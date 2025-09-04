English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

பெண் குழந்தைகளுக்கு ரூ.1 லட்சம் - யார் யார்விண்ணப்பிக்கலாம்?

Tamilnadu Girl child bravery award : தமிழ்நாடு அரசு பெண் குழந்தைகளுக்கு ரூ.1 லட்சம் கொடுக்கும் பரிசுத் தொகைக்கு யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம்? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 4, 2025, 05:24 PM IST
  • பெண் குழந்தைகளுக்கு ரூ.1 லட்சம் பரிசு
  • தகுதியானவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்
  • தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

பெண் குழந்தைகளுக்கு ரூ.1 லட்சம் - யார் யார்விண்ணப்பிக்கலாம்?

Tamilnadu Girl child bravery award : தமிழ்நாடு அரசின் சமூகநலத் துறையானது, பெண் குழந்தைகளின் முன்னேற்றத்திற்காக வீரச் செயல்கள் புரிந்த இளம் பெண் குழந்தைகளுக்கு மாநில அளவிலான விருதை வழங்குகிறது. கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, இந்த விருதைப் பெறத் தகுதியுடைய பெண் குழந்தைகள் விண்ணப்பிக்கலாம். இந்த விருது, பெண் குழந்தைகள் தொழிலாளர் ஒழிப்பு, பெண் குழந்தைத் திருமணங்களைத் தடுத்தல், கல்வியை ஊக்குவித்தல் போன்ற சமூக நலன் சார்ந்த செயல்களில் ஈடுபட்டவர்களை அங்கீகரிப்பதற்காக கொடுக்கப்படுகிறது.

விருதின் தகுதிகளும் நிபந்தனைகளும்

இந்த விருதுக்கு விண்ணப்பிக்கும் பெண் குழந்தைகள் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர்களாகவும், 13 வயதிற்கு மேல் 18 வயதிற்கு உட்பட்டவர்களாகவும் (2025 டிசம்பர் 31 நிலவரப்படி) இருக்க வேண்டும். அவர்கள் பிற பெண் குழந்தைகளின் கல்விக்கு உதவுதல், பெண் குழந்தை தொழிலாளர் முறைக்கு எதிராகப் போராடுதல், அல்லது பெண் குழந்தை திருமணத்தைத் தடுத்தல் போன்ற வீர தீரச் செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்க வேண்டும். மேலும், ஓவியங்கள், கவிதைகள், மற்றும் கட்டுரைகள் மூலம் சமூக அவலங்கள், மூடநம்பிக்கைகள் ஆகியவற்றுக்குத் தீர்வு காண விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தியிருக்கலாம். ஆண்கள் மட்டுமே சாதிக்க முடியும் என்று கருதப்படும் துறைகளில் சாதனை புரிந்தவர்களும் இந்த விருதுக்குத் தகுதியானவர்கள்.

விருது பெறும் சிறந்த குழந்தைக்கு, ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி 24 அன்று தேசிய பெண் குழந்தைகள் தினத்தில், ரூ.1,00,000/-க்கான காசோலை மற்றும் பாராட்டுப் பத்திரம் வழங்கி சிறப்பிக்கப்படுவர்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை மற்றும் தேவையான ஆவணங்கள்

இந்த விருதுக்கு விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் நவம்பர் 29, 2025. தகுதியுடையவர்கள் தமிழக அரசின் விருதுகள் இணையதளமான https://awards.tn.gov.in என்ற முகவரியில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இணையதளத்தில் விண்ணப்பித்த பிறகு, அந்தப் படிவத்தின் இரண்டு நகல்களைப் பூர்த்தி செய்து, கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ள மாவட்ட சமூகநல அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பத்துடன் இணைக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள்:

தனிப்பட்ட விவரங்கள்: விண்ணப்பதாரரின் சுயவிவரம் (Bio-data), சுயசரிதை, இரண்டு பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படங்கள்.

சாதனை விவரங்கள்: வீரச் செயல்கள் பற்றிய குறிப்புகள், அதற்கான ஆதாரங்கள், புகைப்படங்கள் மற்றும் செய்தித் தாள்களில் வந்த செய்திகளின் தொகுப்பு.

சான்றிதழ்கள்: ஏற்கெனவே ஏதேனும் தேசிய அல்லது உலகளாவிய விருதுகள் பெற்றிருந்தால், அதன் விவரங்கள் மற்றும் சான்றிதழ்களின் நகல்கள்.

அலுவலகத் தொடர்பு: கூடுதல் விவரங்களுக்கு மாவட்ட சமூகநல அலுவலகத்தை 04652-278404 என்ற தொலைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

இந்த விருது, இளம் பெண் குழந்தைகளின் தன்னம்பிக்கையையும், சமூகப் பங்களிப்பையும் அங்கீகரிக்கும் ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாகும். இந்த முயற்சியின் மூலம், எதிர்காலத் தலைமுறையினர் சமூக மாற்றத்தை நோக்கிப் பயணிக்க ஊக்கம் பெறுவார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | தமிழ்நாடு, கேரளா 8 நாள் டூர் பிளான்... தமிழக அரசின் பக்கா ஏற்பாடு - எவ்வளவு கட்டணம்?

மேலும் படிக்க | தமிழ்நாடு விவசாயிகள் பம்புசெட் அமைக்க 80% மானியம் - உடனே விண்ணப்பிக்கவும்

About the Author
Tamilnadu GovernmentRs.1 LakhAwardGirl ChildrenGirl child bravery award

Trending News