  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • நகை கடன் தொடர்பாக வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு! தாமதித்தால் ரூ.5000 அபராதம்!

நகை கடன் தொடர்பாக வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு! தாமதித்தால் ரூ.5000 அபராதம்!

ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்டுள்ள புதிய நகை கடன் தொடர்பான கட்டமைப்பில், வாடிக்கையாளர்களுக்கு பயனளிக்கும் பல முக்கிய அம்சங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 3, 2025, 06:57 AM IST
  • வெள்ளியை வைத்தும் கடன் பெறலாம்!
  • தாமதித்தால் ரூ.5000 அபராதம்!
  • ரிசர்வ் வங்கியின் அதிரடி அறிவிப்புகள்!

நகை கடன் தொடர்பாக வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு! தாமதித்தால் ரூ.5000 அபராதம்!

இந்தியாவில் அவசர தேவைக்கு தங்கம் மட்டுமே பிரதான அடமான பொருளாக இருந்து வந்த நிலையில், கோடிக்கணக்கான மக்களின் நிதி சுமையை குறைக்கும் வகையில், இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஒரு புரட்சிகரமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதன்படி, வரும் 2026 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 1 ஆம் தேதி முதல், தங்கத்தை போலவே வெள்ளி நகைகள் மற்றும் நாணயங்களை வைத்தும் வங்கிகள் மற்றும் வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனங்களில் கடன் பெற முடியும். இது குறித்த புதிய வழிகாட்டுதல்கள், கடன் வாங்குவோருக்கு பாதுகாப்பையும், கடன் வழங்கும் நிறுவனங்களுக்கு பொறுப்புணர்வையும் அதிகரிப்பதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க: மதுரைக்கு 3 நாள் சுற்றுலா... மலை ஏறலாம், அருவியில் குளிக்கலாம் - எவ்வளவு கட்டணம்?

என்னென்ன புதிய மாற்றங்கள்?

ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்டுள்ள இந்த புதிய கட்டமைப்பில், வாடிக்கையாளர்களுக்கு பயனளிக்கும் பல முக்கிய அம்சங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. தங்கம் போலவே வெள்ளி ஆபரணங்கள், நகைகள் மற்றும் நாணயங்களை அடமானமாக வைத்து குறுகிய காலக் கடன்களை பெறலாம். ஆனால், தங்க மற்றும் வெள்ளி கட்டிகள், தங்க பத்திரங்கள் ஆகியவற்றை வைத்து கடன் வாங்க முடியாது. மேலும், ஏற்கெனவே அடமானம் வைக்கப்பட்ட நகைகளை மீண்டும் அடமானம் வைத்து கடன் பெறுவதும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.

சிறு கடன் வாங்குவோருக்கு உதவும் வகையில், கடன்-மதிப்பு விகிதம் 75%-லிருந்து 85%-ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அதாவது, வட்டியுடன் சேர்த்து ரூ.2.5 லட்சம் வரையிலான கடன்களுக்கு, நீங்கள் அடகு வைக்கும் பொருளின் மதிப்பில் 85% வரை கடனாக பெற முடியும். உதாரணமாக, உங்கள் வெள்ளி நகையின் மதிப்பு ரூ.1 லட்சம் என்றால், இனி நீங்கள் ரூ.85,000 வரை கடன் பெறலாம்.

ஒரு நபர், 10 கிலோ வரையிலான வெள்ளி ஆபரணங்கள் அல்லது 500 கிராம் வரையிலான வெள்ளி நாணயங்களை அடகு வைத்து கடன் பெறலாம். தங்கத்தை பொறுத்தவரை, 1 கிலோ ஆபரணங்கள் மற்றும் 50 கிராம் நாணயங்கள் என்ற வரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

புதிய மைல்கல்

இந்த புதிய விதிகளின் மிக முக்கிய அம்சமாக, வாடிக்கையாளர்களின் உரிமைகளை பாதுகாக்கும் வகையில் கடுமையான விதிகள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. கடன் முழுவதுமாக திருப்பி செலுத்தப்பட்ட பிறகு, அடகு வைக்கப்பட்ட நகைகளை உடனடியாக வாடிக்கையாளரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும். அவ்வாறு ஒப்படைப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டால், சம்பந்தப்பட்ட வங்கி அல்லது நிதி நிறுவனம், தாமதமாகும் ஒவ்வொரு நாளுக்கும் ரூ.5,000 வாடிக்கையாளருக்கு அபராதமாக செலுத்த வேண்டும். மேலும், ஒருவேளை அடகு வைக்கப்பட்ட தங்கம் அல்லது வெள்ளி, தணிக்கையின் போதோ அல்லது வேறு காரணங்களுக்காகவோ தொலைந்துபோனாலோ அல்லது சேதமடைந்தாலோ, அதன் முழு மதிப்புக்கும் கடன் வழங்கும் நிறுவனமே பொறுப்பேற்று, வாடிக்கையாளருக்கு முழு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் எனவும் ரிசர்வ் வங்கி உத்தரவிட்டுள்ளது.

யாருக்கெல்லாம் நன்மை?

இந்த புதிய திட்டம் நகர்ப்புறங்களில் மட்டுமல்லாது, சிறு நகரங்கள் மற்றும் கிராமப்புறங்களில் உள்ள மக்களுக்கும் நிதி ஆதாரங்களை எளிதில் அணுக வழிவகை செய்கிறது. குறிப்பாக விவசாயிகள், சிறு வணிகர்கள் ஆகியோர் தங்களின் அவசர நிதி தேவைகளுக்கு தங்களிடம் உள்ள வெள்ளி பொருட்களை பயன்படுத்தி எளிதாக கடன் பெற முடியும். இது நாட்டின் நிதி உள்ளடக்கத்தை அதிகரிப்பதோடு, பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் ஊக்கமளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க: தமிழில் எழுத, படிக்க தெரிஞ்சா போதும்.. மாதம் ரூ.50,000 வரை சம்பளம்... மிஸ் பண்ணாதீங்க

