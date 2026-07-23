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RRB Exam : ரயில்வே தேர்வு குட் நியூஸ்! 1 லட்சம் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும் - மத்திய அரசு

RRB Latest News : ரயில்வே தேர்வுகளில் வினாத்தாள் கசிவுகள் ஏதும் நடைபெறவில்லை, ஒரு லட்சம் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும் என ரயில்வே தேர்வுகள் குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு மத்திய அமைச்சர் அஸ்விணி வைஷ்ணவ் பதில் அளித்துள்ளார். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 23, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 02:28 PM IST
RRB Exam : ரயில்வே தேர்வு குட் நியூஸ்! 1 லட்சம் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும் - மத்திய அரசு
Image Credit: Railway Exam News

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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