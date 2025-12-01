English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • Ration Card : ரேஷன் கார்டு முக்கிய தகவல் - ரேஷன் வீடு தேடி வர விண்ணப்பிக்கலாம்

Ration Card : ரேஷன் கார்டு முக்கிய தகவல் - ரேஷன் வீடு தேடி வர விண்ணப்பிக்கலாம்

Ration card update : ரேஷன் கார்டு வைத்திருக்கும் மூத்த குடிமக்களுக்கு டிசம்பர் மாதம் ரேஷன் பொருட்கள் வீடு தேடி வரும் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?, விண்ணப்பிப்பது எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 1, 2025, 06:31 AM IST
  • ரேஷன் கார்டு முக்கிய அப்டேட்
  • டிசம்பர் மாதம் ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகம்
  • தாயுமானவர் திட்டத்துக்கு விண்ணபிப்பது எப்படி?

Trending Photos

Pregnant-ஆக சரியான வயது இதுதான்.. மருத்துவர் சொல்லும் காரணம்
camera icon7
pregnant
Pregnant-ஆக சரியான வயது இதுதான்.. மருத்துவர் சொல்லும் காரணம்
டிசம்பர் மாதம் வெளியாகும் 10 முக்கிய படங்கள்! எதை, எந்த தேதியில் பார்க்கலாம்?
camera icon10
December 2025 Releases
டிசம்பர் மாதம் வெளியாகும் 10 முக்கிய படங்கள்! எதை, எந்த தேதியில் பார்க்கலாம்?
WPL 2026 ஏலத்தில் அதிக விலைக்கு போன டாப் 10 வீராங்கனைகள்!
camera icon10
WPL 2026
WPL 2026 ஏலத்தில் அதிக விலைக்கு போன டாப் 10 வீராங்கனைகள்!
பிக்பாஸ் 9 : இந்த வாரம் வெளியேறியது யார்? ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்காத ட்விஸ்ட்!
camera icon7
Bigg Boss
பிக்பாஸ் 9 : இந்த வாரம் வெளியேறியது யார்? ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்காத ட்விஸ்ட்!
Ration Card : ரேஷன் கார்டு முக்கிய தகவல் - ரேஷன் வீடு தேடி வர விண்ணப்பிக்கலாம்

Ration card update : தமிழ்நாட்டில் 65 வயதுக்கும் மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்களுக்கு ரேஷன் பொருட்கள் வீட்டிலேயே நேரடியாக கொண்டு சென்று வழங்கப்படும் தாயுமானவர் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. மாதம் மாதம் குறிப்பிட்ட இரு நாட்களில் ரேஷன் பொருட்கள் மூத்த குடிமக்களின் வீடுகளுக்கு ரேஷன் கடை ஊழியர்கள் உள்ளிட்டோர் நேரடியாக சென்று வழங்குவார்கள். அந்தவகையில், சேலம், திருச்சி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 65 வயதுக்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு ரேஷன் பொருட்கள் வீடுகளுக்கே நேரடியாக சென்று வழங்கும் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அது குறித்தும், இத்திட்டத்தில் புதிதாக இணைய எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்? என்பது குறித்தும் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Add Zee News as a Preferred Source

ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகம் அப்டேட் - சேலம், திருச்சி

வயது முதிர்ந்தோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி குடும்ப அட்டைதாரர்களின் இல்லத்திற்கே சென்று அரிசி, சர்க்கரை உள்ளிட்ட ரேசன் பொருட்களை விநியோகம் செய்யும் பொருட்டு, "முதலமைச்சரின் தாயுமானவர் திட்டம்” திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் 12.08.2025 அன்று முதல் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டத்தின் வாயிலாக திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் உள்ள 1,211 நியாய விலைக் கடைகளைச் சேர்ந்த 86,112 குடும்ப அட்டைகளில் உள்ள 1,03,855 பயனாளர்களுக்கு அவர்தம் இல்லங்களிலேயே குடிமைப் பொருட்களை விநியோகம் செய்ய வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.

அடுத்து வரும் 2025-ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தில் 02.12.2025 மற்றும் 03.12.2025 ஆகிய தேதிகளில் வயது முதிர்ந்தோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளின் வீடுகளுக்கு நேரடியாக சென்று, குடிமைப் பொருட்களை விநியோகம் செய்திட உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து நியாயவிலைக் கடைகளிலும் முதலமைச்சர் தாயுமானவர் திட்டம் மூலம் இல்லம் தேடி குடிமைப் பொருட்கள், 02.12.2025 மற்றும் 03.12.2025 ஆகிய தேதிகளில் விநியோகம் செய்யப்பட உள்ளது. இந்த இரண்டு தினங்களில் பயனாளிகள் குடிமைப் பொருட்களை அவர்களின் இல்லங்களிலேயே பெற்றுக் கொண்டு பயனடையலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதேபோல், சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து நியாய விலைக் கடைகளிலும் முதலமைச்சர் தாயுமானவர் திட்டம் மூலம் இல்லம் தேடி குடிமைப் பொருட்கள் 02.12.2025 மற்றும் 03122025 ஆகிய தேதிகளில் விநியோகம் செய்யப்பட உள்ளது. 

தாயுமானவர் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

தமிழ்நாட்டில் 65 வயதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் தாயுமானவர் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். மாதந்தோறும் நடக்கும் பொதுவிநியோக குறைதீர்ப்பு முகாம் அல்லது உங்கள் பகுதியில் இருக்கும் குடிமைப் பொருள் வட்டாட்சியர் மற்றும் வட்ட வழங்கல் அலுவலர்களிடம் நேரடியாக மனு அளித்தும் இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். இது தொடர்பான கூடுதல் தகவல்களுக்கு உங்கள் பகுதியில் உள்ள ரேஷன் கடை ஊழியர்களிடம் கேட்டுத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

மேலும், தாயுமானவர் திட்டம் சார்ந்த பயனாளிகள் தங்களுடைய தொலைபேசி எண், மாற்றுத்திறனாளி குறித்த விவரம் குடும்ப அட்டையில் பதிவு செய்தல் மற்றும் முகவரி மாற்றம் ஏதும் இருப்பின் சம்பந்தப்பட்ட குடிமைப் பொருள் வட்டாட்சியர் மற்றும் வட்ட வழங்கல் அலுவலர்களுக்கு தெரிவித்து தீர்வுகள் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

சேலத்தில் புதிய ரேஷன் கடை

சேலம் மாவட்டம், கொண்டப்பநாயக்கன்பட்டி முயல் நகர் முழு நேர நியாய விலை கடையினை சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ராஜேந்திரன் தொடங்கி வைத்தார். அப்போது பேசிய அவர், தமிழ்நாடு அரசு அனைத்து மக்களும் அணுகி பயன்பெறும் வகையில் இத்துறையில் கூடுதல் கவனத்துடன் திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது என கூறினார். சேலம் மாவட்டத்தில் பொது விநியோகத் திட்டத்தின் கீழ் 1,298 முழுநேரம் மற்றும் 453 பகுதிநேரம் என மொத்தம் 1,751 நியாய விலைக்கடைகள் செயல்பட்டு வருகிறது. கூட்டுறவுத்துறையின் கீழ் 1739 நியாய விலைக்கடைகளும், மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்கள் மூலமாக 12 நியாய விலைக்கடைகளும், மொத்தம் 1,751 நியாய விலைக்கடைகளும் செயல்பட்டு வருகின்றன. 

முதலமைச்சரின் காலை உணவு திட்டம்

இதன்மூலம் 11,11,149 குடும்ப அட்டைதாரர்கள் பயன்பெற்று வருகின்றனர்.கடந்த 4 ஆண்டுகளில் 120 முழுநேரம் மற்றும் 57 பகுதிநேரம் என மொத்தம் 177 நியாயவிலைக்கடைகள் புதியதாக திறக்கப்பட்டுள்ளது. சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள 470 நியாயவிலைக்கடைகளுக்கு ISO தரச்சான்றிதழ் பெறப்பட்டுள்ளது அனைத்து நியாய விலைக்கடைகளுக்கும் FSSAI தரச்சான்றிதழ் பெறப்பட்டுள்ளது. அதேபோன்று 99 நகரும் நியாய விலைக் கடைகள் மூலம் 13,742 குடும்ப அட்டைதாரர்கள் பயன்பெற்று வருகின்றனர். முதலமைச்சரின் காலை உணவுத்திட்டத்தின் கீழ் 1284 பள்ளிகளுக்கு நியாயவிலைக்கடைகள் மூலம் சேமியா, கோதுமை, ரவை மற்றும் அரிசிகள் வழங்கப்பட்டு உணவுகள் தயார் செய்யப்பட்டு வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

தாயுமானவர் திட்டம் அப்டேட்

மேலும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் தாயுமானவர் திட்டத்தின் கீழ் 1,10,265 குடும்ப அட்டைதாரர்கள் இல்லங்களுக்கே பொருட்கள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டத்தில் பயன்பெறுவோர் எண்ணிக்கையில் சேலம் மாவட்டம் மாநிலத்தில் முதலாவது இடத்தில் உள்ளது. இன்றையதினம் நடைபெறும் இந்நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக கொண்டப்ப நாயக்கன்பட்டி ஊராட்சி, மாருதி நகர், முயல் நகர், காந்தி நகர், அசோக் நகர், ஐயப்பன் நகர், டெலிபோன் நகர் மற்றும் கௌரி நகர் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் வசித்து வரும் பொதுமக்கள்/ குடும்ப அட்டைதாரர்கள் நலன் கருதி கொண்டப்பநாயக்கன்பட்டி முழுநேர நியாய விலைக் கடையிலிருந்து 713 குடும்ப அட்டைகளைப் பிரித்து முயல்நகர் என்ற புதிய முழு நேர நியாய விலைக் கடை செயல்படுத்தப்படுகிறது. இதன் மூலம் 2,267 குடும்ப அட்டை உறுப்பினர்கள் பயனடைவார்கள்.

மேலும் படிக்க | ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்! தேதி குறிச்சு வச்சிக்கோங்க.. வாங்க தவறாதீங்க!

மேலும் படிக்க | 17 லட்சம் புதிய ரேஷன் கார்டு, மகளிர் உரிமைத்தொகை, பொங்கல் பரிசு ரூ.5000 - முக்கிய அப்டேட்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Ration CardThayumanavar SchemeRation Card UpdateTamil Nadu ration newsRation Home Delivery

Trending News