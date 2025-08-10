English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இந்த காரணங்களுக்காக உங்கள் ரேஷன் கார்டு ரத்து செய்யப்படலாம்! முழு விவரம்

Ration Card : தமிழ்நாட்டில் என்னென்ன காரணங்களுக்காக ஒருவரின் ரேஷன் கார்டு ரத்து செய்யப்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Aug 10, 2025, 06:27 PM IST
  • ரேஷன் கார்டு முக்கிய தகவல்கள்
  • இந்த ரேஷன் கார்டுகள் நீக்கப்படும்
  • தமிழ்நாடு அரசின் விதிமுறைகள்

Ration Card : தமிழ்நாட்டில் மாதந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான புதிய ரேஷன் கார்டுகள் கொடுக்கப்படும் அதேவேளையில் சிலரின் ரேஷன் கார்டுகள் ரத்தும் செய்யப்படுகின்றன. என்ன காரணங்களுக்காக ரேஷன் கார்டு ரத்து செய்யப்படுகின்றன என்பதை பொதுமக்கள் தெரிந்து கொள்வது அவசியம். தமிழ்நாட்டில் ஒரு ரேஷன் கார்டை அரசு ரத்து செய்ய பல்வேறு காரணங்கள் உள்ளன. முக்கியமான சில காரணங்கள் இங்கே பார்க்கலாம்..

போலி ரேஷன் கார்டுகள்: ஒரு குடும்பம் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ரேஷன் கார்டுகளை வைத்திருந்தால் அல்லது தவறான தகவல்களைக் கொடுத்து ரேஷன் கார்டைப் பெற்றிருந்தால், அந்தக் கார்டு ரத்து செய்யப்படும்.

தவறான தகவல்: ரேஷன் கார்டில் குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயர், முகவரி அல்லது வேறு ஏதேனும் முக்கியமான தகவல்கள் தவறாக இருந்தால், அதைச் சரி செய்யாத பட்சத்தில் ரத்து செய்யப்படலாம்.

வருமான உச்சவரம்பு: ரேஷன் கார்டுகள், குறிப்பாக பி.பி.எல். (BPL) போன்ற திட்டங்களுக்கானவை, ஒரு குறிப்பிட்ட வருமான வரம்புக்குட்பட்டவர்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்படும். அந்த வருமான வரம்பை ஒரு குடும்பம் தாண்டும்போது, அதன் ரேஷன் கார்டு ரத்து செய்யப்படலாம்.

இறப்பு அல்லது இடம்பெயர்வு: ஒரு ரேஷன் கார்டில் உள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களும் இறந்தாலோ அல்லது தமிழ்நாட்டை விட்டு நிரந்தரமாக வெளியேறினாலோ, அந்தக் கார்டு ரத்து செய்யப்படும்.

திருமணம்: திருமணம் ஆன பெண்கள், அவர்களின் பெயரை கணவரின் ரேஷன் கார்டில் சேர்த்த பிறகு, பழைய கார்டிலிருந்து நீக்கப்பட வேண்டும். ஒருவேளை அவ்வாறு செய்யப்படாமல், இரண்டு கார்டுகளிலும் பெயர் இருந்தால், அது ரத்து செய்யப்படலாம்.

சரியான பயன்பாடு இல்லாதது: சில குடும்பங்கள் நீண்ட நாட்களுக்கு ரேஷன் கடைகளில் பொருட்களை வாங்காமல் இருக்கலாம். அத்தகைய கார்டுகளை அரசு ஆய்வு செய்து, பயன்பாட்டில் இல்லாததாகக் கருதி ரத்து செய்யலாம்.

புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்கும்போது தவிர்க்க வேண்டிய சில முக்கிய தவறுகள்:

தவறான தகவல்கள் கொடுப்பது: விண்ணப்பப் படிவத்தில் உங்கள் பெயர், முகவரி, குடும்ப உறுப்பினர்களின் விவரங்கள் அல்லது வருமானம் போன்ற தகவல்களைத் தவறாகப் பூர்த்தி செய்யாதீர்கள். இது உங்கள் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட முக்கிய காரணமாகும்.

போலி ஆவணங்களைச் சமர்ப்பித்தல்: போலியான ஆதார் அட்டை, முகவரிச் சான்று அல்லது வேறு எந்த ஆவணத்தையும் பயன்படுத்த வேண்டாம். அரசு இதை எளிதில் கண்டறிந்து, சட்டரீதியான நடவடிக்கைகளை எடுக்கக்கூடும்.

ஏற்கனவே ரேஷன் கார்டு வைத்திருத்தல்: ஒரு குடும்பம் ஏற்கனவே ரேஷன் கார்டு வைத்திருக்கும்போது, மீண்டும் ஒரு புதிய கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்கக்கூடாது. இது சட்டப்படி தவறு.

விண்ணப்பத்தை முழுமையாகப் பூர்த்தி செய்யாமல் விடுவது: விண்ணப்பப் படிவத்தில் கேட்கப்பட்டுள்ள அனைத்து தகவல்களையும் முறையாகவும், முழுமையாகவும் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். சில பிரிவுகளைப் பூர்த்தி செய்யாமல் விட்டால், விண்ணப்பம் ஏற்கப்படாது.

தேவையான ஆவணங்களை இணைக்காமல் இருப்பது: விண்ணப்பத்துடன் இணைக்க வேண்டிய முக்கியமான ஆவணங்களான ஆதார் அட்டை நகல், முகவரிச் சான்று போன்றவற்றை இணைக்காமல் விடுவது விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட காரணமாகும்.

புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்கும்போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய சில முக்கிய விஷயங்கள்:

தேவையான ஆவணங்கள்: புதிய ரேஷன் கார்டு பெற விண்ணப்பிக்கும்போது தேவையான அனைத்து ஆவணங்களையும் தயாராக வைத்திருக்க வேண்டும். பொதுவாக, ஆதார் அட்டை, முகவரிச் சான்று (மின்சாரக் கட்டணம், வீட்டு வரி ரசீது போன்றவை), குடும்ப உறுப்பினர்களின் புகைப்படங்கள், எரிவாயு இணைப்பு விவரங்கள் போன்ற ஆவணங்கள் தேவைப்படும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: தமிழ்நாடு பொது விநியோகத் திட்டத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் (tnpds.gov.in) மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம். அல்லது, அருகில் உள்ள தாலுகா அலுவலகம் அல்லது வட்ட வழங்கல் அலுவலர் (Taluk Supply Officer) அலுவலகத்தில் நேரடியாகவும் விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்கலாம்.

விவரங்களின் உண்மைத்தன்மை: விண்ணப்பப் படிவத்தில் கொடுக்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும் உண்மையாக இருக்க வேண்டும். தவறான தகவல்கள் கொடுக்கப்பட்டால், விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படலாம்.

குடும்ப உறுப்பினர் விவரங்கள்: குடும்பத்தில் உள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களின் விவரங்களையும் (பெயர், ஆதார் எண், பாலினம், வயது, உறவுமுறை) சரியாகப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.

ஏற்கனவே கார்டு இல்லை என்பதை உறுதி செய்தல்: ஒரு குடும்பத்திற்கு ஏற்கனவே ரேஷன் கார்டு இல்லை என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். ஒரு குடும்பம் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ரேஷன் கார்டுகளை வைத்திருக்க முடியாது.

விண்ணப்ப நிலையை கண்காணித்தல்: ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்த பிறகு, விண்ணப்ப எண்ணைப் பயன்படுத்தி அதன் நிலையை (Status) தொடர்ந்து கண்காணிக்கலாம்.

