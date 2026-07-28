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இனி ரேஷன் அட்டைகள் வீடு தேடி வரும்: அமைச்சர் வெங்கடரமணன் அளித்த அட்டகாசமான தகவல்

Ration Card News: உணவு, சிவில் வழங்கல், நுகர்வோர் பாதுகாப்பு மற்றும் விலைக்கட்டுப்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் பி. வெங்கடரமணன் ஞாயிற்றுக்கிழமை கிருஷ்ணகிரியில் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டார். விரைவில் அஞ்சல் சேவை மூலம் குடும்ப அட்டைகள் (ரேஷன் கார்டு) அனுப்பி வைக்கப்படும் என்றும், ரேஷன் அரிசி கடத்தல் கட்டுப்படுத்தப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 28, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 02:23 PM IST
இனி ரேஷன் அட்டைகள் வீடு தேடி வரும்: அமைச்சர் வெங்கடரமணன் அளித்த அட்டகாசமான தகவல்
Image Credit: Ration Card Update from TN Government (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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