  • ரேஷன் கடை, கூட்டுறவுத்துறை வேலை அறிவிப்பு விரைவில் - அமைச்சர் சொன்ன குட் நியூஸ்

Ration shop vacancy : ரேஷன் கடை மற்றும் கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் உள்ள காலிப் பணியிடங்கள் விரைவில் நிரப்பப்படும் என அமைச்சர் சக்கரபாணி தெரிவித்துள்ளார்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Nov 25, 2025, 06:53 AM IST
Ration shop vacancy : திண்டுக்கல் கூட்டுறவுத்துறையின் சார்பில் நடைபெற்ற 72-வது அனைத்திந்திய கூட்டுறவு வார விழா நடைபெற்றது. இதில் உணவு மற்றும் உணவுப்பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் சக்கரபாணி கலந்து கொண்டார். அப்போது பேசிய அவர், ரேஷன் கடைகளில் உள்ள காலிப்பணியிடங்கள் விரைவில் நிரப்ப நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார். மேலும், திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் 822 முழு நேர நியாய விலைக் கடைகளும், 481 பகுதி நேர நியாய விலைக்கடைகளும், 122 நகரும் நியாய விலைக்கடைகளும் செயல்பட்டு வருகிறது. மேலும், 4 முழு நேர நியாய விலைக் கடைகளும், 20 பகுதி நேர நியாய விலைக்கடைகளும், 24 நகரும் நியாய விலைக்கடைகளும் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்க தொடங்கி வைக்கப்படவுள்ளன என அவர் கூறினார்.

புதிய ரேஷன் கடைகள் திறப்பு

தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் சக்கரபாணி, "முதலமைச்சர் அவர்கள் ஆடசிப்பொறுப்பேற்ற பின்பு, 134 முழு நேர நியாய விலைக் கடைகளும்,115 பகுதி நேர நியாய விலைக்கடைகளும் என மொத்தம் 249 நியாய விலைக்கடைகள் தொடங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், 125 நிழற்கூரைகள் அமைக்கப்பட்ட நியாய விலைக்கடைகள், 260 சில்வர்டிரம் உள்ள நியாய விலைக்கடைகள், 315 கழிவறை உள்ள நியாய விலைக்கடைகள் என மொத்தம் 700 நியாய விலைக்கடைகள் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு தொடங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன. 

இல்லம் தேடி ரேஷன் பொருட்கள்

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் தமிழ்நாடு அரசின் மூலம் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ள, தாயுமானவர் திட்டத்தில் 65 வயதிற்கு மேற்பட்ட முதியோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளில் 62,672 குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு இல்லம் தேடி பொதுவிநியோகத்திட்ட பொருட்கள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இத்திட்டத்தின் மூலம் 90,828 பயனாளிகள் பயனடைந்து வருகின்றனர்.

ரேஷன் பொருட்கள் பில்லிங்

மேலும், ஏற்கனவே உள்ள பழைய விற்பனை முனைய இயந்திரத்தினை (Old POS LO வகை) கைரேகையுடன் கூடிய புதிய விற்பனை முனைய இயந்திரமாக (New POS L1 வகை) மாற்றம் செய்யப்பட்டு 14.11.2025 வரை 223 கடைகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மாநிலம் முழுவதும் சுமார் 6,800 கடைகளுக்கு ரூ.53.00 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிய விற்பனை முனைய இயந்திரங்கள் வழங்க நடவடிக்கை மெற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. புதிதாக பிரிக்கப்பட்ட 261 நியாய விலைக் கடைகளுக்கு விரைவில் புதிய விற்பனை முனைய கருவி வழங்கப்பட உள்ளது. 510 எண்ணிக்கையிலான கடைகள் பொலிவுறச் செய்யும் திட்டத்தின் கீழ் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், நிழல்கூரை அமைத்தல், வண்ணம்பூசுதல், பொதுமக்கள் காத்திருக்கும்போது அமர்வதற்கு இருக்கைகள் (Stone Bench) அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. பொருட்களை நல்ல முறையில் காட்சிப்படுத்தப்படும் வகையில் சில்வர் டிரம்களில் அரிசி, சர்க்கரை, பருப்பு போன்ற பொருட்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் அரிசி பெறும் அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு 6,85,629 குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு பொங்கல் பரிசுத்தொகுப்பான 1 கிலோ பச்சரிசி, 1 கிலோ சர்க்கரை மற்றும் ஒரு முழு நீள கரும்புடன் ரூ.2.40 கோடி மதிப்பீட்டில் பொங்கல் பரிசுத்தொகுப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

நகைக்கடன், பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் கூட்டுறவுச் சங்கங்களில் பயிர்க்கடன் பெற்ற விவசாயிகள் 45,145 நபர்களுக்கு ரூ.525.90 கோடி கடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. கூட்டுறவுச் சங்கங்களில் உறுப்பினர்கள் மற்றும் பொது மக்களால் கடன் பெறப்பட்ட 5 சவரனுக்குட்பட்ட நகைக் கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் அறிவித்ததற்கிணங்க, மாநிலம் முழுவதும் 12,55,233 பயனாளிகளுக்கு ரூ.4818.88 கோடி நகைக்கடன் தள்ளுபடிவழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில், 53,899 பயனாளிகளுக்கு ரூ.193.77 கோடி தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. மகளிர் சுயஉதவிக் குழுக்கடன் தள்ளுபடி 3,793 குழுக்களைச் சார்ந்த 34,833 நபர்களுக்கு ரூ.87.66 கோடி தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து, கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் மூலம் 2024-2025-ஆம் நிதியாண்டில் 3,12,808 நபர்களுக்கு ரூ.3418.46 கோடி வழங்கப்பட்டுள்ளது. நடப்பு ஆண்டில் 1,81,741 நபர்களுக்கு ரூ.2237.19 கோடி கடன்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ரேஷன் கடைகளுக்கு மானியம்

கூட்டுறவுத்துறையின் கீழ் செயல்படும் நியாயவிலைக்கடைகளுக்கு FSSAI உரிமம் பெறப்பட்டுள்ளது. 239 நியாய விலைக் கடைகள் ISO தரச்சான்றிதழ் பெற்றுள்ளது.கூட்டுறவுச் சங்கங்களால் நடத்தப்படும் நியாய விலைக் கடைகளுக்கு 2022-2023-ஆம் ஆண்டு முதல் 2025-2026-ஆம் நிதியாண்டு வரை ரூ.33,57,73,696 இலட்சம் பொது விநியோகத் திட்ட மானியம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

ரேஷன் கடை வேலை

படித்த இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கிடும் விதமாக நியாய விலைக்கடை விற்பனையாளர் கட்டுநர் பணியிடங்கள் மற்றும் கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு வருகின்றன. அதன்படி, திண்டுக்கல் மண்டலத்தில் 388 விற்பனையாளர் பணியிடங்களும், 2 கட்டுநர் பணியிடங்களும், கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் 76 உதவியாளர் பணியிடங்களும் நிரப்பப்பட்டுள்ளன. தற்போது, மத்திய கூட்டுறவு வங்கியில் காலியாக உள்ள 32 உதவியாளர் மற்றும் கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் காலியாக உள்ள 60 உதவியாளர் பணியிடங்கள் நிரப்புவதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது" என அவர் கூறினார்.

About the Author

Karthikeyan Sekar

I am Karthikeyan, a Senior Sub-Editor at Zee Tamil News Channel, bringing 10 years of experience in the media industry. I have extensive experience working in both news television and online website platforms.

...Read More

Ration shop vacancycooperative jobsminister SakkarapaniTN Govt JobsTamil Nadu government

