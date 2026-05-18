/ஒரு நாளைக்கு ₹908 கோடியா?! தமிழக அரசின் கஜானாவை நிரப்புவது யார் தெரியுமா?

Daily Income of Tamil Nadu Government: 2025-26 நிதியாண்டில் தமிழக அரசின் மொத்த வருவாய் ₹3,31,569 கோடியாகும். இதன்படி தினசரி வருமானம் ₹908 கோடி. இதில் ஜிஎஸ்டி மற்றும் டாஸ்மாக் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. புதிய முதல்வர் விஜய்யின் கவர்ச்சிகரமான வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற இந்த வருவாய் போதுமா மற்றும் கடனுக்கான வட்டிப் பாரம் குறித்த விபரங்களை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.
சென்னை: ஒரு மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்கும், அங்குள்ள மக்களின் நலத்திட்டங்களுக்கும் மிக முக்கியத் தேவை நிதி. இந்தியாவின் முன்னணி பொருளாதார மாநிலங்களில் ஒன்றாகத் திகழும் தமிழ்நாட்டின் தினசரி வருமானம் எவ்வளவு? தமிழக அரசின் கஜானாவை நிரப்பும் முக்கியத் துறைகள் எவை? புதிய அரசு அறிவித்துள்ள கவர்ச்சிகரமான வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற அரசிடம் போதிய பணம் இருக்கிறதா? என்பது குறித்து 2025-26 நிதியாண்டின் அதிகாரப்பூர்வமாக தாக்கல் செய்யப்பட்ட பட்ஜெட் தரவுகளின் அடிப்படையில் கணக்கடப்பட்டு உள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசின் 2025-26 நிதியாண்டிற்கான மொத்த வருவாய் வரவுகள் (Revenue Receipts) ரூ.3,31,569 கோடி என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த பிரம்மாண்ட தொகையை ஒரு வருடத்தின் 365 நாட்களால் வகுத்துப் பார்த்தால், நமக்குக் கிடைக்கும் கணக்கு வியப்படைய வைக்கிறது. தமிழக அரசின் ஒரு நாள் சராசரி வருமானம் மட்டும் சுமார் ரூ.908 கோடி ஆகும்.
ஆம், ஒவ்வொரு நாளும் விடிந்து முடிவதற்குள் தமிழக அரசின் கஜானாவிற்குள் 908 கோடி ரூபாய் வந்து சேர்ந்துகொண்டே இருக்கிறது.
தமிழக அரசுக்கு பல்வேறு வழிகளில் வருமானம் வந்தாலும், அதில் சிங்கம் பங்கு வகிப்பது நான்கு முக்கிய துறைகள் மற்றும் மத்திய அரசின் வரிப் பகிர்வு தான். அவை என்னென்ன என்று பார்ப்போம்.
தமிழக அரசின் ஒட்டுமொத்த வருவாயில் மிகப்பெரிய தூணாக விளங்குவது வணிக வரித் துறைதான். மாநிலத்தில் விற்கப்படும் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் மீதான வரி (GST) மூலம் இந்த வருவாய் கிடைக்கிறது. ஜிஎஸ்டி மூலம் தமிழக அரசுக்கு கிடைக்கும் மொத்த வருமானம் என்பது சுமார் ஒரு லட்சம் கோடிக்கு மேல் ஆகும்.
மாநிலத்தின் ஒட்டுமொத்த வருவாயில் 3-ல் 1 பங்கு இதன் மூலமாகவே கிடைக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மத்திய அரசு நாடு முழுவதும் வசூலிக்கும் வரிகளில் இருந்து (வருமான வரி, கார்ப்பரேட் வரி போன்றவை), நிதிக்குழுவின் பரிந்துரைப்படி ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் குறிப்பிட்ட பங்கு பிரித்துக் கொடுக்கப்படும். அது தமிழ்நாட்டிற்கு இரண்டாவது பெரிய வருவாய் ஆதாரமாக உள்ளது.
தமிழக அரசியலிலும் சமூகத்திலும் எப்போதுமே அதிக விவாதங்களையும், விமர்சனங்களையும் கிளப்பும் ஒரு விஷயம் மதுபான விற்பனை. ஆனால், அரசாங்கத்தை இயக்குவதில் இதற்கு 3-வது பெரிய இடமுண்டு. டாஸ்மாக் மூலம் மட்டும் ஒரு நாள் வருமானம் எனபது தமிழக அரசுக்கு ரூ. 100 கோடிக்கு மேல் கிடைக்கிறது.
ஜிஎஸ்டி வரம்பிற்குள் வராத பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் மீது மாநில அரசு விதிக்கும் வாட் (VAT) வரி மூலம் கணிசமான தொகை கஜானாவிற்கு வருகிறது.
மேலே குறிப்பிட்டுள்ள பெரிய துறைகள் தவிர, பத்திரப்பதிவு, மோட்டார் வாகன வரி உள்ளிட்ட இதர துறைகளும் அரசுக்கு கணிசமான பங்களிப்பை வழங்குகின்றன.
|துறை / வருவாய் ஆதாரம்
|ஆண்டு வருமானம் (கோடியில்)
|சதவீதப் பங்கு (%)
|பத்திரப்பதிவு மற்றும் முத்திரைத்தாள்
|ரூ.25,067
|7.6%
|மோட்டார் வாகன வரி (RTO)
|ரூ.11,617
|3.5%
|மத்திய அரசின் நிதியுதவி (Grants-in-Aid)
|ரூ.10,590
|3.2%
|மின்சார வரி (Electricity Duty)
|ரூ.9,180
|2.8%
|
"இதர வருவாய்கள் (கட்டணங்கள், அபராதங்கள்)
|ரூ.8,669
|2.5%
தமிழ்நாட்டில் அண்மையில் புதிய முதல்வராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள விஜய், தேர்தல் களத்தில் பல்வேறு கவர்ச்சிகரமான மற்றும் பிரம்மாண்டமான வாக்குறுதிகளை மக்களுக்கு அளித்துள்ளார்.
இந்தத் திட்டங்கள் அனைத்தும் ஏழை எளிய மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தும் நோக்கில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தாலும், இவற்றைச் செயல்படுத்துவதில் புதிய அரசுக்கு மிகப்பெரிய நிதிச் சவால் (Fiscal Challenge) காத்திருக்கிறது.
தமிழ்நாடு அரசின் தற்போதைய நிதி நிலைமையைப் பொறுத்தவரை, கஜானாவிற்கு வரும் வருவாயில் ஒரு பெரும் பகுதி, முந்தைய கடன்களுக்கான வட்டி கட்டுவதற்கே செலவாகி விடுகிறது. இதனால் புதிய மக்கள் நலத்திட்டங்களை முழுமையாக நிறைவேற்ற தற்போதைய நிதி ஆதாரம் "ஓரளவே" போதுமானதாக இருக்கிறது.
நிபுணர்களின் கருத்துப்படி, புதிய முதல்வர் தனது வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற வேண்டுமானால், கடன்களைக் குறைப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், டாஸ்மாக் அல்லாத பிற வருவாய் ஆதாரங்களை (உதாரணமாக தொழில் முதலீடுகள், பத்திரப்பதிவு சீர்திருத்தங்கள், கனிம வளம்) பெருக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளார்.
தமிழக அரசின் ஒரு நாள் வருவாயான ரூ.908 கோடியை நாம் பிரித்துப் பார்த்தால், அரசுக்கு பணம் எப்படி வந்து குவிகிறது என்பதை எளிதாகப் புரிந்துகொள்ளலாம்:
ஒரு நாட்டின் அல்லது மாநிலத்தின் வளர்ச்சி என்பது வரி வசூலிப்பதில் மட்டும் இல்லை, வசூலாகும் வரியை எவ்வளவு திறம்பட, ஊழலின்றி மக்களுக்குக் கொண்டு சேர்க்கிறோம் என்பதில் தான் உள்ளது. 2025-26 பட்ஜெட் தரவுகளின்படி தமிழகத்தின் வருவாய் ஆரோக்கியமாக இருந்தாலும், வட்டிப் பாரமும், புதிய திட்டங்களுக்கான தேவையும் சமநிலையில் பயணிக்க வேண்டியது புதிய அரசின் சாதுரியத்தில் தான் உள்ளது.