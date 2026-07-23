/RRB Exam : ரயில்வே தேர்வு குட் நியூஸ்! 1 லட்சம் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும் - மத்திய அரசு

RRB Latest News : ரயில்வே தேர்வுகள் குறித்து மதுரை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு வெங்கடேசன் எழுப்பிய கேள்விக்கு மத்திய ரயில்வேத்துறை அமைச்சர் அஸ்விணி வைஷ்ணவ் எழுத்துப்பூர்மாக பதில் அளித்துள்ளார். இது குறித்து சு.வெங்கடேசன் எழுதியுள்ள எக்ஸ் பதிவில், " நான் கேட்ட கேள்விக்கு தர்மேந்திர பிரதானுக்குப் பதில் சொல்லியுள்ளார் அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ். இரயில்வே ஆள்சேர்ப்பு வாரிய (RRB) தேர்வுகளை நடத்துவதில் ஏதேனும் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதா; ஆம் எனில், அதற்கான காரணங்கள் என்ன? என்று நான் கேள்வி கேட்டிருந்தேன்.
“RRB தேர்வுகள் மிகவும் தொழில்நுட்பமானவை, அனைத்து சவால்களையும் வெற்றிகரமாகக் கடந்து, அனைத்து வழிகாட்டுதல்களையும் பின்பற்றி வெளிப்படையான முறையில் ஆள்சேர்ப்பு வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டுள்ளது. முழு செயல்முறையின் போதும் வினாத்தாள் கசிவு அல்லது அது போன்ற எந்தவொரு முறைகேடும் நிகழவில்லை” என்று அமைச்சர் பதில் அளித்துள்ளார். இரயில்வே தேர்வு சார்ந்து வினாத்தாள் கசிவோ அல்லது தேர்வு முறைகேடு பற்றியோ நான் எந்தக் கேள்வியும் கேட்கவில்லை.
அப்படியிருக்க, இரயில்வே அமைச்சர் அவரே முன்வந்து “எனது துறையில் வினாத்தாள் கசிவு, தேர்வு முறைகேடு ஏதும் நடக்கவில்லை” எனத் தானே முன்வந்து விளக்கம் அளித்துள்ளது மிக முக்கியமானது. "நான் தர்மேந்திர பிரதான் அளவுக்கு மோசமானவன் அல்ல, தேர்வுகளை முறையாக நடத்துகிறேன்" என்று அவர் சொல்லியுள்ள இந்தப் பதில் எனது கேள்விக்கான பதில் மட்டுமல்ல, கல்வித்துறை, தேசிய தேர்வு முகமை (NTA) மற்றும் தர்மேந்திர பிரதான் ஆகியோருக்கும் சேர்த்து அஸ்வினி வைஷ்ணவ் வழங்கியுள்ள மறைமுக பதிலாகும்." என சு.வெங்கடேசன் தெரிவித்துள்ளார்.
"இந்திய ரயில்வேயில் காலிப்பணியிடங்களை உருவாக்குவதும் அதை நிரப்புவதும் ரயில்வேயின் தேவைகளின் அடிப்படையில் தொடர்ச்சியாக நடைபெறும் ஒரு செயல்முறை. மத்திய அரசின் தரவுகளின்படி, 2004-2005 முதல் 2013-2014 வரையிலான காலக்கட்டத்தில் மொத்தம் 4.11 லட்சம் பேருக்கு ரயில்வேயில் பணி நியமனம் வழங்கப்பட்டது. அதற்கு மாறாக, 2014-2015 முதல் 2026-2027 (30.06.2026 வரை) வரையிலான காலக்கட்டத்தில் மொத்தம் 5.56 லட்சம் பேருக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.
ரயில்வே தேர்வு வாரியத்தின் (RRB) தேர்வுகள் மிகவும் தொழில்நுட்பத் தன்மை கொண்டவை என்பதால், பெருமளவிலான மனிதவளம் மற்றும் வளங்களை ஒருங்கிணைத்து பயிற்சிகளை வழங்க வேண்டிய சூழல் உள்ளது. இருப்பினும், அனைத்து விதமான சவால்களையும் கடந்து வழிகாட்டு நெறிமுறைகளைப் பின்பற்றித் தேர்வுகள் வெளிப்படையான முறையில் நடத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த ஆட்சேர்ப்புச் செயல்பாடுகள் முழுவதிலும் வினாத்தாள் கசிவு அல்லது அதுபோன்ற எவ்வித முறைகேடுகளும் நிகழவில்லை என அமைச்சர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
'குரூப் C' காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப 2024 ஆம் ஆண்டு முதல் வருடாந்திர தேர்வு அட்டவணையை ரயில்வே அமைச்சகம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் தேர்வர்களுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் கிடைப்பது, ஒவ்வொரு ஆண்டும் தகுதிபெறுவோருக்குச் சம வாய்ப்பு, தேர்வுகளில் நிச்சயம், மற்றும் வேகமான ஆட்சேர்ப்பு, பயிற்சி மற்றும் பணி நியமன நடவடிக்கைகள் சாத்தியமாகியுள்ளன.
இதன் தொடர்ச்சியாக, 2024, 2025 மற்றும் 2026 ஆம் ஆண்டுகளின் வருடாந்திர தேர்வு அட்டவணையின்படி, தற்போது இந்திய ரயில்வேயில் கெசட்டட் அல்லாத பணியிடங்களில் உள்ள 1,61,888 காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான ஆட்சேர்ப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன." என மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தன்னுடைய எழுத்துப்பூர்மான பதிலில் தெரிவித்துள்ளார்.