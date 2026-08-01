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ரேஷன் கார்டு அப்டேட்: இனி வாட்ஸ்அப் மூலமே புகார் அளிக்கலாம்! - முழு வழிகாட்டி

Ration Card : ரேஷன் கார்டு மோசடிகள், கோரிக்கைகள் தொடர்பாக ஆன்லைனில் புகார் அளிப்பது எப்படி? என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 01, 2026, 08:39 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 08:39 AM IST
ரேஷன் கார்டு அப்டேட்: இனி வாட்ஸ்அப் மூலமே புகார் அளிக்கலாம்! - முழு வழிகாட்டி
Image Credit: Ration Card Update

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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