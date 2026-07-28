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விஜய் சேதுபதி, சிம்ரனுடன் தமிழ்நாட்டில் களமிறங்கும் ரீகல் ஜுவல்லர்ஸ், ஹோல்சேல் ரேட்டில் தங்கமா?

Regal Jewellers : தென்னிந்தியாவின் முன்னணி நகை நிறுவனமான ரீகல் ஜுவல்லர்ஸ், தமிழ்நாட்டில் முதல் ஷோரூமை திறந்துள்ளது. விஜய் சேதுபதி, சிம்ரன் விளம்பர தூதராக நியமிகப்பட்டுள்ளனர்.

Written ByZEE TAMIL NEWS
Published: Jul 28, 2026, 05:13 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 05:15 PM IST
விஜய் சேதுபதி, சிம்ரனுடன் தமிழ்நாட்டில் களமிறங்கும் ரீகல் ஜுவல்லர்ஸ், ஹோல்சேல் ரேட்டில் தங்கமா?
Image Credit: Regal Jewellers : Vijay Sethupathi, Simran as Brand Ambassadors

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