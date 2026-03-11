English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 7 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! ராணுவ பள்ளியில் படிக்க அரிய வாய்ப்பு

Military School Admission : தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 7 ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் டேராடூன் ராணுவப் பள்ளியில் படிக்க விண்ணப்பிக்கலாம். இது குறித்த அறிவிப்பின் முழு விவரத்தையும் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 11, 2026, 02:40 PM IST
  • ராணுவ பள்ளியில் சேரந்து படிக்க விண்ணப்பிக்கலாம்
  • பெற்றோர்களே சூப்பர் வாய்ப்பை பயன்படுத்தவும்

Military School Admission : தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 7 ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்களுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. 7 ஆம் வகுப்பு படிப்பவர்கள் அல்லது தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் என யாராக இருப்பினும் ராணுவ பள்ளியில் படிக்கும் விருப்பம் இருந்தால் இப்போது உடனே விண்ணப்பிக்கவும். சகல வசதிகளுடன் டேராடூனில் படிக்கும் வாய்ப்பு. எனவ, தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகள் ராணுவ பள்ளியில் படிக்க விரும்பினால் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

அனைத்து மாவட்டத்தினரும் விண்ணப்பிக்கலாம். இராஷ்ட்ரிய இந்திய இராணுவக் கல்லூரியில் ஏழாம் வகுப்பில் மாணவர்கள் சேர நடத்தப்படும் தேர்விற்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது என கடலூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமார் ஐஏஎஸ் தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்ப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது ; டேராடூனில் உள்ள இராஷ்ட்ரிய இந்திய இராணுவக் கல்லூரியில் ஜனவரி 2027 பருவத்தில் VIII ஆம் வகுப்பில் மாணவர்கள் (சிறுவர்கள் மற்றும் சிறுமியர்கள்) சேருவதற்கான தேர்வு இந்திய நாட்டில் குறிப்பிட்ட சில மையங்களில் 2026 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 7 அன்று நடைபெற உள்ளது.

தேர்வு முறை

தமிழகத்தில், சென்னை நகரிலும் இத்தேர்வு நடைபெற உள்ளது. இத்தேர்வு எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு ஆகிய இரண்டும் கொண்டதாக இருக்கும். எழுத்துத் தேர்வு. ஆங்கிலம், கணக்கு மற்றும் பொது அறிவு ஆகிய தாள்களைக் கொண்டது. கணக்குத்தாள் மற்றும் பொது அறிவுத் தாள் ஆகியன ஆங்கிலத்தில் அல்லது இந்தியில் விடையளிக்கப்பட வேண்டும். நேர்முகத் தேர்வானது விண்ணப்பதாரர்களின் அறிவுக் கூர்மை, தனித்தன்மை போன்றவற்றை ஆராய்வதாக இருக்கும். எழுத்துத் தேர்வின் அடிப்படையில் தகுதியானவர் தேர்வு செய்யப்பட்டு அவர்களுக்கு மட்டும் நேர்முகத் தேர்வு நடத்தப்படும். நேர்முகத் தேர்வு பற்றிய விவரம் பின்னர் அறிவிக்கப்படும்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்

இத்தேர்விற்கான விண்ணப்பப் படிவம், தகவல் தொகுப்பேடு மற்றும் முந்தைய தேர்விற்கான வினாத்தாள் தொகுப்பை "கமாண்டன்ட் இராஷ்ட்ரிய இந்திய இராணுவக் கல்லூரி, கர்ஹிகாண்ட், டேராடூன், உத்தரகாண்ட் - 248 003 என்ற முகவரியில் பின் வரும் முறைகளில் பெற்றுக் கொள்ளலாம். இராஷ்ட்ரிய இந்திய இராணுவக் கல்லூரியின் இணையவழியான www.rimc.edu.in மூலமாக பொதுப் பிரிவினர் ரூபாய் 600/-ம் மற்றும் பட்டியல் மற்றும் பழங்குடி வகுப்பினர் ரூபாய்555/-ம் செலுத்தி பெற்றுக் கொள்ளலாம். (கட்டணம் பெறப்பட்ட பின் விண்ணப்பப் படிவம், தகவல் தொகுப்பேடு மற்றும் முந்தைய தேர்விற்கான வினாத்தாள் தொகுப்பு ஆகியவை விரைவு அஞ்சல் வாயிலாக பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

கமாண்டன்ட், இராஷ்ட்ரிய இந்திய இராணுவக் கல்லூரி, கர்ஹிகாண்ட், டேராடூன், உத்தரகாண்ட், அஞ்சல் குறியீட்டு எண்- 248 003 என்ற முகவரிக்கு விரைவு அஞ்சல் வாயிலாக எழுத்து மூலம் விண்ணப்பித்து கமாண்டன்ட் இராஷ்ட்ரிய இந்திய இராணுவக் கல்லூரி நிதி அவர்களுக்கு வரைவோலைக்குரிய கிளை எச்டிஎப்சி வங்கி, பல்லூபூர் சௌக், டேராடூன் (வங்கிக் குறியீடு-1399) உத்தரகாண்டில் செலுத்தத்தக்க வகையில் பொதுப் பிரிவினர் ரூபாய் 600/-ம் மற்றும் பட்டியல் மற்றும் பழங்குடி வகுப்பினர் சாதிச்சான்றுடன் ரூபாய் 555/-க்கான வரைவோலையை அனுப்பி விண்ணப்பப் படிவத்தை பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

விண்ணப்ப படிவம் அறிவுறுத்தல்

கமாண்டன்ட் இராஷ்ட்ரிய இந்திய இராணுவக் கல்லூரி கர்ஹிகாண்ட் டேராடூன் . உத்தரகாண்ட் அஞ்சல் குறியீட்டு எண் 248 003 என்ற முகவரியை அஞ்சல் குறியீட்டு எண் மற்றும் தொடர்பு எண்ணைத் தட்டச்சு செய்தோ அல்லது தெளிவாக எழுதியோ அனுப்புதல் வேண்டும். விண்ணப்பப் படிவம் மற்றும் தகவல் தொகுப்பேடு ஆகியன சென்னையிலுள்ள தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணைய அலுவலகத்திலிருந்து விண்ணப்பதாரர்களுக்கு வழங்கப்படமாட்டாது. இராஷ்ட்ரிய இந்திய இராணுவக் கல்லூரியின் விண்ணப்பப் படிவங்கள் மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். மேலும், தனிப்பட்ட முறையில் அச்சிடப்பட்ட விண்ணப்பப் படிவங்கள், ஒளிநகல் எடுக்கப்பட்ட விண்ணப்பப் படிவங்கள் அல்லது இராஷ்ட்ரிய இந்திய இராணுவக் கல்லூரி ஹாலோகிராம் (Hologram) முத்திரையிடப்படாத விண்ணப்பப் படிவங்கள் நிராகரிக்கப்படும்.

அஞ்சல் துறையின் தாமதத்திற்கு இராஷ்ட்ரிய இந்திய இராணுவக் கல்லூரி பொறுப்பல்ல. தவறான அல்லது முழுமையடையாத முகவரியால் விண்ணப்பப் படிவம் மற்றும் தகவல் தொகுப்பேடு. போக்குவரத்தில் ஏற்படும் அஞ்சல் துறையின் தாமதம் அல்லது இழப்புக்கு இராஷ்ட்ரிய இந்திய இராணுவக் கல்லூரி பொறுப்பேற்காது.

வயது வரம்பு விவரம்

எந்தவொரு சூழ்நிலையிலும் விண்ணப்பக் கட்டணம் திரும்பச் செலுத்தப்படமாட்டாது. விண்ணப்பதாரர்களின் (சிறுவர்கள்/சிறுமியர்) பெற்றோர் அல்லது பாதுகாப்பாளர் தமிழ்நாட்டில் வசிப்பவராக இருத்தல் வேண்டும். விண்ணப்பதாரர் 01-01-2027 அன்று 11% வயது நிரம்பியவராகவும், 13 வயதை அடையாதவராகவும் இருத்தல் வேண்டும். அதாவது அவர்கள் 02- 01-2014-க்கு முன்னதாகவும் 01-07-2015-க்கு பின்னதாகவும் பிறந்திருக்கக் கூடாது. இந்த வயது வரம்பில் எந்த தளர்த்தலும் கிடையாது. விண்ணப்பதாரர் மேற்குறிப்பிட்ட இராணுவக் கல்லூரியில் சேர அனுமதிக்கப்படும் பொழுது. 01-01-2027-ல் அங்கீகரிக்கப் பெற்ற பள்ளியில் (Recognized School) ஏழாம் வகுப்பு படிப்பவராகவோ அல்லது ஏழாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவராகவோ இருத்தல் வேண்டும்.

விண்ணப்பம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப் படிவங்கள் (இரட்டிப்பு படியுடன்) தேர்வுக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர், தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம், தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணயச் சாலை, பூங்கா நகர், சென்னை 600 003 என்ற முகவரிக்கு 05.04.2026 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) அன்று மாலை 5.45 மணிக்குள் வந்து சேர வேண்டும். எனவே, இராஷ்ட்ரிய இந்திய இராணுவக் கல்லூரியில் தங்களின் பிள்ளைகளை படிக்க வைக்க விருப்பமுள்ள பெற்றோர்கள் இவ்வாய்ப்பினை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

