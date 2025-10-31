English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • சென்னையில் நாய், பூனை வளர்க்கிறீர்களா? வெளியான அதிர்ச்சி உத்தரவு!

சென்னையில் நாய், பூனை வளர்க்கிறீர்களா? வெளியான அதிர்ச்சி உத்தரவு!

சென்னையில் செல்லப் பிராணிகள் வளர்க்க உரிமம் பெறவில்லை என்றால் ரூ. 5000 அபராதம் விதிக்கப்படும் என தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. 

Written by - R Balaji | Last Updated : Oct 31, 2025, 10:52 AM IST

Trending Photos

இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா 2வது டி20: இந்தியாவின் பிளேயிங் 11.. குல்தீப் யாதவ் நீக்கம்?
camera icon12
IND Vs Aus
இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா 2வது டி20: இந்தியாவின் பிளேயிங் 11.. குல்தீப் யாதவ் நீக்கம்?
விமான நிலையங்கள் இல்லாத நாடுகள்.. லிஸ்ட்டில் என்னென்ன?
camera icon7
No Airports Countries
விமான நிலையங்கள் இல்லாத நாடுகள்.. லிஸ்ட்டில் என்னென்ன?
இன்றைய ராசிபலன்: ஐப்பசி 14 - இன்று இந்தெந்த ராசிகளுக்கு மகிழ்ச்சியான நாள்...?
camera icon13
horoscope
இன்றைய ராசிபலன்: ஐப்பசி 14 - இன்று இந்தெந்த ராசிகளுக்கு மகிழ்ச்சியான நாள்...?
ஜெயிலர் 2 படத்தில் இத்தனை நட்சத்திரங்களா! எல்லாருமே பவர்ஃபுல் நடிகர்களாச்சே..
camera icon7
Jailer 2
ஜெயிலர் 2 படத்தில் இத்தனை நட்சத்திரங்களா! எல்லாருமே பவர்ஃபுல் நடிகர்களாச்சே..
சென்னையில் நாய், பூனை வளர்க்கிறீர்களா? வெளியான அதிர்ச்சி உத்தரவு!

சென்னை மாநகராட்சிப் பகுதிக்குள் நாய் உள்ளிட்ட செல்லப் பிராணிகளை வளர்க்க உரிமம் பெறுவது இப்போது கட்டாயமாகி உள்ளது. உரிமம் பெறாதவர்கள் மீது ரூ.5,000 அபராதம் விதிக்கப்படும் என்ற தீர்மானம் வியாழக்கிழமை நடந்த மாமன்றக் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது.  மாநகராட்சி மேயர் ஆர்.பிரியா தலைமையில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில் துணை மேயர் மு.மகேஷ்குமார், ஆணையர் ஜெ.குமரகுருபரன், மண்டலக் குழுத் தலைவர்கள், உறுப்பினர்கள், அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். கூட்டத்தில் மொத்தம் 72 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

Add Zee News as a Preferred Source

செல்லப் பிராணி உரிமம் பெறும் நடைமுறை

மாநகராட்சி சுகாதார மற்றும் கால்நடை மருத்துவத் துறையின் கீழ் செல்லப் பிராணி உரிமம் பெறுவது கட்டாயமாகி உள்ளது. அதற்காக செல்லப் பிராணி வளர்ப்பவர்கள் தங்களின் விவரங்களையும், பிராணியின் புகைப்படத்தையும் மாநகராட்சியின் தனிப்பட்ட செயலியில் பதிவேற்றி ரூ.50 கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். பின்னர் ரேபீஸ் தடுப்பூசி சான்றிதழ் மற்றும் மருத்துவ பரிசோதனைக்குப் பிறகே உரிமம் வழங்கப்படும். அப்போது பிராணிகளுக்கு மைக்ரோச் சிப் பொருத்தப்படும்.  

உரிமம் பெற ஒரு மாத கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளதுடன், நவம்பர் 24ஆம் தேதி முதல் அனுமதியின்றி செல்லப் பிராணிகளை வளர்ப்போர் ரூ.5,000 அபராதம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். இதற்காக சென்னையில் வளர்க்கப்படும் நாய்களுக்கு சுமார் 2 லட்சம் மைக்ரோச் சிப் பொருத்தும் பணியை தனியார் நிறுவனம் மேற்கொள்கிறது. அந்த நிறுவனம் நாய்கள் குறித்த பதிவுகளை 5 ஆண்டுகள் பராமரிக்கும்.

குடியிருப்பு மற்றும் பிற தீர்மானங்கள்

எழும்பூர் பகுதியில் 66 குடும்பங்களுக்கும், அயனாவரம் கொன்னூர் பகுதியில் 38 குடும்பங்களுக்கும் வீட்டுமனைப் பட்டா வழங்க சென்னை ஆட்சியரின் நடவடிக்கைக்கு மாநகராட்சி தடையின்மைச் சான்றிதழ் வழங்க ஒப்புதல் அளித்தது.  அதேபோல் மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் உள்ள கடைகள் மற்றும் வணிக வளாகங்களில் எழும் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண ஒவ்வொரு மண்டலத்திலும் தனித்துணைக் குழுக்கள் அமைக்கவும், தலைமை அலுவலகத்தில் வழிகாட்டல் குழுவை அமைக்கவும் முடிவு செய்யப்பட்டது.  

மாநகராட்சி தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு காலை, மதியம், இரவு என மூன்று நேர உணவு ஆகியவற்றை மூன்று ஆண்டுகள் வழங்க தனியார் நிறுவனத்துக்கு ஒப்பந்தம் வழங்கப்படுகிறது. மேலும், மாநகராட்சியில் ஒப்பந்தத் திட்டங்களில் பங்கேற்கும் ஒப்பந்ததாரர்களிடமிருந்து செல்வநிலைச் சான்றிதழுக்கு பதிலாக வருமான வரி, தணிக்கையாளர் மற்றும் ஜிஎஸ்டி சான்றுகள் உள்ளிட்ட 14 ஆவணங்களை ஏற்கும் முடிவும் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சீர்காழி கோவிந்தராஜன் 

மந்தைவெளிப்பாக்கம் கிழக்கு வட்டச் சாலைக்கு பிரபல கலைஞர் சீர்காழி கோவிந்தராஜனின் பெயர் சூட்டப்பட்டது. மயிலாப்பூர் தொகுதி எம்எல்ஏ த.வேலு முன்வைத்த மனுவின் பேரில், இந்த பெயரிடும் தீர்மானம் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது.  

மேலும் படிக்க: 'பீகார் தொழிலாளர்களை துன்புறுத்தும் திமுக' பிரதமர் மோடி பேச்சு - ஸ்டாலின் கண்டனம்!

மேலும் படிக்க: "Surprise-ஆக எல்லாமே நடக்கும்".. மதுரையில் சசிகலா பேட்டி!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Chennaipetspet license ruleChennai dog license

Trending News