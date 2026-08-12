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Explainer : மின்சார கட்டணம் உயர்வது ஏன்? பொது மக்களின் குற்றச்சாட்டும்..அரசு கூறும் பதிலும்!

பிரபல சீரியல் நடிகை வைஷாலி, தான் விஜய் 200 யூனிட் மின்சாரம் இலவசம் என்று கையெழுத்திட்ட போது அதற்கு ஆதரவாக வீடியோ ஒன்றை பதிவிட்டதாகவும், அதை நினைத்து தற்போது வருந்துவதாகவும் பதிவிட்டுள்ளார். இது குறித்த முழு விவரத்தையும், மின்சார பில் பலருக்கு ஏன் அதிகமாக வந்திருக்கிறது என்பது குறித்தும் இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.

Written ByYuvashree
Published: Aug 12, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 03:32 PM IST
Explainer : மின்சார கட்டணம் உயர்வது ஏன்? பொது மக்களின் குற்றச்சாட்டும்..அரசு கூறும் பதிலும்!
Image Credit: EB Bill | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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