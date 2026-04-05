Realme 16 5G vs Nothing Phone 4a vs Poco X8 Pro: எது பெஸ்ட் என்ன வித்தியாசம்?

Realme 16 5G vs Nothing Phone 4a vs Poco X8 Pro : Realme 16 5G இந்தியாவில் அறிமுகமாகியுள்ளது; இந்த ஸ்மார்ட்போன் ரூ.40,000-க்கும் குறைவான விலை கொண்ட ஸ்மார்ட்போன் பிரிவில் போட்டியிடத் தயாராக உள்ளது. இந்தியாவில் இதேபோன்ற விலையில் கிடைக்கும் Nothing Phone 4a மற்றும் Poco X8 Pro ஆகிய ஸ்மார்ட்போன்களுடன், இந்த புதிய Realme ஸ்மார்ட்போன் நேரடியாகப் போட்டியிடுகிறது. இந்த மூன்று ஸ்மார்ட்போன்களுமே 5G இணைப்பு வசதியையும், அதிக புதுப்பிப்பு விகிதம் (refresh rate) கொண்ட AMOLED திரைகளையும் கொண்டுள்ளன. இவை அனைத்தும் 50 மெகாபிக்சல் முதன்மை பின்பக்க கேமராக்களைக் கொண்டுள்ளன. Realme 16 5G போனின் தனித்துவமான சிறப்பம்சங்களாக, 7,000mAh திறன் கொண்ட பேட்டரியும், IP69 தரச்சான்றும் திகழ்கின்றன. Nothing Phone 4a ஸ்மார்ட்போன், அந்நிறுவனத்தின் தனித்துவமான 'Glyph interface' வசதியுடன் வெளியாகியுள்ளது; அதேவேளையில், Poco X8 Pro ஸ்மார்ட்போன் 100W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதியுடனும், 27W வயர்டு ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் வசதியுடனும் வருகிறது.
விலை, விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் சிறப்பம்சங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட Realme 16 5G ஆனது Nothing Phone 4a மற்றும் Poco X8 Pro ஆகியவற்றுடன் எவ்வாறு போடப் போகிறது, என்ன வித்தியாசம் இருக்கப் போகிறது என்பது இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்.
Realme 16 5G vs Nothing Phone 4a vs Poco X8 Pro: விலை
Realme 16 5G: Realme 16 5G போனின் 12GB RAM + 256GB சேமிப்பக மாடலின் விலை ரூ.36,999 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த போனின் அடிப்படை மாடலான 8GB RAM + 128GB சேமிப்பக மாடலின் விலை ரூ. 31,999 ஆகவும், 8GB RAM + 256GB சேமிப்பக மாடலின் விலை ரூ. 33,999 ஆகவும் உள்ளது. இது Air Black மற்றும் Air White ஆகிய வண்ணங்களில் கிடைக்கிறது.
Nothing Phone 4a: Phone 4a போனின் அடிப்படை மாடலான 8GB RAM மற்றும் 128GB சேமிப்பக வசதி கொண்ட வகையின் விலை ரூ. 31,999 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 8GB+256GB மற்றும் 12GB+256GB RAM மற்றும் சேமிப்பக மாடல்களின் விலைகள் ரூ. 34,999 மற்றும் ரூ. 37,999 ஆகும். இது கருப்பு, நீலம், இளஞ்சிவப்பு மற்றும் வெள்ளை ஆகிய வண்ணங்களில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
Poco X8 Pro 5G: Poco X8 Pro 5G போனின் விலை, அடிப்படை மாடலான 8GB RAM + 256GB சேமிப்பக வசதி கொண்ட வகையின் விலை ரூ.32,999 ஆகும். 12GB + 256GB RAM மற்றும் சேமிப்பக வசதி கொண்ட வகையின் விலை ரூ. 35,999 ஆகும். இது கருப்பு, பச்சை மற்றும் வெள்ளை ஆகிய வண்ணங்களில் கிடைக்கிறது.
Realme 16 5G vs Nothing Phone 4a vs Poco X8 Pro: டிஸ்ப்ளே, OS
Realme 16 5G: Realme 16 5G ஆனது 6.57-அங்குல Full HD+ (1,080x2,372 பிக்சல்கள்) AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது; இது 93 சதவீத திரை-உடல் விகிதத்தையும், 120Hz வரையிலான புதுப்பிப்பு விகிதத்தையும் (refresh rate) கொண்டுள்ளது. இத்திரை 4,200 nits உச்சபட்ச வெளிச்சத்தை வழங்கும் எனக் கூறப்படுகிறது.
Nothing Phone 4a: Nothing Phone 4a ஆனது 6.78-அங்குல (1,224x2,720 பிக்சல்கள்) LTPS Flexible AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது; இது 120Hz வரையிலான புதுப்பிப்பு விகிதத்தைக் கொண்டுள்ளது. இத்திரை 4,500 nits வரையிலான உச்சபட்ச வெளிச்சத்தை வழங்குகிறது.
Poco X8 Pro: Poco X8 Pro 5G ஆனது 1.5K தெளிவுத்திறன் மற்றும் 120Hz வரையிலான புதுப்பிப்பு விகிதத்துடன் கூடிய 6.59-அங்குல AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது. இத்திரை 3,500 nits வரையிலான உச்சபட்ச வெளிச்சத்தை வழங்குகிறது.
Realme 16 5G vs Nothing Phone 4a vs Poco X8 Pro: சிப்செட், பேட்டரி
Realme 16 5G: புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட Realme 16 5G, MediaTek Dimensity 6400 Turbo சிப்செட்டில் இயங்குகிறது. இந்தச் சிப்செட், 12GB வரையிலான LPDDR4x RAM மற்றும் 256GB வரையிலான UFS 2.2 உள்ளகச் சேமிப்பகத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இது 7,000mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது; மேலும் 60W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் மற்றும் ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் வசதிகளையும் ஆதரிக்கிறது.
Nothing Phone 4a: Nothing நிறுவனம் தனது Phone 4a மாடலில், Snapdragon 7s Gen 4 சிப்செட்டுடன் கூடுதலாக Qualcomm Hexagon NPU-வையும் பயன்படுத்தியுள்ளது. இந்தச் சிப்செட், 12GB வரையிலான LPDDR4x RAM மற்றும் 256GB வரையிலான UFS 3.1 உள்ளகச் சேமிப்பகத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இது 5,400mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது; மேலும் 50W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதியை ஆதரிக்கிறது.
Poco X8 Pro 5G: Poco X8 Pro 5G ஆனது 4nm ஆக்டா-கோர் MediaTek Dimensity 8500 Ultra SoC-யைக் கொண்டுள்ளது; அத்துடன், இதில் 12GB வரையிலான LPDDR5x RAM மற்றும் 256GB UFS 4.1 உள்ளடக்கச் சேமிப்பகமும் இடம்பெற்றுள்ளன. இது 6,500mAh பேட்டரியைக் கொண்டிருப்பதுடன், 100W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் மற்றும் 27W வயர்டு ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் ஆதரவையும் வழங்குகிறது.
Realme 16 5G vs Nothing Phone 4a vs Poco X8 Pro: கேமரா
Realme 16 5G: Realme 16 5G ஆனது இரட்டை கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது; இதில் 50-மெகாபிக்சல் wide-angle சென்சார் மற்றும் 2-மெகாபிக்சல் மோனோக்ரோம் சென்சார் ஆகியவை அடங்கும். இந்தத் போனின் பின்பக்க கேமரா அமைப்பில் "செல்ஃபி மிரர்" (Selfie Mirror) எனும் சிறப்பு அம்சம் உள்ளது; இதன் மூலம் பயனர்கள் பின்பக்க கேமராவைப் பயன்படுத்தியே செல்ஃபிக்களைப் படம்பிடிக்க முடியும். முன்பக்கத்தைப் பொறுத்தவரை, இதில் 50-மெகாபிக்சல் செல்ஃபி கேமரா உள்ளது.
Nothing Phone 4a: Phone 4a போனின் பின்பக்கத்தில் மூன்று கேமராக்களைக் கொண்ட அமைப்பு இடம்பெற்றுள்ளது; இதில் 50-மெகாபிக்சல் Samsung GN9 (1/1.57-இன்ச்) சென்சார், 50-மெகாபிக்சல் பெரிஸ்கோப் கேமரா மற்றும் 8-மெகாபிக்சல் அல்ட்ரா-வைட் கேமரா ஆகியவை அடங்கும். செல்ஃபிக்களுக்காக, இத்தொலைபேசி 32-மெகாபிக்சல் முன்பக்க கேமராவைக் கொண்டுள்ளது.
Poco X8 Pro: Poco X8 Pro ஆனது இரட்டைப் பின்பக்க கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது; இதில் 50-மெகாபிக்சல் Sony IMX882 படச் சென்சார் மற்றும் 8-மெகாபிக்சல் அல்ட்ரா-வைட் கேமரா ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன. செல்ஃபிக்கள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக, இது 20-மெகாபிக்சல் முன்பக்க கேமராவைக் கொண்டுள்ளது.
