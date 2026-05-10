ரேஷன் கார்டு அப்டேட் : குறைதீர்ப்பு முகாம் - பொதுமக்களுக்கான முக்கிய தகவல்

ration card : தமிழகத்தின் 5 மாவட்டங்களில் மே 9 ஆம் தேதி ரேஷன் கார்டு குறைதீர்க்கும் முகாம் நடந்தது. இது குறித்த விரிவான தகவல்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : May 10, 2026, 08:38 AM IST
ration card :தமிழக அரசின் உணவுப்பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறை சார்பில், பொது விநியோகத் திட்டத்தின் சேவைகளை பொதுமக்கள் எளிதில் பெறுவதற்காக ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டாவது சனிக்கிழமை ரேஷன் கார்டு குறைதீர்க்கும் முகாம்கள் நடத்தப்படுகின்றன. அதன்படி, 09.05.2026 சனிக்கிழமை அன்று கீழ்க்கண்ட மாவட்டங்களில் சிறப்பு முகாம்கள் நடைபெற்றது.

1. தூத்துக்குடி மாவட்டம்:

தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் செந்தில் ராஜ், அவர்கள் தெரிவித்துள்ளபடி, மே 9 ஆம் தேதி காலை 10.00 மணி முதல் பிற்பகல் 1.00 மணி வரை அந்தந்த வட்டங்களில் உள்ள வட்டாட்சியர் அலுவலகங்களில் முகாம்கள் நடைபெற்றது. மின்னணு குடும்ப அட்டைகளில் திருத்தங்கள் மற்றும் புகைப்படம் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டியிருப்பின் முகாமிலேயே செய்து கொடுக்கப்பட்டது.

2. திருநெல்வேலி மாவட்டம்:

திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் சுகுமார் அவர்களின் அறிவிப்பின்படி, அனைத்து வட்டாட்சியர் அலுவலகங்களிலும் ரேஷன் கார்டு குறைத்தீர்ப்பு முகாம்கள் நடைபெற்றது. மாவட்ட அளவில் 9342471314 என்ற எண்ணிற்கும், மாநில அளவில் 1967 அல்லது 18004255901 என்ற கட்டணமில்லா எண்களுக்கும் தொடர்பு கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்த தொலைப்பேசிகள் வழியாக தனியார் சந்தையில் விற்கப்படும் பொருட்கள் மற்றும் சேவை குறைபாடுகள் குறித்தும் இங்கு புகார் அளிக்கலாம்.

3. திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம்:

திருச்சி மாவட்டத்தில் வட்டாட்சியர் மற்றும் வட்ட வழங்கல் அலுவலர்கள் முன்னிலையில் குறிப்பிட்ட நியாய விலைக் கடைகளில் முகாம்கள் நடைபெற்றன. அதாவது, திருச்சி கிழக்கு (Fort-2), திருச்சி மேற்கு (கண்டித்தெரு-4), திருவெறும்பூர் (Township C Sector), ஸ்ரீரங்கம் (மல்லியம்பத்து), மணப்பாறை (இனாம் இடையப்பட்டி), மருங்காபுரி (காரைப்பட்டி), இலால்குடி (தாளக்குடி 2), மண்ணச்சநல்லூர் (ஈச்சம்பட்டி), முசிறி (அந்தரப்பட்டி), துறையூர் (கீரம்பூர்-2) மற்றும் தொட்டியம் (எம்.புதூர்) ஆகிய இடங்களில் நடைபெற்றது.

4. காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்:

காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆர்த்தி அவர்கள் அறிவித்துள்ளபடி மே 9 ஆம் தேதி காலை 10.00 மணி முதல் மேல்அம்பி (காஞ்சிபுரம்), குருமஞ்சேரி (உத்திரமேரூர்), கட்டவாக்கம் (வாலாஜாபாத்), மண்ணூர் 'அ' (ஸ்ரீபெரும்புதூர்), மற்றும் காரணித்தாங்கல் (குன்றத்தூர்) ஆகிய இடங்களில் முகாம் நடைபெற்றது. 

5. செங்கல்பட்டு மாவட்டம்:

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் வட்ட அளவிலான முகாம்கள் ஆத்தூர் (செங்கல்பட்டு), அடூர் செய்யூர் (செய்யூர்), நேத்தபாக்கம் பழைய காலனி (மதுராந்தகம்), சதுரங்கப்பட்டினம் (திருக்கழுக்குன்றம்), கேளம்பாக்கம் (திருப்போரூர்) மற்றும் மேலக்கோட்டையூர் (வண்டலூர்) ஆகிய இடங்களில் நடைபெற்றது.

ரேஷன் கார்டு குறைத்தீர்ப்பு முகாம்களில் வழங்கப்படும் சேவைகள்:

பெயர் திருத்தம்: குடும்ப அட்டையில் பெயர் சேர்த்தல், நீக்கம் மற்றும் பிழை திருத்தம்.

முகவரி மாற்றம்: இருப்பிட முகவரியை மாற்றுதல்.

புதிய அட்டை: புதிய குடும்ப அட்டை மற்றும் நகல் அட்டை கோரி விண்ணப்பித்தல்.

கைபேசி எண்: ரேஷன் கார்டுடன் அலைபேசி எண்ணை இணைத்தல் அல்லது மாற்றுதல்.

புகார்கள்: பொருட்கள் தரம் மற்றும் கடைகளின் செயல்பாடு குறித்த புகாரினைப் பதிவு செய்தல்.

தேவையான ஆவணங்கள்:

பெயர் சேர்த்தல், நீக்கம் அல்லது முகவரி மாற்றத்திற்குச் செல்வோர் ஆதார் அட்டை, பிறப்பு/இறப்பு சான்றிதழ் மற்றும் குடியிருப்பு முகவரிக்கு ஆதாரமான ஆவணங்களை எடுத்துச் செல்ல வேண்டும். கைபேசி எண் மாற்றத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட கைபேசியைக் கொண்டு செல்ல வேண்டும். பொதுமக்கள் இந்த வாய்ப்பினை இனி வரும் நாட்களில் பயன்படுத்தி தங்கள் குறைகளை நிவர்த்தி செய்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

