கடலூரில் ரத்தான விஜய் பிரச்சாரம்! உண்மையான காரணம் என்ன தெரியுமா?

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் 2026க்கான வாக்குப்பதிவு நெருங்கி வரும் நிலையில், அரசியல் கட்சிகளின் பிரசாரக் களம் நாளுக்கு நாள் சூடுபிடித்து வருகிறது. ஆளுங்கட்சியான திமுக மற்றும் பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுக-விற்கு போட்டியாக, முதல்முறையாக தேர்தல் களத்தில் தனித்து நிற்கும் தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் நடிகர் விஜய் தமிழகம் முழுவதும் தீவிர சூறாவளி பிரசாரம் மேற்கொண்டு வருகிறார். இந்நிலையில், இன்று ஏப்ரல் 11 கடலூர் மாவட்டத்தில் நடைபெறவிருந்த விஜய்யின் தேர்தல் பிரசாரம் திடீரென இரண்டாவது முறையாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது தவெக தொண்டர்கள் மத்தியில் பெரும் குழப்பத்தையும் ஏமாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தொடர் பிரசாரத்தில் தளபதி விஜய்
சினிமாவில் இருந்து முழுநேர அரசியலுக்கு வந்துள்ள விஜய், தனது கட்சியின் விசில் சின்னத்தை மக்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பதற்காக மாநிலம் முழுவதும் தீவிரமாக சுற்றுப்பயணம் செய்து வருகிறார். ஏற்கனவே தூத்துக்குடி, நெல்லை மற்றும் காரைக்குடி உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய நகரங்களுக்கு நேரில் சென்று, மாபெரும் மக்கள் கூட்டங்களுக்கு மத்தியில் தனது பிரசாரத்தை வெற்றிகரமாக முடித்துள்ளார். ஒவ்வொரு இடத்திலும் அவருக்கு கிடைக்கும் பிரம்மாண்ட வரவேற்பு, ஆளுங்கட்சியினரையே ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. தென் மாவட்டங்களில் தனது முதற்கட்ட பிரசாரத்தை முடித்த அவர், அடுத்ததாக வட மாவட்டங்கள் மற்றும் கடலோர மாவட்டங்களில் கவனம் செலுத்தத் தொடங்கியிருந்தார்.
இரண்டாவது முறையாக ரத்தாகும் கடலூர் பிரசாரம்
விஜய்யின் பிரசாரத் திட்டத்தின்படி, கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள மஞ்சக்குப்பம், வடலூர் மற்றும் சேத்தியாத்தோப்பு ஆகிய முக்கிய பகுதிகளில் மாபெரும் ரோடு ஷோ மற்றும் பிரசார கூட்டங்கள் திட்டமிடப்பட்டிருந்தன. தொடக்கத்தில் கடந்த ஏப்ரல் 9ம் தேதியன்று கடலூரில் தவெக தலைவர் விஜய் நேரில் சென்று வாக்கு சேகரிப்பார் என அக்கட்சியின் தலைமை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருந்தது. ஆனால், புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் தேர்தல் பணிகள் மற்றும் பிரசாரங்கள் சூடுபிடித்த காரணத்தினால், ஏப்ரல் 9ம் தேதி நடைபெறவிருந்த கடலூர் பிரசாரம் ஏப்ரல் 11ம் தேதிக்கு இன்று ஒத்திவைக்கப்படுவதாக தவெக சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டது.
அனுமதி கிடைத்தும் திடீர் ரத்து
ஒத்திவைக்கப்பட்ட திட்டத்தின்படி, இன்று ஏப்ரல் 11 கடலூர் மாவட்டத்தின் மூன்று முக்கிய இடங்களில் விஜய்யின் பிரசாரம் நடைபெறுவதாக இருந்தது. இதற்காக காவல்துறை மற்றும் தேர்தல் ஆணையத்திடம் எழுத்துப்பூர்வமான உரிய அனுமதியும் பெறப்பட்டிருந்தது. ஆனால், இன்று காலை பிரசாரத்திற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தயாராகி வந்த நிலையில், கடலூரில் நடைபெறவிருந்த பிரசாரம் முற்றிலுமாக ரத்து செய்யப்படுவதாக தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைமை திடீரென அறிவித்தது.
ரத்து செய்யப்பட்டதற்கான உண்மையான காரணங்கள்
போலீஸ் மற்றும் தேர்தல் ஆணையம் முழுமையாக அனுமதி அளித்த பிறகும் பிரசாரம் ரத்து செய்யப்பட்டதற்கான பின்னணி குறித்து பல்வேறு தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. சென்னையில் கடந்த வாரம் வில்லிவாக்கம் மற்றும் தி.நகரில் நடைபெறவிருந்த விஜய்யின் பிரசாரமும் இதேபோல்தான் ரத்து செய்யப்பட்டது. இரண்டு இடங்களுக்கும் இடையில் பயணிக்க போதிய நேர அவகாசம் இல்லை என்பதாலேயே அது ரத்து செய்யப்பட்டது. அதேபோல, தற்போதும் சாலை மார்க்கமாக கடலூருக்கு சென்று அங்குள்ள மூன்று வெவ்வேறு இடங்களில் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் பிரசாரம் மேற்கொள்வதில் பெரும் நடைமுறை சிக்கல் இருப்பதாக தவெக நிர்வாகிகள் கருதியுள்ளனர்.
கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் கரூரில் நடைபெற்ற தவெக நிகழ்ச்சியில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கிபலர் காயமடைந்தனர். கடலூரிலும் விஜய்யைக் காண லட்சக்கணக்கான தொண்டர்கள் திரள்வார்கள் என்பதால், குறைந்த நேரத்திற்குள் மிகப்பெரிய கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்துவது பாதுகாப்பு ரீதியாக சிக்கலை ஏற்படுத்தும் என அஞ்சப்படுகிறது. தங்கள் அபிமான அரசியல் தலைவரான விஜய்யை நேரில் காண கடலூர், வடலூர், நெய்வேலி மற்றும் அதன் சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்களும் தொண்டர்களும் இன்று காலை முதலே பிரசாரப் பகுதிகளில் குவிய தொடங்கியிருந்தனர். பிரசார வாகனங்கள் செல்லும் பாதைகளில் கொடிகள் கட்டுவது, வரவேற்பு பேனர்கள் வைப்பது என பிரம்மாண்ட ஏற்பாடுகளை உள்ளூர் தவெக நிர்வாகிகள் செய்திருந்தனர். ஆனால், இரண்டாவது முறையாகவும் பிரசாரம் ரத்து செய்யப்பட்ட செய்தி வெளியானதால், அவர்கள் மிகுந்த ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிச் சென்றனர்.
தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு புதிய மாற்று சக்தியாக உருவெடுக்க துடிக்கும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு, இந்த 2026 தேர்தல் மிக முக்கியமானதாகும். வட தமிழக அரசியலில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய கடலூர் மாவட்டத்தில் திட்டமிடப்பட்டிருந்த பிரசாரம் தொடர்ச்சியாக இரண்டு முறை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது சற்றே பின்னடைவாக பார்க்கப்பட்டாலும், தேர்தல் தேதிக்கு முன்பாக பயணத்திட்டங்களை சரிசெய்து விஜய் மீண்டும் அங்கு பிரமாண்ட என்ட்ரி கொடுப்பார் என்றே தவெக தொண்டர்கள் உறுதியாக நம்புகின்றனர்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ