10ம் வகுப்பு முடித்தவரா? மாதம் ரூ.63,000 சம்பளத்தில் மத்திய அரசு வேலை.. சூப்பரான வாய்ப்பு

RRB Loco Pilot Recruitment: இந்தியன் ரயில்வேயில் உதவி லோகோ பைலட் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாக உள்ளது. இதற்கு மொத்தமாக 11,127 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. லோகோ பைலட் பணிக்கு 10ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருப்பது அவசியம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 18, 2026, 10:02 AM IST
RRB Loco Pilot Recruitment: இந்தியாவில் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் ஒன்று இந்தியன் ரயில்வே. இந்தியன் ரயில்வே மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் செயல்பட்டு வருகிறது. இதனால், இந்தியன் ரயில்வேயில் வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு கைநிறைய சம்பளம், சலுகைகள், நிரந்தர வேலை என ஏராளமான வசதிகள கிடைக்கின்றன.  இதனால், இளைஞர்கள் பலரும் ரயில்வே வேலைக்காக காத்திருக்கின்றனர். அதற்காக தங்களை தயார்படுத்தியும் வருகின்றனர். இந்தியன் ரயில்வேயில் உள்ள காலிப் பணியிடங்களை ரயில்வே ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் நிரப்பி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது ரயில்வே ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. 

இந்தியன் ரயில்வே வேலைவாய்ப்பு

அதாவது, இந்தியன் ரயில்வேயில் உதவி லோகோ பைலட் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகீறது.  நாடு முழுவதும் மொத்தம் உதவி லோகோ  பைலட் பணிக்கு 11,127 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.  இதில் தெற்கு ரயில்வேயில் மொத்தம் 250 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.  இந்த பணிக்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் மே 15ஆம் தேதி முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

கல்வித்தகுதி

இந்தியன் ரயில்வேயில் உதவி லோகோ பைலட் பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பபுவர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனத்தில் குறைந்தபட்சம் 10ம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். ஃபிட்டர், எலக்ட்ரீஷியன், மெக்கானிக், டீசல் இன்ஜின் போன்ற தொடர்புடைய துறைகளில் ஐடிஐ முடித்திருப்பது கட்டாயமாகும். பொறியியல் டிப்ளமோ அல்லது பட்டம் பெற்ற விண்ணப்பதாரர்களும் இந்த பதவிகளுக்கு விண்ணப்பிக்க தகுதியுடையவர்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

வயது விவரம், மாத சம்பளம்

இந்தியன் ரயில்வேயில் உதவி லோகோ பைலட் பணிக்கு வயது வரம்பு 18 வயது முதல் 30 ஆண்டுகளுக்குள் இருக்க வேண்டும். அரசு விதிகளின்படி, வயது வரம்பில் தளர்வு அளிக்கப்படுகிறது. அதன்படி, எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினருக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஒபிசி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும், முன்னாள் ராணுவத்தினருக்கு 3 ஆண்டுகளும், பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கி இருப்பவர்களுக்கு 10 ஆண்டுகள் வயது வரம்பில் தளர்வு அளிக்கப்படுகிறது. 

மாத சம்பளத்தை பொறுத்தவரை,  இந்தியன் ரயில்வேயில் உதவி லோகோ பைலட் பணிக்கு  தேர்வு செய்யப்படுபவர்களுக்கு ரூ.19,900 முதல் ரூ.63,200 வரை சம்பளம் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

தேர்வு செய்யப்படுவது எப்படி?

இந்தியன் ரயில்வேயில் உதவி லோகோ பைலட் பணிக்கு  நான்கு கட்டங்களாக தேர்வு நடைபெறும. விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு சிபிடி - 1 தேர்வு நடைபறும். அதன்பிறகு, தொழில்நுட்ப மற்றும் பொதுப பாடங்களை உள்ளடக்கிய கணினி அடிப்படையிலான தேர்வு சிபிடி -2 நடத்தப்படும். மூன்றாவதாக கணினி அடிப்படையிலான திறனறித் தேர்வு அல்லது உளவியல் தேர்வு நடத்தப்படும். இறுதியாக ஆவண சரிபார்ப்பு, மருத்துவர் பரிசோதனை நடத்தப்பட்டு, தகுதியானவர்கள் பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். 

விண்ணப்பிப்பிக்கும் நாள்

 இந்தியன் ரயில்வேயில் உதவி லோகோ பைலட் பணிக்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள்  மே 15ஆம் தேதி முதல்  ஜூன் 14ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பணிக்கு rrbapply.gov.in என்ற இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்ப கட்டணமாக ரூ.500 செலுத்த வேண்டும். தேர்வு எழுதிய பிறகு, தொகை திருப்பி செலுத்தப்படும். பெண்கள், எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினருக்கு ரூ.250 விண்ணப்ப கட்டணமாக செலுத்தினால் போதும். 

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

1. முதலில் RRB.Chennai.gov.in என்ற இணையதளத்திற்கு முதலில் செல்ல வேண்டும். அங்கு முகப்பு பக்கத்தில் click here to Apply for Pay Level-2 of assistant local Pilot என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்ய வேண்டும்.

2. இதன்பிறகு, புதிய பக்கம் தோன்றும். அதில் அப்பை பட்டனை கிளிக் செய்து, create an account என்ற ஆப்ஷனை தேர்வு செய்ய வேண்டும். 

3. இதன்பிறகு, பெயர், இமெயில், மொபைல் நம்பர் உள்ளிட்டு பாஸ்வோர்ட் கிரியெட் செய்ய வேண்டும். 

4. விண்ணப்பதாரர்கள் விண்ணப்பிக்க விரும்பும் ஆர்ஆர்பி-ல் உள்ள பதவிகள் மற்றும் மண்டலத்தை தேர்வு செய்ய வேண்டும்

5. இதன்பிறகு, விண்ணப்ப படிவம் தோன்றும்.  அதில் கேட்கப்பட்டுள்ள கல்வித்தகுதி, அனுபவம் போன்ற சரியாக நிரப்ப வேண்டும். 

6. விண்ணப்ப படிவத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட விதிமுறைகளின்படி, புகைப்படம், கையொப்ப போன்றவற்ற பதிவேற்ற வேண்டும்.

7. அனைத்து விவரங்களை நிரப்பிய பிறகு preview ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து சரிபார்த்து, Final Submission என்பதை கிளிக் செய்ய வேண்டும். 

8. இதன்பிறகு விண்ணப்பதாரர்கள் உங்களுக்கான கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும். நெட் பேக்கிங், டெபிட், கிரெடிட், யுபிஐ மூலம் கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும். 

9. இதன்பிறகு, உங்களது விண்ணப்பத்தை எதிர்கால தேவைக்கு பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள். எனவே, விண்ணப்பிக்க தகுதியுள்ளவர்கள் மே 15ஆம் தேதி முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

