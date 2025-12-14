கல்லூரி மாணவர்களுக்கு ரூ.20,000 உதவித்தொகை! விண்ணப்பிக்க நாளை கடைசி நாள்!

வங்கிகளின் வங்கியான இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (Reserve Bank of India), கல்லூரி மாணவர்களுக்கு ஒரு அறிய வாய்ப்பை வழங்கியுள்ளது. அதன்படி, 2026-ம் ஆண்டிற்கான 'சம்மர் இன்டர்ன்ஷிப்' திட்டத்திற்கான அறிவிப்பை ஆர்பிஐ வெளியிட்டுள்ளது. இந்தியாவின் பொருளாதார கட்டமைப்பையும், மத்திய வங்கியின் செயல்பாடுகளையும் நேரடியாக களத்தில் இறங்கி கற்றுக் கொள்ள விரும்பும் மாணவர்களுக்கு இது ஒரு வரப்பிரசாதமாகும். இந்த இன்டர்ன்ஷிப் திட்டத்தில் சேர விரும்பும் மாணவர்கள், இந்தியாவில் உள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகங்கள் அல்லது கல்லூரிகளில் படித்துக்கொண்டிருக்க வேண்டும்.
யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?
- கல்வி தகுதி: முதுகலை படிக்கும் மாணவர்கள் அல்லது 5 ஆண்டுகால ஒருங்கிணைந்த படிப்பை (மேற்கொள்ளும் மாணவர்கள் இதற்கு தகுதியானவர்கள்.
- முக்கிய துறைகள்: பொருளாதாரம், நிதி, வங்கி, மேலாண்மை, சட்டம் மற்றும் வணிகம் ஆகிய துறைகளை சார்ந்த மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
- சட்ட கல்லூரி மாணவர்கள்: 3 வருடச் சட்டம் படிக்கும் மாணவர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
- முக்கிய நிபந்தனை: விண்ணப்பிக்கும் மாணவர்கள் அனைவரும் தங்கள் படிப்பின் இறுதி ஆண்டிற்கு முந்தைய ஆண்டில் படித்துக்கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பது கட்டாயமாகும்.
எவ்வளவு உதவித்தொகை கிடைக்கும்?
இந்த திட்டத்தில் தேர்வு செய்யப்படும் மாணவர்களுக்கு பயிற்சி காலத்தில் மாதம் ரூ.20,000 உதவித்தொகையாக வழங்கப்படும். வெளியூர் மாணவர்களுக்கு, அவர்கள் படிக்கும் இடத்திலிருந்து இன்டர்ன்ஷிப் மையத்திற்கு சென்று வர ரயிலில் ஏசி 2- டயர் கட்டணத்தை ஆர்பிஐ வழங்கும். குறிப்பு: தங்குமிட வசதியை வங்கி வழங்காது. அதனை மாணவர்களே சொந்த செலவில் ஏற்பாடு செய்துகொள்ள வேண்டும்.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
ஆர்வம் உள்ள மாணவர்கள் டிசம்பர் 15, 2025க்குள் (நாளையே கடைசி) விண்ணப்பிக்க வேண்டும். https://opportunities.rbi.org.in / https://opportunities.rbi.org.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும். விண்ணப்பத்துடன் பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம், கையெழுத்து மற்றும் கல்லூரியிலிருந்து பெறப்பட்ட போனஃபைட் சான்றிதழ் ஆகியவற்றை ஸ்கேன் செய்து ஆன்லைனில் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும்.
தேர்வு முறை மற்றும் பயிற்சி விவரம்
மொத்தம் 125 மாணவர்கள் வரை தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். விண்ணப்பங்களின் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் பட்டியலிடப்பட்டு, அவர்களுக்கு ஜனவரி அல்லது பிப்ரவரி 2026-ல் நேர்காணல் நடத்தப்படும். இறுதியாக தேர்வு செய்யப்பட்டவர்களுக்கு ஏப்ரல் 2026 முதல் ஜூலை 2026 வரை சுமார் 3 மாதங்கள் பயிற்சி அளிக்கப்படும். மும்பை, சென்னை, டெல்லி, கொல்கத்தா உள்ளிட்ட ஆர்பிஐ-யின் பல்வேறு அலுவலகங்களில் இந்த பயிற்சி நடைபெறும். வங்கித்துறையில் சாதிக்கத் துடிக்கும் மாணவர்களுக்கு, ஆர்பிஐ வழங்கும் இந்த சான்றிதழும் அனுபவமும் எதிர்காலத்தில் பெரிய வேலைவாய்ப்புகளை பெற்றுத் தரும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
