ரயில்வே குரூப் டி, போட்டித் தேர்வுகள்: தமிழக அரசின் இலவசப் பயிற்சி வகுப்புகள் - மாவட்ட வாரியான முழு விபரம்

TN Government Job Coaching : தமிழக அரசின் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித் துறை சார்பில், மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகங்களில் செயல்படும் 'தன்னார்வ பயிலும் வட்டங்கள்' வாயிலாக TNPSC, RRB, SSC போன்ற தேர்வுகளுக்கு இலவசப் பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள 22,195 ரயில்வே குரூப்-டி (RRB Group D) காலிப்பணியிடங்களுக்கான சிறப்புப் பயிற்சி வகுப்புகள் குறித்த முக்கிய அப்டேட்கள் இதோ:
1. திருவள்ளூர் மாவட்டம்: மார்ச் 2 வரை விண்ணப்பிக்கலாம்!
ரயில்வே வாரியத்தின் குரூப்-டி தேர்வுக்கு 10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்ற 18 முதல் 33 வயதுடையவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
பயிற்சி தொடங்கும் நாள்: 16.02.2026 (திங்கட்கிழமை), காலை 10.30 மணி.
பயிற்சி நேரம்: திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை (காலை 10.30 - மாலை 4.00).
சிறப்பம்சங்கள்: சிறந்த பயிற்றுநர்கள், இலவச மாதிரித் தேர்வுகள், மாநில அளவிலான முழு மாதிரித் தேர்வுகள்.
தொடர்பு எண்கள்: 8489866698, 9626456509.
தேவையானவை: 2 பாஸ்போர்ட் சைஸ் புகைப்படம், ஆதார் அட்டை நகல்.
2. செங்கல்பட்டு மாவட்டம்: நேரடிப் பயிற்சி வகுப்புகள்
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் TNPSC, SSC, RRB மற்றும் வங்கித் தேர்வுகளுக்கான ஒருங்கிணைந்த பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது.
பயிற்சி தொடங்கும் நாள்: 13.02.2026 முதல் ஏற்கனவே தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
பயிற்சி நேரம்: திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை (காலை 10.00 - மதியம் 2.00).
இடம்: மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், தரைத்தளம், டி-பிளாக், செங்கல்பட்டு.
தொடர்பு எண்கள்: 044-27426020, 9499055895, 9486870577.
3. இராணிப்பேட்டை மாவட்டம்: மென்-பாடக்குறிப்புகளுடன் பயிற்சி
இராணிப்பேட்டை மாவட்ட மையத்தில் ஒன்றிய அரசின் SSC, IBPS மற்றும் RRB தேர்வுகளுக்கான ஒருங்கிணைந்த பயிற்சி விரைவில் தொடங்குகிறது.
நேரம்: காலை 10.30 - மாலை 4.30 மணி வரை.
இடம்: பழைய பி.எஸ்.என்.எல். அலுவலகம், பழைய பேருந்து நிலையம் அருகில், இராணிப்பேட்டை.
ஆன்லைன் வசதி: Tamil Nadu Career Services என்ற இணையதளத்தில் பாடக்குறிப்புகளைப் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
தொடர்பு எண்: 04172-291400.
4. தஞ்சாவூர் மாவட்டம்: பிப்ரவரி 18 முதல் புதிய பேட்ச்!
தஞ்சாவூர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மையத்தில் SSC, RRB மற்றும் IBPS தேர்வுகளுக்கான பொதுப் பாடப்பிரிவுகளுக்கு (பொது அறிவு, திறனறிவு, நுண்ணறிவு, ஆங்கிலம்) தொடர் பயிற்சிகள் வழங்கப்பட உள்ளன.
பயிற்சி தொடங்கும் நாள்: 18.02.2026 (புதன்கிழமை).
பயிற்சி நேரம்: மதியம் 10.30 மணி முதல் மாலை 1.30 மணி வரை.
தேவையானவை: 2 பாஸ்போர்ட் சைஸ் புகைப்படம், ஆதார் அட்டை நகல்.
தொடர்பு எண்: 04382-237037.
பயிற்சியில் சேர நீங்கள் செய்ய வேண்டியவை:
தகுதியுள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் அந்தந்த மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையங்களுக்கு நேரில் சென்று பதிவு செய்து கொள்ளலாம். அரசுப் பணி கனவை நனவாக்க விரும்பும் கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புற மாணவர்கள் இந்த வாய்ப்பினைப் பயன்படுத்தி பயனடையுமாறு அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்கள் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.
