன் அட்டை புதிய விதி: இனி குடும்ப உறுப்பினர்களின் அடிப்படையில் பொருட்கள்? அரசு பரிசீலனை

Ration Card News: ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்குப் புதிய விதி! இனி குடும்ப அலகிற்குப் பதிலாக, தனிப்பட்ட உறுப்பினர்களின் அடிப்படையில் ரேஷன் பொருட்களை வழங்க அரசு திட்டம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 24, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 02:17 PM IST
ரேஷன் அட்டை புதிய விதி: இனி குடும்ப உறுப்பினர்களின் அடிப்படையில் பொருட்கள்? அரசு பரிசீலனை
Image Credit: Ration Card News In Tamil (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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