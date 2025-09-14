ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு ரூ.2000? யார் யாருக்கு கிடைக்கும்? எப்படி விண்ணப்பிப்பது?

இந்தியா முழுவதும் உள்ள கோடிக்கணக்கான ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி தற்போது வெளியாகியுள்ளது. ரேஷன் விநியோக முறையை மேலும் வெளிப்படையானதாகவும், தகுதியானவர்களுக்கு மட்டுமே பலன்கள் சென்றடைவதை உறுதி செய்யவும், உணவு பாதுகாப்பு அமைச்சகம் பல புதிய விதிமுறைகளை கொண்டு வந்துள்ளது. இந்த மாற்றங்களின் ஒரு பகுதியாக, பண்டிகை காலங்களில் ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு வழங்கப்படும் நிதி உதவியை உயர்த்துவது குறித்தும் பரிசீலிக்கப்பட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.
வரவிருக்கும் முக்கிய மாற்றங்கள்
இந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாத இறுதிக்குள் அமலுக்கு வரவிருக்கும் புதிய விதிமுறைகள், ரேஷன் விநியோக முறையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இனி ரேஷன் அட்டைதாரர்கள், கோதுமை மற்றும் அரிசியுடன் உப்பு, தினை மற்றும் எண்ணெய் போன்ற அத்தியாவசிய பொருட்களையும் மலிவு விலையிலோ அல்லது இலவசமாகவோ பெறலாம். தற்போது ஒரு நபருக்கு 5 கிலோவாக வழங்கப்படும் உணவு தானியங்களின் அளவை 7 கிலோவாக அதிகரிக்கவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அனைத்து ரேஷன் அட்டைதாரர்களும் தங்களது KYC சரிபார்ப்பை முடிப்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதை முடிக்க தவறுபவர்களின் பெயர்கள், பயனாளிகள் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. திட்டத்தை வெளிப்படையானதாக மாற்ற, திருமணமான மகள்கள், இறந்த உறுப்பினர்கள் மற்றும் வேறு நகரங்களுக்கு நிரந்தரமாகக் குடிபெயர்ந்தவர்களின் பெயர்கள் ரேஷன் அட்டைகளிலிருந்து நீக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதன் மூலம், உண்மையிலேயே உதவி தேவைப்படும் ஏழைக் குடும்பங்களுக்கு மட்டுமே அரசின் உதவிகள் சென்றடைவது உறுதி செய்யப்படும்.
தீபாவளி பரிசாக ரூ.2000 கிடைக்குமா?
புதிய விதிமுறைகளின் கீழ், உணவு பாதுகாப்பு அமைச்சகம் தகுதியுள்ள குடும்பங்களுக்கு நிதி உதவி வழங்கும் திட்டத்தையும் வைத்துள்ளது. தற்போது, தகுதியுள்ள குடும்பங்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.1000 உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த தொகையை, தீபாவளி போன்ற பண்டிகை மற்றும் சிறப்பு நாட்களில் ரூ.2000 ஆக உயர்த்தி வழங்கலாம் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. கடந்த காலங்களிலும், கொரோனா பெருந்தொற்று போன்ற இக்கட்டான சூழ்நிலைகளிலும், பண்டிகை காலங்களில் மக்களின் சுமையை குறைப்பதற்காக, மாநில அரசுகள் ரொக்கப் பரிசுகளை அறிவித்துள்ளன. உதாரணமாக, 2020ம் ஆண்டு, தமிழக அரசு தீபாவளிபரிசாக ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு ரூ.2000 வழங்க ஆலோசித்தது. அதேபோல், பொங்கல் பண்டிகையை ஒட்டி ரொக்க பரிசு வழங்குவதும் வாடிக்கையாக உள்ளது.
இந்த ஆண்டும், பிரதமரின் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளுக்கு தீபாவளி சமயத்தில் ரூ.2000 வழங்கப்படலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது. இதே போல், ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கும் தீபாவளி பரிசாக ரூ.2000 ரொக்க பரிசு கிடைக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு மக்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. இதுகுறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த புதிய மாற்றங்கள், தகுதியுள்ள எந்த ஒரு குடும்பமும் பசியுடன் இருக்கக் கூடாது என்பதை உறுதி செய்யும் என அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
