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நீட் போராட்டம்....தவெக அமைச்சர்கள் சொன்ன ‘ப்ளாஸ்ட்’ பதில்கள்....!

NEET Protest : "மாண்புமிகு முதலமைச்சர் தளபதி சி.ஜோசப் விஜய்" என்று ஜனநாயகன் டைட்டில் கார்டு தியேட்டரில் போடுவதையும், டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் போலீஸ் வேனை ஒரு பெண் கெத்தாக மறித்து ஆவேசமாக பேசுவதையும் ஒரே நேரத்தில் வாட்ஸ் அப்பில் ஸ்டேட்டஸாக பார்த்தது தமிழ்நாடு. என்ன நடக்கிறது இப்போது?!

Written Byநவீன் டேரியஸ்
Published: Jul 24, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 06:39 PM IST
நீட் போராட்டம்....தவெக அமைச்சர்கள் சொன்ன ‘ப்ளாஸ்ட்’ பதில்கள்....!
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நவீன் டேரியஸ்

நவீன் டேரியஸ்

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