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மாதம் ரூ.35,000 சம்பளம்! இந்தியன் ரயில்வேயில் சூப்பர் வேலை.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

RRB Section Controller Job: இந்தியன் ரயில்வேயில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. மொத்தம் 119 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த டிகிரி முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 16, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 01:17 PM IST
மாதம் ரூ.35,000 சம்பளம்! இந்தியன் ரயில்வேயில் சூப்பர் வேலை.. மிஸ் பண்ணாதீங்க
Image Credit: RRB Section Controller JobSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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