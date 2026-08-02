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காவிரி விவகாரம்: தவெக அரசின் மெத்தனப் போக்கு.. முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி கண்டனம்!

காவிரி விவகாரத்தில் தவெக அரசின் மெத்தனப் போக்கைக் கண்டித்தும், உடனடியாக அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தைக் கூட்டி தமிழக உரிமைகளை பாதுகாக்க கோரியும் முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி கண்டன அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

Written ByR Balaji
Published: Aug 02, 2026, 05:13 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 05:13 PM IST
காவிரி விவகாரம்: தவெக அரசின் மெத்தனப் போக்கு.. முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி கண்டனம்!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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