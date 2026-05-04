தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: ரிஷிவந்தியம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

ரிஷிவந்தியம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ரிஷிவந்தியம், தமிழக சட்டமன்றத்தின் 78 தொகுதியாகும். ரிஷிவந்தியம் தொகுதியின் முதன்மை அடையாளமாக விவசாயம் விளங்குகிறது. இந்தப் பகுதி ஒரு வறண்ட மண்டலமாக இருந்தாலும், இங்குள்ள மக்கள் நெல், கரும்பு, நிலக்கடலை மற்றும் மக்காச்சோளம் ஆகியவற்றை அதிக அளவில் பயிரிடுகின்றனர். குறிப்பாக, கரும்பு சாகுபடி இங்கு மிக முக்கியமானது. விவசாயத்திற்கு அடுத்தபடியாக, இங்கு ஆடு மற்றும் மாடு வளர்ப்பு போன்ற கால்நடை பராமரிப்புத் தொழில் ஒரு உபரி வருமான ஆதாரமாகத் திகழ்கிறது.
ரிஷிவந்தியம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் ரிஷிவந்தியம் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
ரிஷிவந்தியம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): கே. கார்த்திகேயன்
பாமக (PMK): பி. செழியன் (அதிமுக கூட்டணி)
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): ராதிகா
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): ஜி. அசோக் குமார்
ரிஷிவந்தியம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,73,571
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,36, 637
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,36,883
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 51
ரிஷிவந்தியம் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 88.88% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
ரிஷிவந்தியம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: கே.கார்த்திகேயன் (திமுக) - 1,13,912 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: எஸ்.ஏ. சந்தோஷ் (அதிமுக) - 72,184 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: ஆர். சுரேஷ் மணிவண்ணன் (நாதக) - 12,066 வாக்குகள்
ரிஷிவந்தியம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் ரிஷிவந்தியம் தொகுதியில் 79.29% வாக்குகள் பதிவாகின.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
