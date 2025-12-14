English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • கல்லூரி மாணவர்களுக்கு ரூ.20,000 உதவித்தொகை! விண்ணப்பிக்க நாளை கடைசி நாள்!

கல்லூரி மாணவர்களுக்கு ரூ.20,000 உதவித்தொகை! விண்ணப்பிக்க நாளை கடைசி நாள்!

ஆர்பிஐ சம்மர் இன்டர்ன்ஷிப் 2026...! கல்லூரி மாணவர்களுக்கு ரூ.20,000 உதவித்தொகையுடன் அரிய வாய்ப்பு! விண்ணப்பிக்க டிசம்பர் 15 கடைசி! முழு விவரம்!

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 14, 2025, 09:59 AM IST
  • ஆர்பிஐ சம்மர் இன்டர்ன்ஷிப் 2026.
  • கல்லூரி மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை!
  • விண்ணப்பிக்க நாளையே கடைசி!

Trending Photos

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : 17 லட்சம் தகுதியான பெண்களை அரசு எப்படி தேர்வு செய்தது?
camera icon12
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : 17 லட்சம் தகுதியான பெண்களை அரசு எப்படி தேர்வு செய்தது?
2025ம் ஆண்டில் உலக அளவில் அதிக வசூல் செய்த டாப் 7 படங்கள்.. லிஸ்ட்டில் எந்த படத்திற்கு முதல் இடம்?
camera icon7
Highest collection movies
2025ம் ஆண்டில் உலக அளவில் அதிக வசூல் செய்த டாப் 7 படங்கள்.. லிஸ்ட்டில் எந்த படத்திற்கு முதல் இடம்?
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை மேல்முறையீடு! அமைச்சர் கொடுத்த அப்டேட்
camera icon12
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை மேல்முறையீடு! அமைச்சர் கொடுத்த அப்டேட்
2025ல் பெரிதாக எதிர்பார்த்த படங்கள்.. ஆனா படுமொக்கை.. லிஸ்ட்டில் எல்லாமே சூப்பர் ஸ்டார்ஸ்தான்!
camera icon6
2025 flop movies
2025ல் பெரிதாக எதிர்பார்த்த படங்கள்.. ஆனா படுமொக்கை.. லிஸ்ட்டில் எல்லாமே சூப்பர் ஸ்டார்ஸ்தான்!
கல்லூரி மாணவர்களுக்கு ரூ.20,000 உதவித்தொகை! விண்ணப்பிக்க நாளை கடைசி நாள்!

வங்கிகளின் வங்கியான இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (Reserve Bank of India), கல்லூரி மாணவர்களுக்கு ஒரு அறிய வாய்ப்பை வழங்கியுள்ளது. அதன்படி, 2026-ம் ஆண்டிற்கான 'சம்மர் இன்டர்ன்ஷிப்' திட்டத்திற்கான அறிவிப்பை ஆர்பிஐ வெளியிட்டுள்ளது. இந்தியாவின் பொருளாதார கட்டமைப்பையும், மத்திய வங்கியின் செயல்பாடுகளையும் நேரடியாக களத்தில் இறங்கி கற்றுக் கொள்ள விரும்பும் மாணவர்களுக்கு இது ஒரு வரப்பிரசாதமாகும். இந்த இன்டர்ன்ஷிப் திட்டத்தில் சேர விரும்பும் மாணவர்கள், இந்தியாவில் உள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகங்கள் அல்லது கல்லூரிகளில் படித்துக்கொண்டிருக்க வேண்டும்.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க: பெரியார் விருது, கபீர் புரஸ்கார் விருது : ரூ.5 லட்சம் பரிசு - யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

  • கல்வி தகுதி: முதுகலை படிக்கும் மாணவர்கள் அல்லது 5 ஆண்டுகால ஒருங்கிணைந்த படிப்பை (மேற்கொள்ளும் மாணவர்கள் இதற்கு தகுதியானவர்கள்.
  • முக்கிய துறைகள்: பொருளாதாரம், நிதி, வங்கி, மேலாண்மை, சட்டம் மற்றும் வணிகம் ஆகிய துறைகளை சார்ந்த மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
  • சட்ட கல்லூரி மாணவர்கள்: 3 வருடச் சட்டம் படிக்கும் மாணவர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
  • முக்கிய நிபந்தனை: விண்ணப்பிக்கும் மாணவர்கள் அனைவரும் தங்கள் படிப்பின் இறுதி ஆண்டிற்கு முந்தைய ஆண்டில் படித்துக்கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பது கட்டாயமாகும்.

எவ்வளவு உதவித்தொகை கிடைக்கும்?

இந்த திட்டத்தில் தேர்வு செய்யப்படும் மாணவர்களுக்கு பயிற்சி காலத்தில் மாதம் ரூ.20,000 உதவித்தொகையாக வழங்கப்படும். வெளியூர் மாணவர்களுக்கு, அவர்கள் படிக்கும் இடத்திலிருந்து இன்டர்ன்ஷிப் மையத்திற்கு சென்று வர ரயிலில் ஏசி 2- டயர் கட்டணத்தை ஆர்பிஐ வழங்கும். குறிப்பு: தங்குமிட வசதியை வங்கி வழங்காது. அதனை மாணவர்களே சொந்த செலவில் ஏற்பாடு செய்துகொள்ள வேண்டும்.

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

ஆர்வம் உள்ள மாணவர்கள் டிசம்பர் 15, 2025க்குள் (நாளையே கடைசி) விண்ணப்பிக்க வேண்டும். https://opportunities.rbi.org.in / https://opportunities.rbi.org.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும். விண்ணப்பத்துடன் பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம், கையெழுத்து மற்றும் கல்லூரியிலிருந்து பெறப்பட்ட போனஃபைட் சான்றிதழ் ஆகியவற்றை ஸ்கேன் செய்து ஆன்லைனில் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும்.

தேர்வு முறை மற்றும் பயிற்சி விவரம்

மொத்தம் 125 மாணவர்கள் வரை தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். விண்ணப்பங்களின் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் பட்டியலிடப்பட்டு, அவர்களுக்கு ஜனவரி அல்லது பிப்ரவரி 2026-ல் நேர்காணல் நடத்தப்படும். இறுதியாக தேர்வு செய்யப்பட்டவர்களுக்கு ஏப்ரல் 2026 முதல் ஜூலை 2026 வரை சுமார் 3 மாதங்கள் பயிற்சி அளிக்கப்படும். மும்பை, சென்னை, டெல்லி, கொல்கத்தா உள்ளிட்ட ஆர்பிஐ-யின் பல்வேறு அலுவலகங்களில் இந்த பயிற்சி நடைபெறும். வங்கித்துறையில் சாதிக்கத் துடிக்கும் மாணவர்களுக்கு, ஆர்பிஐ வழங்கும் இந்த சான்றிதழும் அனுபவமும் எதிர்காலத்தில் பெரிய வேலைவாய்ப்புகளை பெற்றுத் தரும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

மேலும் படிக்க: அரசு வேலைவாய்ப்பு : தேர்வு இல்லை, மாதம் ரூ.21 ஆயிரம் சம்பளம் - முழு விவரம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
RBIRBI Summer InternshipStipendStudentsBank

Trending News