/ரேஷன் அட்டை புதிய விதி: இனி குடும்ப உறுப்பினர்களின் அடிப்படையில் பொருட்கள்? அரசு பரிசீலனை

Ration Card Latest News: இனி குடும்ப அலகின் அடிப்படையில் அல்லாமல், குடும்ப உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகிக்கப்படும் என அரசாங்க வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இது தொடர்பான நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு மேற்கொண்டு வருகின்றது.
தமிழகம் உட்பட நாடு முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு, ரேஷன் என்பது வெறும் அரசு வழங்கும் ஒரு வசதி மட்டுமல்ல, அது அன்றாட வாழ்வின் ஒரு முக்கியத் தேவையாகும். ஆகையால், ரேஷன் விநியோக விதிகளில் மாற்றங்கள் ஏற்படும்போதெல்லாம், மக்கள் மத்தியில் அது குறித்த மிகுந்த ஆர்வமும் காணப்படுகிறது.
மத்திய அரசு, தற்போது 'தேசிய உணவுப் பாதுகாப்புச் சட்டம், 2013'-ல் ஒரு திருத்தத்தைக் கொண்டுவர முன்மொழிந்துள்ளது. இத்திருத்த முன்மொழிவின் முக்கிய கவனம் 'அந்தியோதயா அன்ன யோஜனா' (Antyodaya Anna Yojana - AAY) திட்டத்தின் மீதே உள்ளது. தற்போதைய நடைமுறையில், சில குடும்பங்கள் அதிகப் பலன்களையும், வேறு சில குடும்பங்கள் ஒப்பீட்டளவில் குறைவான தானியத்தையும் பெறுவதாக அரசு சுட்டிக்காட்டுகிறது. இந்த ஏற்றத்தாழ்வைச் சரிசெய்வதே இப்புதிய முன்மொழிவின் நோக்கமாகும்.
இந்த மாற்றங்களின் மூலம் அரசு 3 முக்கிய நோக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது:
|அம்சம்
|நோக்கம்
|ஏற்றத்தாழ்வு
|'அந்தியோதயா அன்ன யோஜனா' திட்டத்திற்குள் உள்ள ஏற்றத்தாழ்வுகளைக் குறைத்தல்
|விநியோகம்
|உணவு தானியங்களின் விநியோகத்தை மிகவும் சமச்சீராக உறுதி செய்தல்
|ஊட்டச்சத்துத் தேவைகள்
|மக்களின் ஊட்டச்சத்துத் தேவைகளுக்கு ஏற்ற ஒரு அமைப்பை உருவாக்குதல்
இந்த 3 நோக்கங்களும் வெற்றி பெற்றால், ரேஷன் விநியோக முறை மேலும் திறம்படச் செயல்படும் என அரசு கருதுகிறது.
இந்தத் திருத்தம் சட்டமானால், அது 'தேசிய உணவுப் பாதுகாப்பு (திருத்தச்) சட்டம், 2026' என்று அழைக்கப்படும் என வரைவு மசோதாவில் கூறப்பட்டுள்ளது. இது நடைமுறைக்கு வரும் தேதி, பின்னர் ஒரு கட்டத்தில் மத்திய அரசால் அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழில் (Official Gazette) வெளியிடப்படும் அறிவிப்பின் மூலம் தீர்மானிக்கப்படும்.
நியாயவிலைப் பொருட்கள் விநியோகிக்கப்படும் முறைக்கான இந்த மாற்றத்தை அரசு இன்னும் இறுதி செய்யவில்லை. தற்போது இது ஒரு வரைவு மசோதாவாகவே உள்ளது. இதற்கான பொதுமக்களின் ஆலோசனைகளும் கருத்துகளும் கோரப்பட்டுள்ளன. உணவு மற்றும் பொது விநியோகத் துறை, இந்த வரைவு மசோதாவுடன், தற்போதுள்ள மற்றும் முன்மொழியப்பட்ட விதிமுறைகளை ஒப்பிடும் ஆவணம் ஒன்றையும் வெளியிட்டுள்ளது. மக்கள் தங்கள் கருத்துகளையும் ஆலோசனைகளையும் ஜூலை 13, 2026 வரை சமர்ப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.