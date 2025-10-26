ரயில்வே வேலை வேண்டுமா? NTPC தேர்வில் வெற்றி பெற தமிழ்நாடு அரசின் இலவசப் பயிற்சி!

Tamil Nadu Govt Free Coaching : இந்திய ரயில்வேயில் வேலைவாய்ப்பை எதிர்நோக்கியுள்ள தமிழக இளைஞர்களுக்கு ஒரு பொன்னான செய்தி. ரயில்வே ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் (RRB) மூலம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள 5810 தொழில்நுட்பம் அல்லாத காலிப் பணியிடங்களுக்கு (NTPC)த் தயாராவதற்காக, நீலகிரி மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் இலவசப் பயிற்சி வகுப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன. இதுதவிர தமிழ்நாடு அரசின் AIM TN யூடியூப் சேனலிலும், இத்தேர்வுக்கு தயாராவதற்கான பயிற்சி வகுப்புகள் உள்ளன. தேர்வர்கள் இதை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்.
NTPC: 5810 காலிப் பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு
இந்திய ரயில்வேயில் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர், கூட்ஸ் ரயில் மேலாளர், சீனியர் கிளர்க் கம் டைப்பிஸ்ட், ஜூனியர் அக்கவுண்ட்ஸ் அசிஸ்டென்ட் கம் டைப்பிஸ்ட், சீஃப் கமர்ஷியல் கம் டிக்கெட் சூப்பர்வைசர் மற்றும் டிராஃபிக் அசிஸ்டென்ட் உள்ளிட்ட முக்கியப் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
மொத்த காலிப் பணியிடங்கள்: நாடு முழுவதும் 5810 பணியிடங்கள்.
கல்வித் தகுதி: ஏதேனும் ஒரு பாடப்பிரிவில் பட்டப்படிப்பு (டிகிரி) முடித்திருக்க வேண்டும்.
வயது வரம்பு (01.01.2026 அன்று): 18 வயது முதல் 33 வயது வரை.
தளர்வுகள்: இதர பிற்பட்ட வகுப்பினருக்கு (OBC) 3 ஆண்டுகளும், பட்டியல் மற்றும் பழங்குடியின வகுப்பினருக்கு (SC/ST) 5 ஆண்டுகளும் வயது வரம்பில் தளர்வு உண்டு.
சம்பளம்: பணியைப் பொறுத்து ரூ. 25,500 முதல் ரூ. 35,400 வரை இருக்கும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: தகுதியுள்ள நபர்கள் ரயில்வேயின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான www.rrbchennai.gov.in மூலம் நவம்பர் 20, 2025-க்குள் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொதுப் பிரிவினருக்கு ரூ.500. SC/ST பிரிவினர் மற்றும் பெண்களுக்கு ரூ.250.
நீலகிரி மாவட்டத்தில் பயிற்சி
ரயில்வே தேர்வுக்காக விண்ணப்பித்துள்ளோர் வெற்றி பெற உதவும் நோக்கில், நீலகிரி மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையம் சார்பில் தன்னார்வப் பயிலும் வட்டம் வாயிலாக முற்றிலும் கட்டணமில்லாத பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன.இந்தப் பயிற்சி வகுப்புகள் அக்டோபர் 11, 2025 முதல் நடைபெற்று வருகின்றன.
நீலகிரி மாவட்ட கூடுதல் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் செயல்படும் பயிற்சி மையம், பந்தலூர் TEWS மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் பயிற்சி நடக்கிறது. இந்த அரிய வாய்ப்பைப் பயன்படுத்த விரும்பும் ஆர்வலர்கள், ரயில்வே பணிக்கு விண்ணப்பித்ததற்கான ஆவணங்களுடன், நீலகிரி மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தை நேரடியாகத் தொடர்புகொண்டு அல்லது கீழ்க்கண்ட எண்களில் முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம். கூடுதல் தகவல்களுக்கு 0423-2444004, 7200019666 என்ற தொலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும்.
இத்தேர்வுக்கு விண்ணப்பித்த நீலகிரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஆர்வலர்கள், தங்கள் இலக்கை அடைய இந்த இலவசப் பயிற்சி வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி பயனடையுமாறு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். இந்த NTPC பணியிடங்கள், இரண்டு நிலைகளில் நடைபெறும் கணினி வழித் தேர்வு (CBT) மூலம் நிரப்பப்பட உள்ளன. முதல்நிலைத் தேர்வில் வெற்றி பெறுபவர்கள் மட்டுமே இரண்டாம் நிலைத் தேர்வுக்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள். ரயில்வே துறையில் நிரந்தரமான மற்றும் நல்ல ஊதியத்துடன் கூடிய வேலைக்குத் தயாராகும் இளைஞர்கள், இந்த இலவசப் பயிற்சி வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி தங்கள் கனவை நனவாக்கிக் கொள்ளலாம்.
