/Explainer : மின்சார கட்டணம் உயர்வது ஏன்? பொது மக்களின் குற்றச்சாட்டும்..அரசு கூறும் பதிலும்!

“எனக்கு எப்போதும், ரூ.2,000தான் பில் வரும், இந்த முறை ரூ.7,000 பில் வந்திருக்கு” போன்ற வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் அண்மை காலமாக வைரலாகி வருகிறது. ஒருவர் இருவர் இல்லை, பல நூறு பேர் இது போன்ற வீடியோவை வெளியிட்டிருக்கின்றனர்.
சமீபத்தில் ஒரு சீரியல் நடிகை, முதல்வர் விஜய் 200 யூனிட் ஃப்ரீ என்று கையெழுத்திட்ட போது துள்ளி குதித்த வீடியோவை இணைத்து, தான் இந்த பதிவை வெளியிட்டதற்காக ரொம்பவே வருத்தப்படுவதாகவும் கிட்டத்தட்ட சாமானிய மக்களுக்கு அவர்களின் EB பில் ரொம்பவே அதிகமாக வருவதாகவும் தனக்கும் இதே நிலைதான் என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். மேலும், தவெக வாக்குறுதி கொடுத்தது போல EB பில்லில் எந்த மாறுதலும் இல்லை என்றும் இப்படியே போச்சு என்றால் மக்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கும் என்றும் கூறியிருக்கிறார். மேலும், 200 யூனிட்ஸ் ஃப்ரீ என்று கூறியதை தளர்த்தி விட்டு, இதற்கு முன்னர் எப்படி கொடுத்து வந்தார்களோ, அதையே கொடுத்தால் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்றும் தெரிவித்திருந்தார். இந்த வீடியோவிற்கு பதில் கொடுத்தும், இவர் பேசிய தகவல்கள் குறித்தும் பலரும் வாதம் செய்து வருகின்றனர்.
தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை, 2 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை மின் கட்டணம் கணக்கிடப்படும் முறை அமலில் இருக்கிறது. 1987ஆம் ஆண்டு வரை மாதம் ஒருமுறை கணக்கிடும் முறைதான் இருந்தது. அதன்பின்னர்தான் இந்த முறை மாற்றப்பட்டது. முன்னர், EB கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் என்றால், கார்ட்டை கொண்டு போய் அலுவலகத்தில் நின்று செலுத்த வேண்டும் என்கிற நிலை இருந்தது. ஆனால் இப்போது போனில் ஆன்லைனிலோ Gpay, Phonepeவின் UPI வழியாகவோ செலுத்திக்கொள்ளலாம்.
தமிழகத்தில், ஆட்சி மாறும் போது அல்லது புதிய அரசு பொறுப்பேற்கும் போது, நிதி நிலையை காரணமாக வைத்து, மக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் மின் கட்டணம் உயர்த்தப்படலாம். திமுக கடந்த முறை ஆட்சியில் அமர்ந்த போது, 4 முறை மின் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், தவெக அரசு 4 மாதங்களுக்கு முன்பு ஆட்சியில் அமர்ந்த போது புதிய மின் கட்டண உயர்வு அமல்படுத்தப்படாது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், பலருக்கு EB கட்டணம் மட்டும் அதிகப்படியாக உயர்வதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்து வருகிறது.
அதிமுக, 2016ஆம் ஆண்டில் ஆட்சிக்கு வந்தது. அப்போது, வீட்டு உபயோக மின் நுகர்வோர்களுக்கு 100 யூனிட் மிசாரம் இலவசம் என அறிவித்தது. இதையடுத்து, எவ்வளவு யூனிட் மின்சாரத்தை பயன்படுத்தினாலும் அவர்களுக்கு அந்த 100 யூனிட் இலவசமாகவே இருந்தது. இதை திமுக அரசாங்கமும் பின் தொடர்ந்தது. தவெக ஆட்சியில் அமர்ந்த போதுதான் இதில் பெரும் மாற்றமே நிகழ்ந்தது.
500 யூனிட்டுக்குள் மின்சாரம் பயன்படுத்துவோருக்கு மட்டுமே 200 யூனிட் மின்சாரம் இலவசம். இதில், மீதமிருக்கும் 300 யூனிட் மின்சாரத்திற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணமானது வசூலிக்கப்படும். இதில் குறிப்பாக 500 யூனிட்டிற்கும் மேல் மின்சாரம் பயன்படுத்துவோருக்கு 100 யூனிட் மின்சாரம் மட்டுமே இலவசம் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
மின் கட்டணம், அதற்கென்று அரசு ஒதுக்கியிருக்கும் Tariff Rate-ஐ வைத்துதான் கணக்கிடப்படும்.
500 யூனிட் வரை பயன்படுத்தினால்:
|யூனிட் வரம்பு
|கட்டணம்
|1-200 யூனிட்
|கட்டணம் இல்லை ரூ.00
|201-400 யூனிட்
|யூனிட்டிற்கு ரூ.4.70
|401-500 யூனிட்
|யூனிட்டிற்கு ரூ.6.30
500 யூனிட்டிற்கு மேல் பயன்படுத்தினால்
|யூனிட் வரம்பு
|கட்டணம்
|1 - 100 யூனிட்
|கட்டணம் இல்லை
|101- 400 யூனிட்
|யூனிட்டிற்கு ரூ.4.70
|401 - 500 யூனிட்
|யூனிட்டிற்கு ரூ.6.30
|501 - 600 யூனிட்
|யூனிட்டிற்கு ரூ.8.40
|601 - 800 யூனிட்
|யூனிட்டிற்கு ரூ.9.45
|801 - 1000 யூனிட்
|யூனிட்டிற்கு ரூ.10.50
|1000 யூனிட்டிற்கு மேல்
|யூனிட்டிற்கு ரூ.11.55
முந்தைய ஆட்சியின் கணக்கீட்டு முறை என்ன?
EB 2 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை கணக்கிடப்படுவதால், இதில் வேறு ஒரு சிக்கலும் இருக்கிறது. 2 மாதங்களுக்குள், ஒருவர் 501 யூனிட்டுகளுக்குள் பயன்படுத்து இருக்கிறார் என்றால், அவை இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டு, 205.5 யூனிட் என கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும். இதனால், 500 யூனிட்டை தானிண்டால் அந்த நபர் 100 யூனிட்டிற்குதான் தகுதியுடையவர் ஆகிறார். இதை இரண்டாக பிரிக்கும் போது, ஒரு மாதத்திற்கு 50 யூனிட் தான் இலவச மின்சாரம் என கணக்கிடப்படுகிறது. இதனால்தான், 51-250.5 யூனிட் மின்சாரம் கணக்கிடப்படுகிறது. இது, இரண்டு மாதங்களுக்கு பெருக்கப்பட்டு, அரசு மானியம் கழித்த பிறகு EB வரவு வைக்கப்படுகிறது.
சுருக்கமாக சொல்லப்போனால், ஒருவர் 270 யூனிட் மின்சாரம் பயன்படுத்தினார் என்றால்:
முதல் 100 யூனிட் → இலவசம் = ₹0
அடுத்த 100 யூனிட் (101–200) → 100 × ₹2.35 = ₹235
மீதமுள்ள 70 யூனிட் (201–270) → 70 × ₹4.70 = ₹329
மொத்தம்: ₹0 + ₹235 + ₹329 = ₹564
தமிழ்நாடு மின்வாரிய கமிட்டி எடுத்த நடவடிக்கை!
தமிழ்நாடு மின் விநியோக கழகம், கட்டண மதிப்பீடுகளை கடுமையாக்குமாறு, தங்களின் களப்பணியாளர்களுக்கு கடந்த மாதம் உத்தரவிட்டிருந்தது. தவறான கட்டண பட்டியல்களுக்கு பொறுப்பான அதிகாரிகள் யாரோ, அவர்கள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் எச்சரித்திருந்தது. பொது மக்களிடமிருந்து அதிக மின்சார கட்டணம் குறித்து தொடர்ந்து புகார்கள் வந்ததை அடுத்து, இந்த நடவடிக்கை முடுக்கிவிடப்பட்டது.
இது குறித்து புகார் தெரிவித்தவர்களே, தவறான மீட்டர் அளவீடுகள், பழுதடைந்த மீட்டர்கள், கட்டண வசூல் செயல்முறையில் இருக்கும் குறைபாடுகள் காரணமாக மிகைப்படுத்தபட்ட கட்டண ரசீதுகள் வழங்கப்படுவதாக குறிப்பிட்டிருக்கின்றனர். இவர்களின் புகாரை கருத்தில் கொண்டு, TNPDCL கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுக்கக்கோரி, சுற்றறிக்கை ஒன்று வெளியிட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
மின்சாரத்துறை அமைச்சர் கூறியது என்ன?
சமீபத்தில் முன்னாள் முதல்வரும் அதிமுக பொதுச்செயலாளருமான எடப்பாடி பழனிசாமி, சட்டசபையில், வெளிப்படைத்தன்மையுடன் செயல்படுவோம் என்று கூறிய நீங்கள், மின் கட்டணத்தை அறிவிக்காமல் உயர்த்தியதாக குற்றம் சாட்டினார். அதற்கு பதிலளித்த மின்சாரத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார், அப்படி எந்த வகையிலும் மின்சார கட்டணம் உயர்த்தப்படவில்லை என்று தெளிவு படுத்தினார். இதற்கான முறையான தீர்வு என்ன என்பது, முழு விசாரணைக்கு பிறகுதான் தெரிய வரும்.