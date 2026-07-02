/செந்தில் பாலாஜி தலைமறைவு...? கரூரில் சல்லடை போட்டு தேடும் போலீஸ் - அடுத்தது என்ன?

Senthil Balaji Abscond : அடுத்து வரும் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் சாபநாயகருக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்து, அதில் திமுகவுக்கு ஆதரவாக வாக்களிக்க ரூ.35 கோடி வரை பேரம் பேசியதாக ஊத்தங்கரை தவெக எம்எல்ஏ இளையராஜா அளித்த புகாரில், தற்போது வரை 9 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் இளைய சகோதரர் அசோக்குமார் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், இதில் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அசோக்குமார் ஆகியோரை போலீசார் தேடி வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. சென்னை போலீசார் கரூரில் உள்ள செந்தில் பாலாஜிக்கு சொந்தமான வீடு, பண்ணை உள்ளிட்ட இடங்களிலும் சென்னை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
கைதானவர்கள் கொடுத்த வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் கரூரில் உள்ள இடங்களில் செந்தில் பாலாஜியை போலீசார் தேடி வருகின்றனர். இதனால் செந்தில் பாலாஜி தலைமறைவாக உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. வழக்கமாக இதுபோன்ற குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தால் செந்தில் பாலாஜி நேரடியாக செய்தியாளர்களை சந்திப்பார், ஆனால் இதுவரை அவர் செய்தியாளர்களை சந்திக்கவில்லை. விரைவில் கைதாகலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.
திமுகவில் இதுதொடர்பாக முன்னாள் சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி விளக்கம் அளித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.