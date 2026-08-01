/ரேஷன் கார்டு அப்டேட்: இனி வாட்ஸ்அப் மூலமே புகார் அளிக்கலாம்! - முழு வழிகாட்டி

Ration Card : இந்தியா முழுவதும் ரேஷன் கார்டு சேவைகள் எல்லாமே ஆன்லைன் மூலம் டிஜிட்டல்மயப்பட்டுத்தப்பட்டுள்ளது. முன்பெல்லாம் அரசு அலுவலங்களுக்கு நேரில் சென்று புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பம் முதல் பெயர் சேர்த்தல் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளுக்காக நாள் கணக்கில் காத்திருந்து விண்ணப்பம் அளித்து, பல மாதங்கள் கழித்து நிவாரணம் பெற்று வந்த நிலையில், இப்போது அந்த காலம் எல்லாம் மலையேறிவிட்டது என்றே சொல்லலாம். உங்கள் கையில் ஸ்மார்ட்போன் மட்டும் இருந்துவிட்டால் எங்கிருந்து எப்போது வேண்டுமானாலும் ரேஷன் கார்டு தொடர்பான சேவைகளுக்கு ஆன்லைனில் கோரிக்கை வைத்துவிட முடியும். இப்போது அந்த சேவைகளும் எளிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வாட்ஸ்அப் இருந்தால் அதன் வழியாகவே ரேஷன் கார்டு சேவைகளை பெற்றுவிடலாம்.
அந்தவகையில் ரேஷன் கார்டுகளில் தவறாக உள்ள பெயர்களை திருத்துதல், புதிதாக பெயர் சேர்த்தல் மற்றும் ரேஷன் பொருட்கள் கிடைக்காத நிலை அல்லது ரேஷன் கடை விற்பனையாளரின் முறைகேடுகள் போன்ற பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காண அரசு அலுவலகங்களுக்கு நீங்கள் அலைந்து திரிய வேண்டிய அவசியமில்லை. வாட்ஸ்அப் மூலமாகப் புகார் அளிக்கும் புதிய டிஜிட்டல் வசதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய முறையின் மூலம் பொதுமக்கள் தங்களது மொபைல் போன் வாயிலாகவே சில நிமிடங்களில் புகாரைப் பதிவு செய்ய முடியும். இதனால் உங்களின் நேரமும் முயற்சியும் மிச்சமாவதோடு, புகார்கள் மீது விரைவான நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படும்.
வாட்ஸ்அப் சேவையைப் பயன்படுத்தி பின்வரும் பிரச்சினைகளுக்கு நீங்கள் எளிதாகப் புகார் அளிக்க முடியும்:
ரேஷன் கார்டில் பெயர் விடுபட்டிருந்தால் அல்லது சேர்க்கப்படாமல் இருந்தால்.
குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயரைச் சேர்ப்பதிலோ அல்லது நீக்குவதிலோ தாமதம் ஏற்பட்டால்.
மாதந்தோறும் கிடைக்க வேண்டிய ரேஷன் பொருட்கள் கிடைக்காமல் போனால்.
ரேஷன் கடை விற்பனையாளர் கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்தால் அல்லது பொருட்கள் எடையில் முறைகேடு செய்தால்.
ரேஷன் கார்டில் முகவரி, வயது போன்ற தவறான தகவல்கள் பதிவாகியிருந்தால்.
ரேஷன் கார்டு தொடர்பான பிற தொழில்நுட்ப அல்லது பதிவு சார்ந்த சிக்கல்கள் இருந்தால்.
எண்ணைச் சேமிக்கவும்: முதலில் உங்கள் மொபைல் போனில் 9868200445 என்ற அதிகாரப்பூர்வ வாட்ஸ்அப் எண்ணைச் சேமித்துக்கொள்ளவும்.
செய்தி அனுப்பவும்: வாட்ஸ்அப் செயலியைத் திறந்து, அந்த எண்ணிற்கு “Hi” என மெசேஜ் அனுப்பவும்.
மொழியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்: உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியைத் தேர்வு செய்வதற்கான விருப்பம் திரையில் தோன்றும்.
ரேஷன் கார்டு எண்: உங்கள் குடும்ப அட்டையின் (Ration Card) எண்ணை சரியாகப் பதிவிடவும்.
பிரச்சினையைத் தேர்வு செய்யவும்: தோன்றும் விருப்பங்களில் உங்களின் பிரச்சினை சார்ந்த சரியான பிரிவைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
விவரங்களை அனுப்பவும்: உங்கள் புகார் தொடர்பான முழு விவரங்களையும் தெளிவாகத் தட்டச்சு செய்து அனுப்பவும்.
புகார் வெற்றிகரமாகப் பதிவு செய்யப்பட்டவுடன், அதற்கான பதிவு எண் மற்றும் உறுதிப்படுத்தும் செய்தி உங்கள் வாட்ஸ்அப்பிற்குச் சிறிது நேரத்தில் வந்து சேரும்.
அலுவலக அலைச்சல் இல்லை: அரசு அலுவலகங்களுக்குச் நேரில் சென்று வரிசையில் நிற்க வேண்டிய அவசியமில்லை.
வீட்டிலிருந்தபடியே சேவை: வீட்டில் இருந்தபடியே மிக எளிதாகப் புகாரைப் பதிவு செய்ய முடியும்.
வெளிப்படைத்தன்மை: புகாரின் நிலை என்ன என்பதைக் கண்காணிக்க முடிவதால் இதில் வெளிப்படைத்தன்மை அதிகளவில் உள்ளது.
நேரம் மற்றும் பணம் சேமிப்பு: பயண நேரம் மற்றும் அலைச்சல் மிச்சமாகிறது.
இன்டர்நெட் வசதி இல்லாதவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?
உங்களிடம் ஸ்மார்ட்போன் அல்லது இன்டர்நெட் வசதி இல்லையென்றால் கவலைப்படத் தேவையில்லை. 14457 என்ற இலவச உதவி எண்ணிற்கு (Helpline Number) அழைப்பு விடுத்து, குரல் வழி சேவை (IVRS) மூலம் நேரடியாகப் பேசி உங்கள் ரேஷன் கார்டு தொடர்பான புகார்களைப் பதிவு செய்யலாம்.
கிராமப்புற மக்கள்: தொலைதூரக் கிராமங்களில் இருந்து நகரத்தில் உள்ள அரசு அலுவலகங்களுக்கு வர முடியாத மக்களுக்கு இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
முதியோர்கள்: நேரில் சென்று வரிசையில் நிற்பதற்குச் சிரமப்படும் முதியவர்கள் வீட்டிலிருந்தே புகார் அளிக்கலாம்.
தினக்கூலி தொழிலாளர்கள்: வேலைக்குச் செல்லாமல் அலுவலகங்களுக்கு அலைவதைத் தவிர்த்து, தொழிலாளர்கள் தங்களின் பணி நேரத்தை வீணடிக்காமல் புகாரளிக்க முடியும்.
ரேஷன் பொருளை மட்டுமே நம்பியிருக்கும் குடும்பங்கள்: உரிய நேரத்தில் தடையின்றி பொருட்கள் கிடைக்க இது பெரும் உதவியாக இருக்கும்.