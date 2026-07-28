/இனி ரேஷன் அட்டைகள் வீடு தேடி வரும்: அமைச்சர் வெங்கடரமணன் அளித்த அட்டகாசமான தகவல்

Ration Card News: தமிழகம் உள்ளிட்ட அனைத்து மாநில மக்களுக்கும் ரேஷன் அட்டை என்பது அடிப்படையான ஒரு தேவையாகும். தற்போது ரேஷன் அட்டை தொடர்பான முக்கியமான ஒரு புதுப்பிப்பு கிடைத்துள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
ரேஷன் அட்டை, அத்தியாவசிய பொருட்களை மலிவு விலையில் பெறவும், அரசாங்க நலத்திட்டங்களின் உதவிகளை பெறவும் மிக அவசியமானது. ஆகையால் இதில் உள்ள விவரங்களை சரியாக வைத்திருப்பது, அவ்வப்போது தேவைப்படும் புதுப்பிப்புகளை செய்வதும் முக்கியமானதாக கருதப்படுகின்றது.
உணவு, சிவில் வழங்கல், நுகர்வோர் பாதுகாப்பு மற்றும் விலைக்கட்டுப்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் பி. வெங்கடரமணன் ஞாயிற்றுக்கிழமை கிருஷ்ணகிரியில் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டார். விரைவில் அஞ்சல் சேவை மூலம் குடும்ப அட்டைகள் (ரேஷன் கார்டு) அனுப்பி வைக்கப்படும் என்றும், ரேஷன் அரிசி கடத்தல் கட்டுப்படுத்தப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
கிருஷ்ணகிரி ராஜாஜி நகரில் உள்ள மாணவிகளுக்கான சமூக நீதி விடுதியை ஆய்வு செய்த அமைச்சர், அங்கு உணவு மற்றும் பிற அடிப்படை வசதிகள் குறித்த குறைகளைக் கேட்டறிந்தார். பின்னர், கிருஷ்ணகிரியில் உள்ள தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழக (TNCSC) கிடங்கை ஆய்வு செய்து, அங்குள்ள இருப்பு விவரங்களைக் கணக்கெடுத்தார்.
அதன் பிறகு செயலாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் பி. வெங்கடரமணன், "கிருஷ்ணகிரி, ஓசூர் மற்றும் தர்மபுரி பகுதிகளில் உள்ள மக்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட புகார்களின் அடிப்படையில் இந்தக் கிடங்கில் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அக்குறைபாடுகளில், நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகக் கிடங்கிலிருந்து ரேஷன் கடைகளுக்கு அனுப்பப்படும் அரிசி மூட்டைகளின் எடை குறைவாக இருப்பது மற்றும் மாதந்தோறும் ரேஷன் கடைகளில் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் போதிய அளவில் இருப்பு வைக்கப்படாதது ஆகியவை அடங்கும்.
ரேஷன் கடைகளில் சுமார் 96 சதவீத குடும்ப அட்டைதாரர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினர் கைரேகை பதிவு மூலம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர். மேலும், 20,000-க்கும் மேற்பட்ட குடும்ப அட்டைகள் மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன.
விரைவில் அஞ்சல் சேவை மூலமும் குடும்ப அட்டைகள் அனுப்பி வைக்கப்படும். ஒருங்கிணைந்த சோதனைச் சாவடிகளை அமைப்பதன் மூலம் ரேஷன் அரிசி கடத்தலைத் தடுக்கவும் கூடுதல் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்," என்று கூறினார்.
மேலும், ஓசூரில் உள்ள ரேஷன் கடை மற்றும் கக்கனூர் கிராமத்தில் உள்ள கேழ்வரகு கொள்முதல் நிலையத்தையும் அமைச்சர் வெங்கடரமணன் ஆய்வு செய்தார். அத்துடன் கேலவரப்பள்ளி அணைக்கு அருகில் வசிக்கும் இலங்கைத் தமிழர்களையும் அவர் சந்தித்துப் பேசினார். கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் அரிசி ஆலை உரிமையாளர்களுடனும் அவர் ஆலோசனை நடத்தினார்.
கிருஷ்ணகிரி பகுதியில் 57 அரிசி ஆலைகள் உள்ளன. தஞ்சாவூர் மற்றும் நாகப்பட்டினம் மாவட்டங்களில் கொள்முதல் செய்யப்படும் நெல், லாரிகள் அல்லது சரக்கு ரயில்கள் (வேகன்கள்) மூலம் இந்த ஆலைகளுக்குச் சரியாகச் சென்றடைவதை உறுதி செய்வதற்கான ஆய்வுகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார்.
இந்த நிகழ்வின் போது, கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் சி. தினேஷ் குமார், கிருஷ்ணகிரி தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பி. முகுந்தன், ஊத்தங்கரை தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் என். இளையராஜா, மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர் கீதா ராணி மற்றும் பல்வேறு துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர்.
அத்தியாவசியப் பொருட்களை விநியோகிக்க உத்தரவு: தமிழக முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய், பொது விநியோகத் திட்டக் கடைகள் மூலம் முழு மாதத்திற்குத் தேவையான அத்தியாவசியப் பொருட்களை விநியோகிக்குமாறு உத்தரவிட்டுள்ளதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
கடத்தலில் ஈடுபட்ட வாகனங்கள் பறிமுதல்: பொது விநியோகத் திட்ட அரிசியைப் பதுக்குவதையும், அண்டை மாநிலங்களுக்குக் கடத்துவதையும் தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் குறித்துப் பேசிய அமைச்சர், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் கடந்த காலங்களில் அரிசி கடத்தலில் ஈடுபட்ட 240 வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாகத் தெரிவித்தார்.
அரிசி கடத்தல்: மாவட்டக் காவல் துறையினரும், குடிமைப்பொருள் வழங்கல் குற்றப் புலனாய்வுத் துறை (Civil Supplies CID) காவல்துறையினரும் அரிசி கடத்தல் மற்றும் பதுக்கலைத் தடுக்க நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர்.
சோதனைச் சாவடிகள்: மாநில எல்லைகளில் பல்வேறு துறைகளின் சோதனைச் சாவடிகள் உள்ளன. இவற்றை ஒருங்கிணைந்த சோதனைச் சாவடிகளாக மாற்ற முதல்வர் உத்தரவிட்டுள்ளார். வரும் நாட்களில் எல்லைகளில் ஒருங்கிணைந்த சோதனைச் சாவடிகளைத் திறப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
தமிழகத்தில் புதிய ரேஷன் அட்டைகள்: ஜூலை 7 அன்று முதல்வர் 73,000 புதிய குடும்ப அட்டைகளின் (ரேஷன் கார்டுகள்) விநியோகத்தைத் தொடங்கி வைத்தார். இதுவரை மாவட்ட நிர்வாகங்கள் மூலம் 20,000 அட்டைகள் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளன. வரும் காலங்களில், குடும்ப அட்டைகள் அஞ்சல் துறை மூலமாகவே அனுப்பி வைக்கப்படும் என்று அவர் கூறினார்.
e-KYC சரிபார்ப்பு: குடும்ப அட்டைகளில் இடம்பெற்றுள்ள அனைத்து குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் கைரேகை பதிவு மற்றும் பயோமெட்ரிக் இ-கேஒய்சி (e-KYC) சரிபார்ப்புப் பணிகள் சுமார் 96% நிறைவடைந்துள்ளன. எதிர்காலத்தில், முக அங்கீகார (face recognition) தொழில்நுட்பம் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார்.