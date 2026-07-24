/நீட் போராட்டம்....தவெக அமைச்சர்கள் சொன்ன ‘ப்ளாஸ்ட்’ பதில்கள்....!

NEET Protest : எல்லா சாலைகளும் ரோமுக்கு இட்டுச் செல்கின்றன என்பது பழைய பழமொழி. இந்தியாவின் எல்லா கண்களும் ஜந்தர் மந்தருக்கு இட்டுச் செல்கின்றன என்பதுதான் இப்போதைய முக்கியப் பிரச்சனை. Gen-z தலைமுறை என்றால் பொறுப்பில்லாதவர்கள், அப்படி, இப்படி, என ஏகப்பட்ட விமர்சனங்கள் இருந்த நிலையில், அதையெல்லாம் தவிடுபொடியாக்கி இருக்கிறது ஜந்தர் மந்தர் போராட்டம்.
நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வலியுறுத்தி இளம் தலைமுறை போராட்டத்தில் குதித்திருக்கிறது. மாணவர்கள், இளைஞர்களின் போராட்டத்தை ஒடுக்க மத்திய அரசு முடிந்தவரை அதிகாரத்தை கட்டவிழ்த்துப் பார்த்திருக்கிறது. ஆனால், போராட்டக்காரர்கள் அசைந்தபாடில்லை.
போலீஸ் தடியடி, பாலியல் அத்துமீறல், அடக்குமுறை, ராணுவக் குவிப்பு, இணைய தள சேவை முடக்கம் என எத்தனையோ வழிமுறைகளை முயன்று பார்த்தும், மத்திய அரசுக்கு சிப்பசொப்பனமாக விளங்குகிறார்கள் மாணவர்களும், இளைஞர்களும். ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு போராட்ட வடிவம் என கலக்குகிறார்கள் இளைஞர்கள். குறிப்பாக, பெண்கள் ஆவேசத்துடன் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவது அதிகார வர்க்கத்தை அச்சமடைய வைத்திருக்கிறது.
இச்சூழலில், போராட்டத்திற்குப் பெயர்போன தமிழ்நாடு, ஜனநாயகன் படக் கொண்டாட்டத்தில் ஒருபுறம் இருந்தாலும், மற்றொரு புறம் இளைஞர்கள், மாணவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபடத் தொடங்கிவிட்டனர். இந்தப் போராட்டத்தை முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசு எப்படிப் பார்க்கிறது என்பதை அரசு இன்னும் வெளிப்படையாக அறிவிக்கவில்லை. ஆனால், இந்தப் போராட்டம் குறித்து ஒவ்வொரு அமைச்சர்களும் ஒருவிதமான கருத்துக்களைத் தெரிவித்திருக்கிறார்கள்.
நீட் தேர்வு போராட்டம் குறித்த கேள்விகளுக்கு அமைச்சர்கள் அளித்த ‘முத்துக்களை’ தற்போது காணலாம்.
டெல்லியில் மாணவர்கள் நடத்தும் போராட்டம் குறித்து தமிழ்நாடு போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபனிடம் செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு அவர் அளித்தப் பதில், "அதப் பத்திலாம் என்கிட்ட கேக்காதீங்க. அது டெல்லியில் நடக்கும் பிரச்சனை. அதை மேலிடத்தில் பார்த்துக் கொள்வார்கள். உள்ளூரில் மக்கள் பிரச்சனை நிறைய உள்ளது. அதைப் பற்றி நான் யோசிக்கிறேன். அதேபோல், ஜனநாயகன் படம் ரிலீஸால் தீபாவளி பொங்கல் போல இருக்கிறது ; அந்தப் படத்தில் நானும் ஒரு சீனில் நடித்துள்ளேன்"
அடுத்ததாக சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர். மாணவர்கள் போராட்டத்தை ‘ஜனநாயகன்’ நீர்த்து போகச் செய்துவிட்டதா என செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.
அதற்கு அவர் அளித்தப் பதில் இதோ, "ஜனநாயகன் படத்தைப் பார்த்தால் மூளைக்கு நல்லது. ஜனநாயகன் படம் பார்த்தால் மூளைக்கு சுறுசுறுப்பும், விறுவிறுப்பும் ஏற்படும்; யாருடைய மூளையையும் சலவை செய்யும் படம் அல்ல ஜனநாயகன்."
தமிழ்நாட்டில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்களை அரசு கைது செய்திருக்கிறது. இதுதொடர்பான கேள்விக்கு பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் அளித்த விளக்கம் இதுதான், "நீட் தேர்வுக்கு எதிராக மாணவர்கள் உரிய அனுமதி பெற்று அறவழியில் போராடினால் பிரச்சனை இல்லை. தூண்டுதல் காரணமாக பொதுமக்களுக்கு இடையூறு அளிக்கும் வகையில் போராடியதால்தான் கைது நடவடிக்கை பாய்ந்தது"