ரூ.1,00,000 உதவித்தொகை கிடைக்கும்! நீங்கள் கேள்விபடாத தமிழ்நாடு அரசின் திட்டங்கள்

Tamil Nadu government : தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு உதவித்தொகை திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. ஆனால், யார் யாருக்கு எந்தெந்த உதவித்தொகை திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகிறது?, எந்த திட்டத்தின் கீழ் உதவித்தொகை பெற விண்ணபிப்பபது என்ற குழப்பம் இருக்கிறது. பலருக்கு விழிப்புணர்வு இல்லை. இங்கே தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கும் ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரை உதவித்தொகை கொடுக்கும் திட்டம் உள்ளிட்ட, கல்வி உதவித்தொகை, திருமண உதவித்தொகை திட்டங்கள் பட்டியலையும், இத்திட்டங்களுக்கு யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம்? என்ற விவரத்தையும் இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
சிறுபான்மையினர் கல்வி உதவித்தொகை திட்டங்கள்
தமிழ்நாடு அரசு சிறுபான்மையினருக்கு பிரத்யேகமாக சிறப்புத் திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. கிராமப்புறங்களில் இயங்கிவரும் அரசு, அரசு உதவிப்பெறும் மற்றும் பகுதியாக அரசு உதவிப்பெறும் பள்ளிகளில் பயிலும் சிறுபான்மையின மாணவியர்களுக்கு பெற்றோர் /பாதுகாவலரின் ஆண்டு வருமானம் ரூ.1,00,000/- மிகாமல் உள்ள 3ம் வகுப்பு முதல் 5ம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவியர்களுக்கு வருடத்திற்கு ரூ.500 வீதமும், 6 ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவியர்களுக்கு ரூ.1000 வீதம் ஊக்கத் தொகை வழங்கும் திட்டம் 2022-23 ஆம் ஆண்டு முதல் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
ரூ.25,000 இருசக்கர வாகன மானியம்
தமிழ்நாடு வக்பு வாரியத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட நிறுவனங்களில் பணியாற்றும் உலமாக்களுக்கு புதிய இருசக்கர வாகனங்கள் வாங்க ஒரு நபருக்கு ஒரு வாகனத்திற்கு ரூ.25000/- அல்லது வாகனத்தின் விலையில் 50% இதில் எது குறைந்ததோ அத்தொகை மானியமாக வழங்கப்படுகிறது.
மகளிர் சங்கத்துக்கு மானியம்
ஏழ்மை நிலையிலுள்ள ஆதரவற்ற, கணவரால் கைவிடப்பட்ட, வயது முதிர்ந்த முஸ்லீம், கிறித்தவ மகளிர் பயனடையும் வகையில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரை பதவி வழி தலைவராகக் கொண்டு, முஸ்லீம், கிறித்தவ மகளிர் உதவும் சங்கம் அமைக்கப்பட்டு செயல்பட்டு வருகின்றது. இச்சங்கத்தினை துவங்குவதற்கு விதைத் தொகையாக தலா ரூ.1.00 இலட்சம் அரசால் வழங்கப்பட்டது. மேலும் இச்சங்கத்தின் நன்கொடையாளர்கள் மூலம் திரட்டும் நிதி ஆதாரத்திற்கு இணையாக 1:2 என்ற விகிதத்தில் அதிகபட்சம் ரூ.20 இலட்சம் இணை மானியம் அரசால் சங்கத்திற்கு ஒவ்வொரு ஆண்டிற்கும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
ஆசிரியர் பணியிடங்கள்
தமிழ்நாட்டில் உள்ள இஸ்லாமியர்களின் பள்ளிவாசல்கள், தர்க்காக்கள், அடக்கஸ்தலங்கள், தைக்காக்கள், ஆஷீர்கானாக்கள், முஸ்லீம் அனாதை இல்லங்கள் மற்றும் மதரஸாக்களில் பணிபுரியும் ஆலிம்கள், பேஷ் இமாம்கள், அரபி ஆசிரியர்கள், ஆசிரியைகள், மோதினார்கள், பிலால்கள் மற்றும் இதரபணியாளர்கள் உள்ளிட்ட பணியாளர்களின் பொருளாதாரம் மற்றும் கல்வி நிலையங்களின் மேம்பாட்டிற்காக உலமாக்கள் மற்றும் இதரப் பணியாளர்கள் நல வாரியம் 2009-ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்டு செயல்பட்டு வருகிறது.
தமிழ்நாடு அரசின் டாப் உதவித்தொகை பட்டியல்
6 ஆம் வகுப்பு முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவ, மாணவியர்களுக்கு ரூ.1000/-
1-ம் வகுப்பு முதல் பட்டப்படிப்பு வரை பயிலும் மாணவ / மாணவியர்களுக்கு ரூ.1500/-,
கல்வி உதவித்தொகை 10 -ஆம் வகுப்பு முதல் ஐ.டி.ஐ பாலிடெக்னிக் படிப்பு, தொழிற்கல்வி பட்டப்படிப்பு வரை ரூ.1,000/- முதல் ரூ.8000/- வரை,
திருமண உதவித்தொகை பெண்கள் – ரூ.5,000/- ஆண் – ரூ.3000/-,
மகப்பேறு உதவித்தொகை ரூ.6,000/-,
கருச்சிதைவு , கருக்கலைப்பு உதவித்தொகைரூ.3,000/-,
இயற்கை மரணம் உதவித்தொகைரூ.30,000/-,
ஈமச்சடங்கு உதவித்தொகைரூ.5,000/-,
மூக்குகண்ணாடி செலவினத்தொகை திரும்ப வழங்குதல் ரூ.750/-,
விபத்தினால் மரணம் ஏற்பட்டால் உதவித் தொகைரூ.1,25,000/-,
விபத்தினால் ஊனம் ஏற்பட்டால் ஊனத்தின் தன்மைக்கேற்ப உதவித்தொகை ரூ.10,000/- முதல் ரூ.1,00,000/- வரை,
முதியோர் ஓய்வூதியம் (மாதந்தோறும்) ரூ.1,200/-,
இத்திட்டங்கள் குறித்து இதுவரை அறியாதவர்கள், தகுதிகள் இருப்பின் விண்ணப்பித்து உதவித்தொகைகளை பெற்றுக்கொள்ளவும். தெரிந்தவர்கள் தேவைப்படுபவர்களுக்கு தெரியப்படுத்தவும். தமிழ்நாடு அரசைப் பொறுத்தவரை அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் உதவித்தொகை திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. பொதுமக்களாகிய நாம் தான் அதனை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இதுவரை அறியாதவர்கள், இத்திட்டங்களின் கீழ் பயனாளியாகவும்.
