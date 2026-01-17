English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • 10ஆம் படித்தவரா? ரூ.50,000 சம்பளத்துடன் ரிசர்வ் வங்கியில் வேலை.. மிஸ் பண்ணாதீங்க!

10ஆம் படித்தவரா? ரூ.50,000 சம்பளத்துடன் ரிசர்வ் வங்கியில் வேலை.. மிஸ் பண்ணாதீங்க!

RBI Office Recruitment: ரிசர்வ் வங்கியில் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதற்கு 10ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, இந்த பணிக்கான முழு விவரத்தை பார்ப்போம். 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 17, 2026, 05:32 PM IST
  • ரிசர்வ் வங்கியில் வேலை
  • மாதம் ரூ.50,000 சம்பளம்
  • 10ஆம் வகுப்பு, தமிழ் படிக்க தெரிந்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்

10ஆம் படித்தவரா? ரூ.50,000 சம்பளத்துடன் ரிசர்வ் வங்கியில் வேலை.. மிஸ் பண்ணாதீங்க!

RBI Office Recruitment 2026: இந்திய ரிசர்வ் வங்கி மும்பையை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்படுகிறது. மும்பை மட்டுமில்லாமல், சென்னை, டெல்லி, பெங்களூரு, கொல்கத்தா உள்ளிட்ட பெரு நகரங்களில் ரிசர்வ் வங்கி அலுவலகங்கள் செயல்பட்டு வருகிறது. ரிசர்வ் வங்கி மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் செயல்பட்டு வருகிறது.  இங்கிருக்கு காலிப்பணியிடங்களும் அவ்வப்போது நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது, நாடு முழுவதும் உள்ள ரிசர்வ் வங்கியில் அலுவலக உதவியாளர் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. எனவே, இந்த பணிக்கு யாரெல்லம் விண்ணப்பிக்கலாம், சம்பளம் என்ன என்பது குறித்த முழு விவரத்தை பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

ரிசர்வ் வங்கியில் வேலை

நாடு முழுவதும் உள்ள ரிசர்வ் வங்கியில் மொத்தம் 572 அலுவலக உதவியாளர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதில் சென்னையில் 9 இடங்கள் நிரப்பப்படுகீறது. தொடர்ந்து, டெல்லியில் 61, பாட்னாவில் 37, கொல்கத்தாவில் 90, லக்னோவில் 125, ஹைதராபாத்தில் 36, பெங்களூருவில் 16, ஜெய்ப்பூரில் 42 உள்ளிட்ட 572 காலிப் பணியிடங்கள் நாடு முழுவதும் நிரப்பப்படுகிறது. இதில் சென்னையில் 9 இடங்கள் நிரப்பப்படும் நிலையில், ஒபிசி பிரிவில் 8 இடங்களும், பொதுப்பிரிவில் ஒரு இடங்களும் நிரப்பப்படும். 

அலுவலக உதவியாளருக்கான வயது வரம்பை பொறுத்தவரை, 18 வயது முதல் 25 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.  இந்த அரசு விதிகளின்படி, வயது வரம்பில் தளர்வு அளிக்கப்படுகிறது. அதன்படி, ஒபிசி பிரிவினருக்கு 4 ஆண்டுகளும், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 15 ஆண்டுகளும், கணவரை இழந்து பெண்கள், பிரிந்து வாழும் பெண்களுக்கு 10 ஆண்டுகளும், எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினருக்கு 15 ஆண்டுகளும் வயது வரம்பில் தளர்வு  அளிக்கப்படுகிறது. 

ரிசர்வ் வங்கியில் அலுவலக உதவியாளர் பணிக்கான கல்வித்தகுதியை பொறுத்தவரை, உரிய பாடத்திட்டத்தில் 10ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். டிகிரி முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க கூடாது. மேலும், அந்தந்த மாநிலத்தில் மொழியை எழுத, பேச, படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும்.  

மாத சம்பளம்

ரிசர்வ் வங்கியில் அலுவலக உதவியாளர் பணிக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.24,250 முதல் ரூ.53,330 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  இந்த பணிக்கு மொழித் திறன், ஆன்லைன் தேர்வு நடத்தப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது. முதலில் ஆன்லைன் தேர்வு நடைபெறும். இதில் தேர்வாகும் நபர்களுக்கு மொழித் திறன் நடத்தப்படும்.  இந்த தேர்வில் தகுதி பெற்றால் மட்டுமே, நேரடி தேர்வுக்கு செல்ல முடியும். இதில் தமிழகத்தில் சென்னை, கோவை, ஈரோடு, சேலம், விருதுநகர், திருப்பூர் உள்ளிட்ட இடங்களில் தேர்வு நடத்தப்படும். 

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

இந்த பணிக்கு rbi.gov.in என்ற இணையத்தில் வழியாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  விண்ணப்ப கட்டணமாக ரூ.450 செலுத்த வேண்டும். மேலும், எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ரூ.50 செலுத்த வேண்டும். இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்க பிப்ரவரி 4ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும். விண்ணப்ப கட்டணத்தை பிப்ரவரி 4ஆம் தேதிக்குள் செலுத்த வேண்டும். தேர்வு தேதி பிப்ரவரி 28ஆம் தேதி முதல் மார்ச் 1ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, 10ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்.

