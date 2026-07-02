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செந்தில் பாலாஜி தலைமறைவு...? கரூரில் சல்லடை போட்டு தேடும் போலீஸ் - அடுத்தது என்ன?

Senthil Balaji : ரூ.35 கோடி வரை பேரம் பேசியது தொடர்பாக தவெக எம்எல்ஏ இளையராஜா அளித்த புகாரில் இதுவரை 9 பேர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், இவ்வழக்கில் சென்னை போலீசார் திமுக முன்னாள் செந்தில் பாலாஜிக்கு வலைவீசி தேடி வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

Written BySudharsan G
Published: Jul 02, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 12:13 PM IST
செந்தில் பாலாஜி தலைமறைவு...? கரூரில் சல்லடை போட்டு தேடும் போலீஸ் - அடுத்தது என்ன?
Image Credit: Image Credit : Senthil Balaji (Image Source : PTI)Source: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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