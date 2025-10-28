English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • செம்மரம் வளர்த்த தமிழக விவசாயிகளுக்கு ஜாக்பாட்! - ரூ. 55 லட்சம் பரிமாற்றம்!

செம்மரம் வளர்த்த தமிழக விவசாயிகளுக்கு ஜாக்பாட்! - ரூ. 55 லட்சம் பரிமாற்றம்!

Red Sandalwood : தமிழ்நாட்டில் செம்மரம் வளர்த்த விவசாயிகளுக்கு ரூ.55 லட்சம் ரூபாய் பணத்தை வாரி வழங்கியுள்ளது தேசிய பல்லுயிர் ஆணையம் (National Biodiversity Authority - NBA).

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Oct 28, 2025, 02:03 PM IST
  • செம்மரம் வளர்த்த விவசாயிகள்
  • ரூ.55 லட்சம் லாபத்தொகை பெற்றனர்
  • தேசிய பல்லுயிர் ஆணையம் கொடுத்த அப்டேட்

செம்மரம் வளர்த்த தமிழக விவசாயிகளுக்கு ஜாக்பாட்! - ரூ. 55 லட்சம் பரிமாற்றம்!

Red Sandalwood : அரசு அனுமதியுடன் செம்மரங்களை யார் வேண்டுமானாலும் வளர்க்கலாம். ஆனால், அவற்றை முறைகேடாக வளர்ப்பதும், முறைகேடாக விற்பனை செய்ய முயல்வதும் சட்டவிரோதம் ஆகும். இதை செய்பவர்கள் சட்டத்தின் முன் தண்டிக்கப்பட்டு கடுமையான தண்டனைகள் பெறுவார்கள். இந்த சூழலில், செம்மரம் வளர்த்த தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 18 விவசாயிகளுக்கு தேசிய பல்லுயிர் ஆணையம் (National Biodiversity Authority - NBA) 55 லட்சம் ரூபாய் வாரி வழங்கியுள்ளது. செம்மரம் (ரெட் சாண்டர்ஸ்) என்பது ஆந்திர மலைகளில் அதிகம் காணப்படும் ஒரு அரிய, விலைமதிப்பற்ற மரம். ஆனால், அதை தமிழகத்தின் திருவள்ளூர் மாவட்ட கிராமங்களில் வெற்றிகரமாக வளர்த்த 18 விவசாயிகளுக்கு இப்போது பம்பர் பரிசு கிடைத்திருக்கிறது.

இந்தியாவின் உயிரியல் வளங்களைப் பாதுகாப்பதிலும், அதைப் பயன்படுத்தும் போது கிடைக்கும் லாபத்தை மக்களுடன் பகிர்வதிலும் (Access and Benefit Sharing - ABS) தேசிய பல்லுயிர் ஆணையம் (National Biodiversity Authority - NBA) ஒரு புரட்சிகரமான முடிவை எடுத்துள்ளது. ஆந்திர மாநில செம்மரத்தைப் பயன்படுத்துவதால் கிடைத்த லாபப் பங்கின் ஒரு பகுதியாக, தமிழ்நாட்டில் உள்ள இந்த விவசாயிகளுக்கு முதல் முறையாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.

திருவள்ளூர் விவசாயிகள்

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தின் கண்ணபிரான் நகர், கோதூர், வேம்பேடு உட்பட 8 கிராமங்களைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் இந்தப் பணத்தைப் பெற்றுள்ளனர். இந்த முயற்சி, 'பல்லுயிர் பாதுகாப்பு என்பது அரசின் வேலை மட்டுமல்ல, மக்களுக்கும் லாபம் தரும்' என்பதை நிரூபிக்கும் ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நடவடிக்கை ஆகும்.

ஏன் இந்த முக்கியத்துவம்?

தேசிய பல்லுயிர் ஆணையம் இதற்கு முன்பு செம்மரத்தைப் பாதுகாப்பதற்காக ஆந்திரா மற்றும் கர்நாடகா வனத்துறைக்கு ஏற்கெனவே ரூ. 48 கோடிக்கும் மேல் வழங்கியுள்ளது. அதன் தொடர்ச்சியாக, இந்த முறை விவசாயிகளுக்கே நேரடியாகப் பணப்பயனை வழங்கியிருப்பதுதான் இதன் தனிச் சிறப்பு.

விவசாயிகளுக்குக் கிடைத்த மிகப்பெரிய நன்மை:

செம்மர விவசாயத்தை ஊக்குவிக்க, தேசிய பல்லுயிர் ஆணையத்தின் பரிந்துரையின் பேரில், 2019 ஆம் ஆண்டில் ஒரு முக்கியமான விதி தளர்த்தப்பட்டது. அதாவது, பண்ணைகளில் சட்டபூர்வமாக வளர்க்கப்பட்ட செம்மரங்களை வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்ய அரசு அனுமதி அளித்தது. இது விவசாயிகளுக்குக் கிடைத்த பெரிய சந்தை வாய்ப்பு ஆகும்.

செம்மரத்தின் மகத்துவம் என்ன?

கிழக்குத் தொடர்ச்சி மலைப் பகுதியில், குறிப்பாக ஆந்திராவில் மட்டுமே செம்மரம் இயற்கையாக வளரும் என்றாலும், தமிழ்நாடு, கர்நாடகா போன்ற மாநிலங்களிலும் இது பயிரிடப்படுகிறது. பயிரிடப்பட்ட செம்மரங்கள் சந்தைத் தேவையைப் பூர்த்தி செய்வதால், காட்டில் உள்ள அரிய வகை செம்மரங்கள் சட்டவிரோதமாக வெட்டப்படுவது குறைகிறது.

பொருளாதார நன்மை: செம்மரம் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்துவதுடன், அரிய மர இனங்களைப் பாதுகாக்கும் பணியில் சமூகமும் பங்கெடுக்கிறது. இந்த லாபப் பகிர்வு மாதிரி (Benefit-Sharing Model) மூலம், பல்லுயிர்களைப் பாதுகாப்பவர்களுக்குத் தகுந்த மரியாதை மற்றும் உரிய இழப்பீடு கிடைப்பதை NBA உறுதி செய்துள்ளது. இது, 'வாழ்வாதாரமும்-பாதுகாப்பும்' என்ற கொள்கையை வலுப்படுத்துகிறது.

About the Author
Tamil naduRed SandalWoodNational Biodiversity AuthorityRed Sandalwood FarmingTamil Nadu Agriculture News

