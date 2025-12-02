சென்னையில் தொடரும் கனமழை: வானிலை எச்சரிக்கைகள் மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை என்ன?

Latest Weather Update In Tamil Nadu: சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுப்புற மாவட்டங்களில் அடுத்த 12 முதல் 18 மணி நேரங்களுக்கு மழை தொடரும் என வானிலை ஆய்வாளர் திரு ஸ்ரீகாந்த் தெரிவித்தார். தெற்கு கடலோர ஆந்திரா, வடக்கடலோர தமிழகம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்ந்த காற்றெழுத்து தாழ்வு மண்டலம் சென்னைக்கு அருகில் நிலைபெற்றுள்ளதால், மழை தொடர்ந்து பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. இது சென்னைக்கு 50 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருந்து தொடர்ந்து அதே இடத்தில் நிலைநிறுத்தம் பெற்றுள்ளது. இன்று மாலை மற்றும் நாளை காலை வரை இந்த மண்டலத்தின் வலிமை அதிகமாக இருக்கும், அதன் பிறகு படிப்படியாக குறையும். இந்த மண்டலம் கடல் கடலை ஒட்டிய பகுதிகளில் அதிக மழையை உண்டாக்கும் வாய்ப்பு உண்டு.
சென்னை கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 20 செமீ மழை பதிவு
சென்னையில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 20 செமீ மழை பதிவாகி உள்ளது. வடசென்னை மற்றும் திருவற்றையூர் பகுதிகளில் மழை அதிகமாக இருந்தாலும் தென் சென்னை மற்றும் தெற்கு பகுதிகளில் மழை குறைவாக இருந்தது. காற்றின் வேகம் கடல் பகுதிகளில் 50-60 கிமீ வரை இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது கடற்கரையோர மக்களுக்கு எச்சரிக்கை அளிக்கப்படுகிறது. மேலும், தென்தமிழகம் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதிகளிலும் மழை பெய்யும் வாய்ப்பு உள்ளது,
அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு:
சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களில் அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. குறிப்பாக நீலகிரி, கோத்தகிரி, குன்னூர் பகுதிகளில் நாளை இரவு கனமழை பெய்யும் என்று கணிக்கப்படுகிறது.அடுத்த ஒரு நாள் முழுவதும் வடகிழக்கு பருமழை காலத்தின் பண்புகளுடன் கூடிய மழை தொடரும் என முன்னறிவிப்பு செய்யப்பட்டு உள்ளது.
புயல் மண்டலத்தின் நிலை மற்றும் பாதிப்புகள்:
காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்: தெற்கு கடலோர ஆந்திரா, வடக்கடலோர தமிழகம் பகுதிகளில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் நிலை கொண்டுள்ளது. இது சென்னைக்கு 50 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருந்து நகராமல் உள்ளது.
வலிமை: இன்று மாலை மற்றும் நாளை காலை வரை இந்த மண்டலம் அதிக வலிமையுடன் இருக்கும். அதன் பிறகு படிப்படியாக வலிமை குறையும்.
மழைப் பரவல்: இந்த மண்டலம் கடல் மற்றும் கடலோரப் பகுதிகளில் அதிக மழையை உண்டாக்கும். உட்புறப் பகுதிகளிலும் பரவலான மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பாதிப்புகள்: வடசென்னை மற்றும் திருவள்ளூர் பகுதிகளில் அதிக மழை பதிவாகியுள்ளது.
அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கான வானிலை கணிப்புகள்:
சென்னை மற்றும் சுற்றுப்புற மாவட்டங்கள்: சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களில் அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
மலைப் பகுதிகள்: நீலகிரி, கோத்தகிரி, குன்னூர் பகுதிகளில் நாளை இரவு கனமழை பெய்யும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
காலநிலை: அடுத்த ஒரு நாள் முழுவதும் வடகிழக்கு பருவமழையின் பண்புகளுடன் கூடிய மழை தொடரும்.
காற்றின் வேகம் மற்றும் எச்சரிக்கைகள்:
கடலோரப் பகுதிகள்: கடல் பகுதிகளில் காற்றின் வேகம் 50-60 கிமீ வரை இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
எச்சரிக்கை: இது கடற்கரையோர மக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மீனவர்கள் மற்றும் கடல் பயணிகளும் பாதுகாப்புடன் இருக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
கனமழை முக்கியத் தகவல்கள் மற்றும் முன்னெச்சரிக்கைகள்:
மழை நீட்டிப்பு: தெற்கு கடலோர ஆந்திரா மற்றும் வடக்கடலோர தமிழகம், குறிப்பாக செங்கல்பட்டு, சென்னை, திருவள்ளூர் மாவட்டங்களின் வடகடலோர பகுதிகள் தொடர்ந்து பாதிக்கப்படும்.
மழை மேகங்கள்: கடல் பகுதியில் இருந்து நிலப்பரப்பிற்கு நகரும் மழை மேகங்கள், நகர்ப்புறங்களில் அதிக மழையை ஏற்படுத்தும்.
விவசாயிகள்: விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் தேவையான முன்னெச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும்.
பாதுகாப்பு: மழை தொடரும் காலத்தில் பாதுகாப்பான இடங்களில் இருப்பது அவசியம்.
கனமழை எச்சரிக்கை:
அனைத்து அதிகாரிகளும், விவசாயிகளும், பொதுமக்களும் வானிலை ஆய்வு மையத்தின் எச்சரிக்கைகளை கவனத்தில் கொண்டு, தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும்.
