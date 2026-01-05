10ஆம் வகுப்பு படித்தவரா? ரயில்வேயில் சூப்பரான வேலை.. மாதம் ரூ.35,000 சம்பளம்!

RRB Recruitment 2026: ரயில்வேயில் வேலை பார்க்க வேண்டும் என்று எண்ணம் அனைவருக்கும் இருக்கும். நல்ல சம்பளம், சலுகைகள் கிடைப்பதால் ரயில்வே வேலையில் சேர வேண்டும் என்ற எண்ணம் அனைவருக்கும் இருந்து வருகிறது. லட்சக்கணக்கனோர் ரயில்வே வேலைக்காக காத்திருக்கின்றனர். இதற்காக தீவிரமாக தயாராகியும் வருகின்றனர். இதற்கான தேர்வுகளை ரயில்வே ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் நிரப்பி வருகிறது. அந்த வகையில் தற்போது, ரயில்வே ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
பணி குறித்த விவரம்
அதாவது, குரூப் டி பணிகளுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 22,000 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதற்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆர்ஆர்பி வெளியிட்ட தகவலின்படி, உதவியாளர் பணிக்கு 600 பணியிடங்களும், தண்டவாள பராமரிப்பாளர் பணிக்கு 11000 பணியிடங்களும் உதவியாளர் (p way) பணிக்கு 300 பணியிடங்களும், உதவியாளர் (TRD) பணிக்கு 800 பணியிடங்களும், உதவியாளர் (s&T) பணிக்கு 1500 பணியிடங்களும் உள்ளிட்ட பதவிகளில் 22,000 காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.
மேற்கண்ட குரூப் டி பணிகளுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்களள் 18 வயது முதல் 40 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். அரசு விதிகளின்படி வயது வரம்பில் தளர்வும் அளிக்கப்படுகிறது. அதன்படி, பட்டியலின, பழங்குடி பிரிவினருக்கு அதிகபட்சமாக 5 ஆண்டுகள் தளர்வு அளிக்கப்படுகிறது. மேலும், ஒபிசி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும், பொதுப்பிரிவு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 10 ஆண்டுகளும், பட்டியலி, பழங்குடி மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் 15 ஆண்டுகளும் என வயது வரம்பில் தளர்வு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. கல்வித்தகுதியை பொறுத்தவரை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனத்தில் 10ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி அல்லது ஐடிஐ முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்ப்டடுள்ளது.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை
குரூப் டி பிரிவு பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்களுக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.18,000 முதல் ரூ.35,000 வரை வழங்கப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது. தேர்வு செயல்முறையில் கணினி அடிப்படையிலான தேர்வு (CBT), அதைத் தொடர்ந்து உடல் திறன் தேர்வு மற்றும் மருத்துவ பரிசோதனை ஆகியவை நடத்தப்படும். விண்ணப்பதாரர்கள் அனைத்து தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற பிறகே, பணிக்கு அமர்த்தப்படுவார்கள்.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
மேற்கண்ட பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் rrbapply.gov.in என்ற இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்ப படிவத்தில் கேட்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை பூர்த்தி செய்து, விண்ணப்பிக்க வேண்டும். கல்வித்தகுதி சான்றிதழ் உள்ளிட்டவற்றை உள்ளிட்டு விண்ணப்ப கட்டணத்தை செலுத்தி விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இதற்கான விண்ணப்பம் ஜனவரி 21ஆம் தேதி முதல் பிப்ரவரி 20ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விண்ணப்ப கட்டணமாக ரூ.500 செலுத்த வேண்டும். இதில் பழங்குடி, பட்டியலின பிரிவினர், மாற்றுத்திறனாளிகள், பெண்கள், மூன்றாம் பாலினத்தவர்களுக்கு ரூ.250 கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும். தேர்வு எழுதிய பிறகு 500 செலுத்தியவர்களுக்கு, ரூ.400 திருப்பி தரப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள் ஜனவரி 20ஆம் தேதி முதல் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது.
