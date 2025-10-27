English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • திமுக ஆட்சி நீடித்தால்.. தமிழகம் சோமாலிய நாடாக மாறிவிடும் - ஆர்.பி, உதயகுமார்!

திமுக ஆட்சி நீடித்தால்.. தமிழகம் சோமாலிய நாடாக மாறிவிடும் - ஆர்.பி, உதயகுமார்!

திமுக ஆட்சி தொடர்ந்து நீடித்தால் தமிழகம் சோமாலிய நாடாக மாறிவிடும் என ஆர்.பி. உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Oct 27, 2025, 11:09 AM IST

Trending Photos

ஐபிஎல் 2026 கேப்டன்சி நிலை: அடுத்த அண்டு தலைமை பொறுப்பில் மாற்றம் இருக்கா? CSKவை வழிநடத்தப்போவது யார்?
camera icon11
IPL 2026
ஐபிஎல் 2026 கேப்டன்சி நிலை: அடுத்த அண்டு தலைமை பொறுப்பில் மாற்றம் இருக்கா? CSKவை வழிநடத்தப்போவது யார்?
முக்கிய வீரரை டிரேடிங் செய்யும் சிஎஸ்கே! அதுவும் இந்த ஒரு வீரருக்காக? அனல் பறக்கும் ஏலம்!
camera icon6
CSK
முக்கிய வீரரை டிரேடிங் செய்யும் சிஎஸ்கே! அதுவும் இந்த ஒரு வீரருக்காக? அனல் பறக்கும் ஏலம்!
ஐப்பசி 10 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஐப்பசி 10 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
வெகு விரைவாக பயணம் செய்யும் குரு: 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்த்துக்கு மேல் அதிர்ஷ்டம்
camera icon6
Guru Peyarchi
வெகு விரைவாக பயணம் செய்யும் குரு: 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்த்துக்கு மேல் அதிர்ஷ்டம்
திமுக ஆட்சி நீடித்தால்.. தமிழகம் சோமாலிய நாடாக மாறிவிடும் - ஆர்.பி, உதயகுமார்!

சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர் ஆர்.பி. உதயகுமார் வெளியிட்டுள்ள வீடியோ பதிவில் கூறியுள்ளதாவது, தமிழகத்தில் இன்றைக்கு பேராபத்து சூழ்ந்துள்ளது. தமிழகம் இன்றைக்கு சோமாலியா நாட்டைப் போல மாறிவிடுமா? என்ற அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் நடைபெறும் ஸ்டாலின் காட்டாட்சி தொடர்ந்தாலும், மீண்டும் 2026 ஆண்டில் வந்தாலும் தமிழகம் சோமாலிய நாட்டை போல மாறிவிடும் என்ற கவலை தமிழக மக்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

கடந்த 75 ஆண்டுகள் தமிழகம் வாங்கிய கடன் 4 லட்ச ரூபாய். ஆனால், தற்போது திமுக நான்கரை ஆண்டு கால ஆட்சியில் 4 லட்சம் கோடியை கடந்து சுமையை ஏற்றிவிட்டனர். இந்த கடன் சுமைக்கு ஸ்டாலின் அரசு  காரணம் அல்ல, மத்திய அரசு  மாற்றான் தாய் மண்  மனப்பான்மையுடன் நடப்பதுதான் காரணம் என்று தங்களின் தோல்வியை மடைமாற்றம் செய்ய, உண்மைக்கு மாறாக எந்தவித ஆதாரம் அடிப்படையில் இல்லாமல் நூற்றாண்டு கண்ட சட்டமன்றத்தில் பொய்ச் செய்தியை முதலமைச்சரும், அமைச்சருடன் பரப்பி வருகிறார்கள்.

பொய் பேசுவதில் முதலமைச்சரும், திமுக அமைச்சர்களும் பிஎச்டி பட்டம் பெற்று விட்டனர் .மத்திய அரசு கடந்த 10 ஆண்டுகளில் மூன்று லட்சம் கோடியை தமிழகத்திற்கு நிதியாக கொடுத்துள்ளது. கடந்த காங்கிரஸ், திமுக கூட்டணி ஆட்சியை காட்டிலும் மூன்று மடங்கு தமிழகத்திற்கு மத்திய அரசு அதிகமாக நிதி வழங்கி உள்ளது. 

ஆனால் முதலமைச்சரும், அமைச்சர்களும் தமிழக அரசை மத்திய அரசு வஞ்சிக்கிறது. மாற்றான் தாய் மனப்பான்மையுடன் நடத்துகிறது என ஒப்பாரி வைத்து வருகிறார்கள். தன் கட்சியின் கொள்கையை அரசியலோடு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆட்சியில் வைக்ககூடாது. மாநில அரசு மக்களின் நலனுக்காக மத்திய அரசிடம் நல்லுறவை வைக்கும் அணுகுமுறை மேற்கொள்ளும் என்று மக்கள் எதிர்பார்த்தார்கள் ஆனால் மக்களுக்கு தோல்விதான் கிடைத்துள்ளது‌
 
மத்திய அரசில் நல்லுறவை வைத்துக்கொண்டு மக்களின் எண்ணத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும். இன்றைக்கு எடப்பாடியார் 11 மருத்துவக் கல்லூரிகள், ஸ்மார்ட் திட்டம், மெட்ரோ ரயில் திட்டம், எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை, வந்தே பாரத் திட்டம், பல்வேறு ரயில்வே வழித்தடங்கள், கல்விக்கான நிதி, பேரிடர் நிதி, வளர்ச்சி நிதி மேம்பாலம் திட்டம் சாலைகள் திட்டம், குடிநீர் திட்டம்,100 நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டம் இப்படி பல்வேறு திட்டங்களை செய்துள்ளார். 

ஆனால் இன்றைக்கு நெல் கொள்முதல் ஈரம் குறித்து மத்திய அரசிடம் பழி சுமத்தி ஒரு நொண்டிச்சாக்கை திமுக அரசு செய்து வருகிறது. விளைச்சல் பரப்பளவு குறித்து முன்கூட்டியே அறிந்து தகுந்த ஏற்பாட்டினை செய்திருக்க வேண்டும். 

இன்றைக்கு தரணியில் தமிழகத்தை முதலிடத்தில் அடைந்து ,தன்னிறைவு பெற நேரம் இது .எந்த அரசு மக்களுக்கு நன்மை செய்தது என்று சீர்தூக்கி பார்த்தால் அதிமுக தான் அதில் முதலிடத்தில் இருக்கும். தமிழகத்திற்கான வளர்ச்சி திட்டங்களை கற்றுத்தந்தது அதிமுக அரசாகும். கடந்த நான்காண்டுகளாக கடன் சுமை, நெல் கொள்முதல், கல்விநிதி, பேரிடர்நிதி இப்படி தொட்டதற்கெல்லாம் மத்திய அரசை காரணமாக கூறி ஒப்பாரி வைக்கும் ஒரு கையாளகாத அரசு இனி தொடரக்கூடாது .

ஆகவே மக்கள் சிந்தித்து செயல்படும் நேரம் இது, 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் எடப்பாடியார் தலைமையில் அம்மாவின் ஆட்சி மலர தமிழக மக்கள் நல்ல தீர்ப்பை அளிக்க தயாராகிவிட்டார்கள் என கூறினார்.

மேலும் படிக்க: மோந்தா புயல்.. சென்னையில் மிக கனமழை? வெதர்மேன் கொடுத்த அப்டேட்!

மேலும் படிக்க: மோந்தா புயல் - இன்று இந்த 4 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலெர்ட்! வானிலை மையம் அறிவிப்பு!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
RB UdayakumarDMKTamilnadu2026 Electionrb udhayakumar slams dmk

Trending News