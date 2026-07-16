/மாதம் ரூ.35,000 சம்பளம்! இந்தியன் ரயில்வேயில் சூப்பர் வேலை.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

RRB Section Controller Job: இந்தியாவில் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் ஒன்று இந்தியன் ரயில்வே. மத்திய ரயில்வே அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் ரயில்வே துறையில் லட்சக்கணக்கான ஊழியர்கள் பணியாற்றி வருகிறார்கள். ரயில்வே துறையில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கு கைநிறைய சம்பளம், நிலையான வேலை போன்றவை வழங்கப்படுகிறது. இதன் காரணமாக, ரயில்வே துறையில் வேலையில் லட்சக்கணக்கானோர் காத்திருக்கின்றனர். இதற்காக போட்டித் தேர்வுகளை ஆர்ஆர்பி (RRB) நடத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது முக்கியமான அறிவிப்பை ஆர்ஆர்பி வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, செக்ஷடன கண்ட்ரோலர் பணிக்கு 119 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுவதாக அறிவித்துள்ளது.
இந்தியன் ரயில்வேயில் section controller பணிக்கு 119 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. நாடு முழுவதும் பல்வேறு மாநிலங்களில் இந்த பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. பெங்களூருவில் 8 இடங்களும், சென்னையில் 9 இடங்களும், மும்பையில் 6 இடங்களும், செகந்திராபாத்தில் 5 இடங்களும், திருவனந்தபுரத்தில் 4 இடங்களும், பாட்னாவில் 6 இடங்களும், கொல்கத்தாவில் 8 இடங்களும், கோரக்பூரில் 5 இடங்களும் என பல்வேறு காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணிக்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
|துறை
|இந்தியன் ரயில்வே
|பணி
|செக்ஷடன் கண்ட்ரோலர் (Section Controller)
|காலிப் பணியிடங்கள்
|119
|தமிழகம்
|சென்னையில் 5 காலிப் பணியிடம்
|சம்பளம்
|ரூ,35,400
|விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்
|ஆகஸ்ட் 14
இந்தியன் ரயில்வேயில் section controller பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் ஏதேனும ஒரு பாடத்திட்டத்தில் பட்டப்படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும். வயது வரம்பை பொறுத்தவரை 20 முதல் 33 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். அரசு விதிகளின் படி வயது வரம்பில் தளர்வு அளிக்கப்படுகிறது. அதன்படி, ஒபிசி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும், எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினருக்கு 5 ஆண்டுகளும், பெண்கக்கு 40 வயது வரையும் வயது வரம்பில் தளர்வு அளிக்கப்படுகிறது.
இந்தியன் ரயில்வேயில் section controller பணிக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.35,400 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பணிக்கு கணினி வழியாக தேர்வு நடத்தப்பட்டு, பணியிடத்திற்கு ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.
இந்தியன் ரயில்வேயில் section controller பணிக்கு விண்ணப்பிக்க தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் rrbchennai.gov.in என்ற இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும். ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு விண்ணப்ப கட்டணமாக ரூ.500 செலுத்த வேண்டும். மேலும், எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர், பெண்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் ரூ.250 செலுத்த வேண்டும். தேர்வு எழுதிய பிறகு இவர்களுக்கு முழு கட்டணமும் திருப்பி செலுத்தப்படும். மற்ற விண்ணப்பதாரர்களுக்கு ரூ.400 திருப்பி கொடுக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. டிகிரி முடித்தவர்கள் இந்த பணிக்கு தாரளமாக விண்ணப்பிக்கலாம்.