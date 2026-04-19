விஜய் ஜெயிக்க மாட்டார்... NDA-க்கு ஓட்டு போடுங்க - அன்புமணி பேச்சில் தெரிவது பயமா?

TN Election Assembly 2026, NDA vs TVK: கடலூர் தனியார் விடுதியில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் (அன்புமணி தரப்பு) தலைவர் அன்புமணி இன்று (ஏப்ரல் 19) செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
முதல்வரின் தேச விரோத செயல்
தொடர்ந்து, அன்புமணி கூறுகையில், "மகளிர் இட ஒதுக்கீடு மசோதாவுக்கு எதிராக வாக்களித்து திமுக தோல்வியடைய வைத்திருக்கிறது. இது பெண்களுக்கு திமுக செய்த பச்சை துரோகம், இது பெண் சிசுவை கருவிலேயே கொள்வதற்கு ஈடான ஒரு செயல், இது 40 ஆண்டு கால கனவு.
மகளிர் இட ஒதுக்கீடு மசோதா நகலை ஒரு மாநிலத்தின் முதல்வர் எரித்தது தேச விரோத செயல். நாட்டில் உள்ள 28 மாநிலங்களுக்கும் 50 சதவீதம் சீராக அதிகரிக்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் இதனால் யாருக்கு பிரச்சனை?.
அதிமுக வெற்றிக்கு உதவும் பிரேமலதா
தாழ்த்தப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தைச் சேர்ந்த பெண்கள் மக்களவை உறுப்பினர் ஆக கூடாதா? ஸ்டாலினின் தங்கை மட்டும்தான் மக்களவை உறுப்பினர் ஆக வேண்டுமா, தமிழகப் பெண்கள் கொதித்து போய் உள்ளனர். தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை.
மற்றொருபுறம் பெண்களுக்கான உரிமைகளை கெடுத்து விட்டு அதனை தீபாவளி போல பட்டாசு வெடித்து ஸ்டாலின் கொண்டாடுகிறார். அதிமுக கூட்டணி வெற்றிக்கு திமுக கூட்டணியில் இடம் பெற்றுள்ளார், பிரேமலதா விஜயகாந்த். அதிமுக கூட்டணியின் வெற்றிக்கு அவர் பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்.
— Dr ANBUMANI RAMADOSS (@draramadoss) April 19, 2026
— Dr ANBUMANI RAMADOSS (@draramadoss) April 19, 2026
கூப்பனை மட்டும் நம்பும் திமுக
திமுகவுக்கு திராவிட மாடல் மீது நம்பிக்கை இல்லை. 8000 ரூபாய் கூப்பனை மட்டுமே நம்பி உள்ளது. திட்டங்களை சொல்லி வாக்கு கேட்க அவரால் முடியவில்லை; எனவே திமுக தனிநபர் விமர்சனங்களை வைத்து வருகிறது.
திமுக ஆட்சியை அகற்ற வேண்டும் என்றுதான் விஜய் தனிக் கட்சி தொடங்கி உள்ளார். விஜய் ஆதரவாளர்கள் உங்கள் வாக்குகளை வீணாக்காமல், அதிமுக கூட்டணிக்கு வாக்களிக்க வேண்டும். விஜய் வெற்றி பெறப் போவது கிடையாது, திமுக வீழ்த்தப்பட வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்தால், எங்களுக்கு வாக்காளித்தால்தான் நடக்கும்" என்றார்.
திமுக கூட்டணி vs அதிமுக கூட்டணி
மொத்தம் உள்ள 234 தொகுதிகளில் திமுகவின் உதயசூரியன் 176 தொகுதிகளிலும், அதன் கூட்டணிக் கட்சிள் 58 தொகுதிகளிலும் களமிறங்குகின்றன. அதிமுகவின் இரட்டை இலை 172 தொகுதிகளிலும், தாமரை சின்னம் 33 தொகுதிகளிலும் களம் காண்கின்றன. அன்புமணி பாமக மாம்பழம் சின்னத்தில் 18 தொகுதிகளிலும், அமமுக குக்கர் சின்னத்தில் 11 தொகுதிகளிலும் களம்காண்கின்றனர்.
தவெகவும்... நாதகவும்...
தவெக 233 தொகுதிகளில் வேட்பாளரை அறிவித்துள்ளது, எடப்பாடி தொகுதியில் தவெக நிறுத்திய வேட்பாளரின் வேட்புமனு ரத்தானதை தொடர்ந்து சுயேச்சை வேட்பாளருக்கு விஜய் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார். தொடர்ந்து மூன்றாவது சட்டப்பேரவை தேர்தலாக நாம் தமிழர் கட்சி 234 தொகுதிகளிலும் தனித்து போட்டியிடுகிறது. தவெக விசில் சின்னத்திலும், நாம் தமிழர் விவசாயி சின்னத்திலும் போட்டியிடுகிறது.
ராமதாஸ் - சசிகலா கூட்டணி
இதுபோக, ராமதாஸ் - சசிகலா கூட்டணியும் ஒருபுறம் இருக்கிறது. ராமதாஸ் பாமக கட்சி சார்பாக 38 வேட்பாளர்கள் சிலிண்டர் சின்னத்தில் போட்டியிடுகின்றனர். சசிகலாவின் அஇபுதமமுக கட்சியும், சில அமைப்புகளும் இணைந்து 82 தொகுதிகளில் தென்னந்தோப்பு சின்னத்தில் போட்டியிடுகின்றன. இவர்கள் கூட்டணி 120 தொகுதிகளில் களம் கண்டுள்ளன. இவர்கள் மட்டுமின்றி, தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி, பகுஜன் சமாஜ் தொகுதி, புதிய தமிழகம் கட்சி தனித்து போட்டியிடுகிறது.
விஜய்யால் பாதிக்கப்படும் NDA?
திமுக கூட்டணி - அதிமுக கூட்டணி - நாம் தமிழர் - தமிழக வெற்றிக் கழகம் என நான்கு முனை போட்டியாக தேர்தல் களம் காணப்பட்டாலும், நாம் தமிழர் கட்சியை விட விஜய்யின் தவெக அதிக வாக்குகளை குவிக்கும் என்றே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதேநேரத்தில், விஜய் பெறும் வாக்குகள் இளைஞர்கள், பெண்கள், முதல்முறை வாக்குகளை தாண்டி, திமுக எதிர்ப்பு வாக்குகளையும் அதிகம் பிரிப்பார். தவெகவால் திமுகவுக்கு ஓரளவு பாதிப்பு இருக்கும் என்றாலும், அதிமுக கூட்டணிக்கே அதிக பாதிப்பு என கூறலாம்.
காரணம், திமுக எதிர்ப்பு வாக்குகள் அதிமுகவுக்கு வந்தால்தான் வெற்றி வாய்ப்பு அதிகரிக்கும், அதை விஜய் பிரிப்பதால் அதிமுகவுக்கு பாதிப்பு அதிகம். இதனால்தான், விஜய் ஆதரவாளர்கள் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு வாக்களிக்கும்படி, அந்த கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள அன்புமணி கோரிக்கை விடுக்கிறார். அன்புமணியின் இந்த கோரிக்கையின் மூலம் விஜய் அவர்களுக்கு ஏற்படுத்த இருக்கும் பாதிப்புகள் குறித்து அவர்களுக்கே தெரிந்திருக்கிறது என சமூக வலைதளங்களில் நெட்டிசன்கள் பேசி வருகின்றனர்.
திமுகவுக்கு சாதகம் ஏன்?
ஆளுங்கட்சிக்கு எதிரான மனநிலை எப்போதுமே தேர்தலில் தாக்கம் செலுத்தும். ஆனால், அதிக அணிகள் தேர்தலில் போட்டியிட்டால் அது நிச்சயம் ஆளுங்கட்சிக்கு சாதகமான சூழலை உருவாக்கும் என்பதே கடந்த கால தேர்தல்கள் நமக்கு உணர்த்துகின்றன. அதிமுகவின் வாக்குகளை தவெக பிரிப்பதால், அதிமுகவும் தவெகவும் தொகுதிகளை கைப்பற்றும் எண்ணிக்கை கடுமையாக குறையும். இதனால், திமுக அதிக சீட்களை கைப்பற்ற வாய்ப்புள்ளது. மேலும், விஜய் கூட்டணி பலமின்றி தனித்து போட்டியிடுவதால் பரந்தளவிலான வாக்குகளை பெறுவாரா என்ற கேள்வியும் இருக்கிறது. எனவே, கூட்டணி பலத்துடன் திமுக களம் காண்பதால், இந்த சட்டப்பேரவை தேர்தல் களம் திமுகவுக்கு ஓரளவு சாதகமாக உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!