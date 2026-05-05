ரஜினி-கமலுக்கு இல்லாத அலை..ஒரே தேர்தலில் விஜய் முதல்வரானது எப்படி? காரணம் இதுதான்!

விஜய், தனது நடிகர் என்ற அந்தஸ்தை விட்டு விட்டு தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சியை தொடங்கி இரண்டு ஆண்டுகள்தான் ஆகியிருக்கிறது. ஆனால், சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலில் ஆளும் திமுக கட்சி, இதற்கு முன்பு ஆண்ட அதிமுக கட்சி போன்ற எந்த கட்சிகளாலும் செய்ய முடியாத ஒன்றை நிகழ்த்தி காட்டியிருக்கிறார். கட்சியை ஆரம்பித்த சில ஆண்டுகளில், அதை பெரிதாக வளர்த்து தற்போது சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டு 108 இடங்களை பெற்று வெற்றி பெற்று இருக்கிறார். இன்னும் 15 நாட்களில் அவர் ஆட்சி அமைப்பார இல்லையா என்பது தெரிந்துவிடும்.
நடிகர்களும் தமிழக அரசியலும்..
விஜய் மட்டுமல்ல, அவரைப் போலவே தமிழ்நாட்டில் உச்சத்தில் இருந்த நடிகர்கள் பலருக்கு அரசியல் ஆசை வந்துள்ளது. மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் எம்ஜிஆர் மக்களின் மனதை பிடித்தது, சினிமாவின் மூலமாகத்தான். திமுக தலைவரும் மறைந்த முன்னாள் முதல்வருமான கலைஞரும் மக்கள் மனதில் தீப்பொறியை கிளப்பியது தனது சினிமா வசனங்களின் மூலமாகத்தான்.
இவர்கள் வழியில், ஜெயலலிதா, விஜயகாந்த், இப்போது விஜய் என்று மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய பெருந்தலைவர்கள் பலர் சினிமாவிலிருந்து வந்தவர்களாகத்தான் இருக்கின்றனர்.
விஜய்யின் த.வெ.க வெற்றி!
திமுகவின் தனிப்பெரும் தொகுதிகளாக கருதப்பட்ட பல தொகுதிகளில், தமிழக வெற்றி கழகத்தின் யார் என்றே தெரியாத வேட்பாளர்கள் ஒற்றை ஆளாக நின்று வெற்றி பெற்றுள்ளனர். எந்த கட்சியுடனும் கூட்டணி வைத்துக் கொள்ளாமல், தனி கட்சியாக இத்தனை இடங்களை த.வெ.க வென்றது, தனிப்பெரும் சாதனைகளில் ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது. கடந்த அறுபது ஆண்டுகளில் திராவிடம் இல்லாத ஒரு கட்சியை தமிழக மக்கள் தேர்ந்தெடுத்திருப்பது இதுவே முதல் முறையாகும். இதை எப்படி விஜய்யால் ஒற்றை ஆளாக செய்ய முடிந்தது என்பது பலரது கேள்வியாக இருக்கிறது.
விஜய் முதன்முதலில் அரசியலுக்கு வந்தபோது, “நடிகருக்கு எப்படி அரசியல் தெரியும், அவர் வரும் நடிகர்தானே”என்று அவர் மீது விமர்சனங்கள் எழுந்தன. அதே சமயத்தில், ஏற்கனவே அரசியல் ஆசியுடன் களத்திற்கு வந்த ரஜினி, சில நாட்களிலேயே தான் அரசியலுக்கு வரப்போவதில்லை என்று ஜகா வாங்கியதை யாரும் அவ்வளவு எளிதில் மறந்திருக்க மாட்டோம். விஜய் அரசியலில் ஒவ்வொரு படியாய் ஏறும்போதெல்லாம், ரஜினியின் அரசியல் வாழ்க்கையை ஒரு உதாரணமாக சொல்லி பலரும் அவரை கேலி கிண்டல் செய்தனர்.
ரஜினியை விடுத்தால் கமலை பிடித்து கொள்வர். கமல்ஹாசன் 2021 ஆம் ஆண்டு தேர்தலுக்கு முன்பு, அரசு இலவச பொருட்களை உடைப்பது போல வீடியோ எல்லாம் போட்டுவிட்டு, அவர் இப்போது திமுக கட்சியுடன் சேர்ந்திருக்கிறார். 2021ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில், டார்ச் லைட் சின்னத்தில் முதல்வர் வேட்பாளராக தனித்துப் போட்டியிட்ட கமல்ஹாசன் ஒரு சீட் கூட ஜெயிக்காமல், கடைசியில் தான் எந்த கட்சியை எதிர்த்து நின்றாரோ அந்த கட்சியுடன் கூட்டணி வைக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது.
ரஜினி-கமலால் செய்ய முடியாததை செய்து காட்டிய விஜய்!
எம்ஜிஆர், தனது அரசியல் ஆழத்தை கற்றுக் கொண்டது திமுகவிடமிருந்து தான். அந்தக் கட்சியை சேர்ந்த இவர், தனக்கென்று தனி அங்கீகாரம் தேடி தனியாக அதிமுக கட்சியை தொடங்கினார். கட்சி தொடங்கிய பின் போட்டியிட்ட முதல் தேர்தலிலேயே வெற்றி கண்டார். அவர் வழியே வந்தவர்தான், ஜெயலலிதா. ஜெயலலிதாவிற்கும் எம்ஜிஆர் உள்ளிட்ட பல முக்கிய தலைவர்கள் ஆசானாக இருந்ததால் அரசியல் பிடிபட்டது.
ஆனால் ஜெயலலிதாவுக்கு பிறகு வேறொரு சினிமா நட்சத்திரத்தால் தமிழக அரசியலில் எழுச்சிக்கான முடியவில்லை. அவருக்கு பின் களம் கண்ட ரஜினிக்கும், கமல்ஹாசனுக்கும் என்ன நிலை நேர்ந்தது என்பது அனைத்து தமிழக மக்களுக்கும் தெரியும். ஆனால் இவர்களால் முடியாததை விஜய் தனி மனிதனாக செய்து காண்பித்திருக்கிறார்.
விஜய், எப்படி ரஜினி-கமலிடமின் அரசியல் நோக்கிலிருந்து மாறுபடுகிறார் என அரசியல் வல்லுநரும் பேராசிரியருமான ராமு மணிவண்ணன் சமீபத்திய பேட்டி ஒன்றில் தெரிவித்திருக்கிறார். ரஜினி மற்றும் கமலுக்கும் இல்லாத பின்புல அரசியலும், நிதி பின்புலமும் விஜய்க்கு இருப்பதாக கூறும் அவர், சரியான நேரத்தை பயன்படுத்தியதன் விளைவாக, தேர்தலில் விஜய் தாக்கம் நடத்தியுள்ளதாக தெரிவித்திருக்கிறார்.
ஜனரஞ்சகமான தலைவராக விஜய் உருவெடுப்பது என்பது, விஜய்க்கு இன்னும் நிகழவில்லை என கூறும் அவர், மக்களின் உணர்வு சார்ந்த தலைவராக அவர் உருவாவது அவருடைய எதிர்கால அரசியல் செயல்பாடுகளை சார்ந்து இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
கூடவே, திராவிட இயக்கங்கள் மாணவர் இயக்கங்களை அரசியல்படுத்தாமல் விட்டது, அவர்களை பாதித்திருப்பதாகவும், விஜய்க்கு கிடைத்திருக்கும் வெற்றி தமிழ்நாட்டின் GenZக்கான தருணம் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
