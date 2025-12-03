English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • கனமழை காரணமாக 7 மாவட்டங்களில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை.. தேர்வுகள் ஒத்திவைப்பு!

கனமழை காரணமாக 7 மாவட்டங்களில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை.. தேர்வுகள் ஒத்திவைப்பு!

School College Holiday: வங்கக்கடலில் வலுவிழந்த 'டிட்வா' புயலின் தாக்கத்தினால் ஏற்பட்ட கனமழை காரணமாக, இன்று புதன்கிழமை, டிசம்பர் 3, 2025 அன்று தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியின் பல மாவட்டங்களில் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Dec 3, 2025, 07:58 AM IST

கனமழை காரணமாக 7 மாவட்டங்களில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை.. தேர்வுகள் ஒத்திவைப்பு!

Local Holiday Announcement: வங்கக்கடலில் வலுவிழந்த 'டிட்வா' புயலின் தாக்கம் மற்றும் அதனைத் தொடர்ந்த கனமழை காரணமாகத் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியின் பல பகுதிகளில் இயல்பு வாழ்க்கை கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு, இன்று (டிசம்பர் 3, 2025) ஏழு மாவட்டங்களில் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு பள்ளி மற்றும் கல்லூரி விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது?, எந்த மாவட்டத்திற்கு பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது?, எந்த மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது? என்பதைக் குறித்து பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்ட முக்கிய மாவட்டங்கள் (பள்ளி/கல்லூரிகள்):

வானிலை ஆய்வு மையத்தின் 'அதி கனமழைக்கான ரெட் அலர்ட்' எச்சரிக்கையைத் தொடர்ந்து, பின்வரும் மாவட்டங்களில் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது:

  • சென்னை (பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகள்)
  • திருவள்ளூர் (பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகள்)
  • காஞ்சிபுரம் (பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகள்)
  • செங்கல்பட்டு (பள்ளிகளுக்கு மட்டும்)

புதுச்சேரி விடுமுறை அறிவிப்பு:

அண்டை மாநிலமான புதுச்சேரியில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்று விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உள்ளூர் விடுமுறை (பள்ளி, கல்லூரி மற்றும் அரசு அலுவலகங்கள்):

மழையின் தீவிரம் மற்றும் அத்தியாவசியப் பணிகளைக் கருத்தில் கொண்டு, மேலும் இரண்டு மாவட்டங்களில் உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மாவட்டங்களில் அரசு அலுவலகங்களும் செயல்படாது:

  • திருவண்ணாமலை மாவட்டம்
  • கன்னியாகுமரி மாவட்டம்

தேர்வுகள் ஒத்திவைப்பு அறிவிப்பு:

தொடர் கனமழையின் காரணமாக, இன்று (டிசம்பர் 3) நடைபெறவிருந்த முக்கியப் பல்கலைக்கழகத் தேர்வுகளும் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன. அதாவது அண்ணா பல்கலைக்கழகம் மற்றும் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் தேர்வுகள் ஒத்திவைக்கப்பட்டு உள்ளது. மேலும் ஒத்திவைக்கப்பட்ட இந்தத் தேர்வுகளுக்கான மாற்றுத் தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என்று பல்கலைக்கழக நிர்வாகங்கள் தெரிவித்துள்ளன. பொதுமக்கள் அனைவரும் பாதுகாப்பாக இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

மேலும் படிக்க - Tamil Nadu Rains Live: வலுவிழந்தது புயல்! சென்னையை மிரட்டும் மழை, விடுமுறை, தவெக விஜய் -முக்கிய செய்திகள்

மேலும் படிக்க - மழை பாதிப்புகள் என்ன? மீட்புப் பணிகள் என்னென்ன?

மேலும் படிக்க - "300 ஏக்கர் சம்பா நாசம்...ஒரு அதிகாரியும் இன்னும் வரல"

