மாதம் ரூ2,500! விஜய் மகளிர் திட்டத்தில் சேருவது எப்படி? பெண்களுக்கான முக்கிய தகவல்

Vijay Magalir scheme : மாதம் ரூ.2500 வழங்கும் விஜய் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் சேருவது எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம்   

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : May 10, 2026, 09:31 AM IST
Vijay Magalir scheme : முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தை செயல்படுத்தியது. இத்திட்டத்தில் அரிசி ரேஷன் கார்டு வைத்திருக்கும் பெண்களில் 1.13 கோடி பேருக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டது. புதிய அரசு அமைந்தால் மாதம் 2000 ரூபாய் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில், விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் இப்போது ஆட்சியைப் பிடித்துள்ளது. தவெக ஆட்சியைப் பிடித்தால் மாதம் 2500 ரூபாய் வழங்கப்படும் என வாக்குறுதி கொடுத்தார். அதன்படி, இத்திட்டம் குறித்த அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாக வாய்ப்புள்ளது. 

இத்திட்டத்துக்கும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை போன்ற விதிமுறைகளே இருக்கும். ஏனென்றால், சமூகத்தில் விளிம்பு நிலையில் இருக்கும் மக்களுக்கு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது. அதை அடிப்படையாக வைத்தே விஜய் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் மாதம் 2500 ரூபாயும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்தவகையில், விஜய் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கான விதிமுறைகள் எப்படி இருக்கும்? என்பதை இங்கே பார்க்கலாம். 

விஜய் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்ட விதிமுறைகள்

ரேஷன் கார்டு வைத்திருக்கும் பெண்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

ஆண்டு வருமானம் உதாரணமாக ரூ.2.5 லட்சத்திற்கு கீழ் உள்ள குடும்பங்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படலாம்.

மத்திய, மாநில அரசு ஊழியர்களின் குடும்பங்கள், ஓய்வூதியம் பெறுபவர்கள் ஆகியோர் இத்திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்க முடியாது

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் இருந்தது போல சொந்தமாக நான்கு சக்கர வாகனங்கள் வைத்திருப்பவர்கள் விண்ணப்பிக்க வாய்ப்பு மறுக்கப்படும். இதுதவிர இன்னும் கூடுதல் சில விதிமுறைகள் விஜய் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட வாய்ப்புகள் உள்ளன.

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

தற்போது இத்திட்டம் தேர்தல் வாக்குறுதி மட்டுமே என்பதால், இப்போது விண்ணப்பிக்க முடியாது. 2026 தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைந்துள்ளது. இது குறித்து தமிழ்நாடு அரசு விரைவில் விண்ணப்பிக்க அறிவிப்பு வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அப்போது முதல்  இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ விண்ணப்பப் பதிவு தொடங்கும்.

தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் கொடுத்துள்ள கூடுதல் தேர்தல் வாக்குறுதிகள் விவரம்

விஜய் தனது கட்சியின் தேர்தல் அறிக்கையில் பெண்களுக்காக இன்னும் சில திட்டங்களையும் அறிவித்துள்ளார். 

ஆண்டுக்கு 6 சிலிண்டர்கள்: 'அன்னபூரணி சூப்பர் சிக்ஸ்' திட்டத்தின் கீழ் ஒரு குடும்பத்திற்கு ஆண்டுக்கு 6 காஸ் சிலிண்டர்கள் இலவசம்.

கல்வி உதவி: 'காமராஜர் கல்வி உறுதித் திட்டம்' மூலம் குழந்தைகளுக்கு கல்வி உதவித்தொகையாக தாயார் அல்லது பாதுகாவலருக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.15,000.

குழந்தை நலன்: பிறக்கும் குழந்தைகளுக்குத் தங்க மோதிரம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து அடங்கிய 'தாய்மாமன் கிட்'.

திருமண உதவி: ஏழைப் பெண்களுக்குத் திருமண உதவியாக 8 கிராம் தங்கம் மற்றும் பட்டுப் புடவை.

சுருக்கமாகச் சொன்னால் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகையை விட அதிக மாதாந்திர தொகையும், கூடுதல் சலுகைகளும் கிடைக்கும்.

விஜய் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம்: சந்தேகங்களும் விளக்கங்களும்

கேள்வி 1: விஜய் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தின் கீழ் மாதம் எவ்வளவு நிதி வழங்கப்படும்? இது யாருக்காக?

பதில்: இத்திட்டத்தின் கீழ் தகுதியுள்ள பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.2,500 நேரடியாக அவர்களது வங்கித் கணக்கில் செலுத்தப்படும். இது சமூகத்தில் பொருளாதார ரீதியாகப் பின்தங்கிய மற்றும் விளிம்பு நிலையில் இருக்கும் பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தும் நோக்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கேள்வி 2: இத்திட்டத்தில் பயன்பெறத் தேவையான அடிப்படைத் தகுதிகள் என்னவாக இருக்கும்?

பதில்: கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தின் விதிமுறைகளே இத்திட்டத்திற்கும் அடிப்படையாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

குடும்ப அட்டையில் (ரேஷன் கார்டு) 'குடும்பத் தலைவி' எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பெண்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

குடும்பத்தின் ஆண்டு வருமானம் ரூ.2.5 லட்சத்திற்குக் குறைவாக இருக்க வேண்டும்.

அரசு ஊழியர்கள், வருமான வரி செலுத்துபவர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியம் பெறுபவர்கள் இத்திட்டத்தில் சேர முடியாது.

கேள்வி 3: சொந்தமாக கார் வைத்திருப்பவர்கள் இத்திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்க முடியுமா?

பதில்: கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் இருந்தது போலவே, சொந்தமாக நான்கு சக்கர வாகனங்கள் (கார், ஜீப் போன்றவை) வைத்திருப்பவர்களுக்கு இத்திட்டத்தில் பயன்பெறும் வாய்ப்பு மறுக்கப்படலாம். இது உண்மையான ஏழை எளிய மக்களுக்குப் பயன் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய உதவும்.

கேள்வி 4: இத்திட்டத்திற்கு இப்போது விண்ணப்பிக்க முடியுமா? எப்போது அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும்?

பதில்: தற்போது இது ஒரு தேர்தல் வாக்குறுதியாக மட்டுமே உள்ளது. 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்துள்ள நிலையில், புதிய அரசு இதற்கான அரசாணையை விரைவில் வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதன் பிறகே, சிறப்பு முகாம்கள் அல்லது ஆன்லைன் வழியாக விண்ணப்பப் பதிவு தொடங்கும்.

கேள்வி 5: பெண்களுக்காக விஜய் அறிவித்துள்ள மற்ற 'சூப்பர் சிக்ஸ்' வாக்குறுதிகள் என்னென்ன?

பதில்: ரூ.2,500 உதவித்தொகை தவிர, மேலும் சில முக்கிய அறிவிப்புகளை விஜய் வெளியிட்டுள்ளார்:

இலவச காஸ்: 'அன்னபூரணி' திட்டத்தின் கீழ் ஆண்டுக்கு 6 காஸ் சிலிண்டர்கள் இலவசம்.

கல்வி உதவி: 'காமராஜர் கல்வி உறுதித் திட்டம்' மூலம் குழந்தைகளுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.15,000 கல்வி நிதியுதவி.

திருமண உதவி: ஏழைப் பெண்களுக்கு 8 கிராம் தங்கம் மற்றும் பட்டுப் புடவை.

குழந்தை நலம்: பிறக்கும் குழந்தைகளுக்குத் தங்க மோதிரம் அடங்கிய 'தாய்மாமன் கிட்'.

